Thỏa thuận này đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược của VinDynamics nhằm tăng tốc phát triển robot hình người thông qua hợp tác toàn cầu và quan hệ đối tác công nghệ tiên tiến.

Theo MOU, hai bên sẽ tập trung hợp tác trong các lĩnh vực như nghiên cứu AI hiện thân, khả năng thao tác của robot, chuyển đổi từ mô phỏng sang môi trường thực tế, triển khai AI biên (edge AI) và kiểm thử hệ thống robot hình người trong điều kiện vận hành thực tế.

Đồng thời, hai công ty cũng sẽ nghiên cứu khả năng tích hợp The Skild Brain, phần mềm AI đa hiện thân của Skild AI, vào các robot hình người do VinDynamics phát triển. The Skild Brain vận hành trực tiếp trên phần cứng robot, giúp tăng khả năng thích ứng, hiệu suất và độ ổn định của robot hình người trong ứng dụng thực tiễn.

Ngoài ra, các nội dung đang được hai bên trao đổi thêm có thể bao gồm hoạt động chia sẻ kiến thức liên quan đến trí tuệ robot và phương diện triển khai trong môi trường thực tế, hợp tác phát triển phần mềm, mô hình và phần cứng, cùng khả năng sản xuất robot hình người ở quy mô lớn.

Đại diện VinDynamics và Skild AI trong lễ ký kết biên bản ghi nhớ tại San Mateo, California, Mỹ

Hợp tác này kết hợp năng lực kỹ thuật robot, khả năng sản xuất và hệ sinh thái triển khai thực tế của VinDynamics với công nghệ mô hình nền tảng của Skild AI. Thông qua đó, hai bên hướng tới thúc đẩy quá trình phát triển và triển khai robot hình người có khả năng vận hành trong môi trường phức tạp, nhiều biến động, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các hệ thống robot thông minh trong nhiều lĩnh vực như sản xuất, logistics, khách sạn và dịch vụ thương mại.

GS. La Mạnh Hùng, Chủ tịch VinDynamics, cho biết: “Quan hệ hợp tác này là một bước tiến quan trọng đối với VinDynamics trong quá trình xây dựng các nền tảng robot hình người có khả năng nhân rộng để triển khai thực tế. Skild AI đang sở hữu những bước tiến rất đáng chú ý trong lĩnh vực AI hiện thân hiện nay. Kết hợp với nền tảng robot và năng lực sản xuất của chúng tôi, chúng tôi tin rằng hợp tác này sẽ góp phần đẩy nhanh việc đưa robot hình người vào vận hành trong các môi trường phức tạp”.

Ông Deepak Pathak, Đồng sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Skild AI, cho biết: “Tương lai của ngành robot phụ thuộc vào việc kết hợp các hệ thống vật lý có khả năng mở rộng với trí tuệ linh hoạt, đa dụng. VinDynamics sở hữu năng lực kỹ thuật vững chắc, quy mô sản xuất lớn và khả năng tiếp cận các môi trường triển khai thực tế thông qua hệ sinh thái Vingroup. Chúng tôi rất hào hứng được đồng hành với công ty để thúc đẩy AI hiện thân hướng tới các ứng dụng thực tiễn”.

Được thành lập vào tháng 9/2025, VinDynamics là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực robot hình người thuộc Tập đoàn Vingroup, với tầm nhìn phát triển các robot đa năng, lấy con người làm trung tâm và có khả năng tích hợp liền mạch vào đời sống hằng ngày cũng như mở rộng triển khai trên phạm vi toàn cầu.

VinDynamics là công ty công nghệ thuộc Vingroup, chuyên nghiên cứu, phát triển và sản xuất các giải pháp robot và tự động hóa tiên tiến, đặc biệt trong lĩnh vực robot hình người. Ứng dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, cơ điện tử và điều khiển chuyển động, VinDynamics hướng tới mang đến các sản phẩm robot thông minh, an toàn và tối ưu chi phí, góp phần nâng cao năng suất và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Được thành lập năm 2023, Skild AI chuyên phát triển mô hình nền tảng đa dụng cho robot. Công ty nhận được sự hậu thuẫn từ SoftBank Group, NVIDIA Ventures, Jeff Bezos, Lightspeed, Coatue, Sequoia Capital, Felicis cùng nhiều quỹ đầu tư khác, với định giá vượt 14 tỷ USD. Hiện Skild AI có văn phòng tại Pittsburgh, khu vực Vịnh San Francisco và Bengaluru.