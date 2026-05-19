Theo biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược (MOU) vừa ký ngày 19/5/2026, Bộ Năng lượng Philippines sẽ phối hợp cùng VinEnergo nghiên cứu chiến lược phát triển bền vững cho các giải pháp điện nền dựa trên năng lượng tái tạo, đảm bảo khả thi về đầu tư và phù hợp với định hướng chính sách của Philippines.

Trọng tâm của chiến lược là Bộ Năng lượng Philippines đồng ý cho VinEnergo nghiên cứu để triển khai các dự án năng lượng tái tạo tích hợp hệ thống lưu trữ, với tổng công suất năng lượng tái tạo hơn 20 GW, có khả năng cung cấp tới 5 GW điện nền cho hệ thống năng lượng quốc gia.

Thông qua hợp tác, VinEnergo có thể tham gia sâu vào quá trình phát triển hệ thống năng lượng quốc gia của Philippines, không chỉ với vai trò nhà đầu tư mà còn là đối tác đồng hành trong việc thiết kế giải pháp tổng thể, từ quy hoạch nguồn điện, tích hợp lưu trữ đến tối ưu vận hành hệ thống. Hợp tác chiến lược giữa hai bên sẽ góp phần phát triển nguồn điện nền đáng tin cậy cho Philippines, bảo đảm cung cấp điện ổn định và liên tục, giảm phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu và tăng cường an ninh năng lượng quốc gia.

Đại diện Bộ Năng lượng Philippines cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao việc hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo với một đối tác có năng lực và định hướng phát triển xanh và bền vững như VinEnergo. Hợp tác này phù hợp với chiến lược dài hạn của Philippines và được kỳ vọng sẽ đóng góp thiết thực vào việc xây dựng hệ thống năng lượng quốc gia ổn định và bền vững hơn”.

Ông Nguyễn Anh Khoa - Tổng Giám đốc VinEnergo, cho biết: “Việc ký kết hợp tác với Bộ Năng lượng Philippines là bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng quốc tế của VinEnergo. Với định hướng triển khai các dự án năng lượng tái tạo theo cách tiếp cận tích hợp và quy mô lớn, VinEnergo tin tưởng sẽ góp phần quan trọng vào an ninh năng lượng và tiến trình chuyển dịch năng lượng của Philippines, qua đó nâng cao vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trên bản đồ năng lượng xanh thế giới”.

Đầu năm 2026, VinEnergo đã công bố thỏa thuận hợp tác với các đối tác địa phương để phát triển danh mục dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn tại Philippines, bao gồm 1,3 GW với NKS Renewables Inc (NKSRI), 1,0 GW với Grail MC, 1,2 GW với URG Asia Corporation và 1,3 GW với 11.11 Growth Properties, tập trung tại các khu vực Luzon, Visayas và Mindanao. Các dự án này nằm trong kế hoạch tổng thể nhằm phát triển 50 GW năng lượng tái tạo tại các thị trường quốc tế cốt lõi như Đông Nam Á, Bắc Âu và châu Phi của VinEnergo trong vòng 3 năm tới.

Với định hướng phát triển dài hạn và là một phần của hệ sinh thái xanh Vingroup, VinEnergo theo đuổi sứ mệnh cung cấp nguồn năng lượng sạch, ổn định và hiệu quả, gắn với kỷ luật đầu tư, tiêu chuẩn quản trị quốc tế và tạo giá trị bền vững cho cộng đồng. Doanh nghiệp đồng thời chủ động ứng dụng các công nghệ mới như AI và dữ liệu lớn trong vận hành và phát triển các giải pháp điện thông minh.