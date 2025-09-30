Đây là bước chuẩn bị quan trọng cho các dự án sản xuất điện gió quy mô lớn, góp phần đưa Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành quốc gia tiên phong về năng lượng xanh trong khu vực.

Đại diện VinEnergo và Đại diện Trung tâm FIMO trao biên bản ghi nhớ hợp tác

Bộ dữ liệu đo gió NASA OSW (OffShore Wind) là kết quả nghiên cứu của dự án “Thúc đẩy quy hoạch không gian biển Việt Nam phát triển năng lượng gió ngoài khơi” do Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ - NASA JPL thực hiện. Các số liệu đo lường tốc độ gió và tổng lượng gió ngoài khơi Việt Nam được thu thập bởi radar vệ tinh của NASA trong hơn một thập kỷ qua, tập trung vào các khu vực dọc bờ biển, quanh hải đảo và bãi cạn, quy mô lên tới hơn 1 triệu km².

Dự án được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ với sự điều phối của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam và Trung tâm FIMO, bắt đầu từ cuối năm 2023, công bố kết quả vào giữa năm 2025. Dữ liệu được cung cấp ở định dạng chuẩn mã hóa địa lý (geotiff), do FIMO tiếp nhận, lưu trữ, toàn quyền sử dụng.

Theo thỏa thuận, FIMO sẽ cung cấp cho VinEnergo bộ dữ liệu đo gió NASA OSW để ứng dụng vào hoạt động nghiên cứu, khảo sát và đầu tư các dự án năng lượng gió ngoài khơi. Với dữ liệu chính xác, đầy đủ, nguồn gốc hợp pháp và hỗ trợ kỹ thuật cần thiết từ FIMO, VinEnergo có thể tối ưu hóa các bước nghiên cứu tiền khả thi, rút ngắn thời gian khảo sát sơ bộ và giảm thiểu chi phí ban đầu. Việc chuyển giao bộ dữ liệu sẽ được thực hiện thông qua dịch vụ lưu trữ đám mây và ổ cứng ngoài.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Bùi Quang Hưng - Giám đốc Trung tâm FIMO cho biết: “Việc chuyển giao bộ dữ liệu đo gió NASA OSW không chỉ đóng góp vào quá trình chuyển dịch năng lượng của Việt Nam mà còn hỗ trợ các hoạt động quy hoạch, phát triển điện bền vững trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0. Đây là lợi thế quan trọng chỉ Việt Nam và Hoa Kỳ có được, cũng là một phần trong hoạt động tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ”.

Ông Nguyễn Anh Khoa - Đại diện VinEnergo cũng chia sẻ: “Việc hợp tác với FIMO và tiếp nhận bộ dữ liệu đo gió NASA OSW có độ chính xác cao, VinEnergo có thể tối ưu hóa các bước nghiên cứu tiền khả thi, rút ngắn thời gian khảo sát sơ bộ và giảm thiểu chi phí ban đầu. Qua đó, các dự án điện gió ngoài khơi trong tương lai sẽ có cơ sở khoa học vững chắc, khả thi và hiệu quả hơn. Đặc biệt, bộ dữ liệu gió sẽ là nền tảng quan trọng giúp VinEnergo hiện thực hóa mục tiêu nâng quy mô tổng công suất lên 80GW điện các loại đến năm 2035, bao gồm cả thị trường nước ngoài”.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam có được nguồn dữ liệu đo gió ngoài khơi ở mức độ chi tiết và chính xác, phục vụ phát triển ngành công nghiệp điện gió trong tương lai. Việc hợp tác giữa VinEnergo và FIMO đã đặt nền móng quan trọng cho chiến lược khai thác tiềm năng gió biển, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và tiến tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050 của đất nước.

VinEnergo là công ty do Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng sáng lập vào tháng 03/2025, với sứ mệnh trở thành đơn vị hàng đầu về phát triển, cung cấp các giải pháp năng lượng bền vững. Công ty tập trung vào năm hạng mục chiến lược, gồm: Năng lượng tái tạo; Tín chỉ carbon; Tối ưu hóa tài nguyên; Công nghệ lưu trữ năng lượng; Công nghệ năng lượng mới Hydrogen/Ammonia xanh… hướng tới một tương lai bền vững cho Việt Nam và thế giới.

Thế Định