Ông Tapan Ghosh (giữa), Tổng Giám đốc VinFast Ấn Độ, nhận giải từ Ban tổ chức ACKO Drive Awards 2026

Ông Gaurav Yadav, Biên tập viên GaadiWaadi.com, nói: “Với VF 6, VinFast đã cho thấy sự thấu hiểu thị trường xe điện Ấn Độ. Mẫu xe được định giá hợp lý, đi kèm gói trang bị phù hợp với nhóm khách hàng đề cao giá trị sử dụng nhưng vẫn mong muốn trải nghiệm công nghệ hiện đại. Với phạm vi hoạt động tốt, trang bị hiện đại, và tổng thể cân đối, VF 6 mang lại sự kết hợp hài hòa giữa chi phí, đổi mới và tính tiện lợi trong quá trình sử dụng hàng ngày”.

Ông Vikram Gour, Biên tập viên Motorscribes, cho biết: “Điểm khác biệt lớn của VinFast nằm ở tổ hợp sản xuất tại Thoothukudi, hiện đã đi vào vận hành và lắp ráp các mẫu VF 6 và VF 7 ngay tại địa phương. Với việc mở rộng sang xe máy điện và xe buýt điện, cơ sở này sẽ đóng vai trò đáng kể giúp tạo thêm việc làm và củng cố hệ sinh thái sản xuất trong nước. Mẫu VF 7 gây ấn tượng nhờ thiết kế nổi bật, chất lượng hoàn thiện chắc chắn, phạm vi hoạt động thực tế ấn tượng và mức giá cạnh tranh, là lựa chọn hấp dẫn cho các gia đình Ấn Độ đang tìm kiếm mẫu SUV điện tiện nghi, đáng tin cậy và phong cách”.

Tại Ấn Độ, VinFast đang xây dựng hệ sinh thái xe điện toàn diện, từ sản xuất, bán lẻ, hạ tầng sạc tới dịch vụ hậu mãi nhằm mang lại trải nghiệm sở hữu liền mạch cho khách hàng. Nền tảng cho chiến lược phát triển dài hạn là tổ hợp sản xuất rộng 160 ha của VinFast tại Thoothukudi, bang Tamil Nadu, hiện tập trung lắp ráp các mẫu SUV cao cấp gồm VF 6 và VF 7 trong giai đoạn đầu. Nhà máy dự kiến mở rộng thêm 200 ha nhằm phục vụ kế hoạch phát triển xe buýt và xe máy điện. Song song đó, VinFast hợp tác với các ngân hàng và các đối tác dịch vụ tại Ấn Độ nhằm phát triển tài chính, hạ tầng, hậu mãi và chuỗi giá trị pin tuần hoàn, thúc đẩy di chuyển xanh tại thị trường ô tô lớn thứ 3 thế giới