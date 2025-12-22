Nhìn lại năm 2025, thị trường SUV hạng sang Việt Nam có sự dịch chuyển rõ rệt về công nghệ. Lần đầu tiên, phân khúc này chứng kiến cuộc đối đầu trực diện giữa hai trường phái: SUV thuần điện hiệu suất cao và các mẫu xe động cơ đốt trong truyền thống nhưng đã được tinh chỉnh để thích ứng với xu hướng điện hóa.

8 mẫu xe SUV hạng sang được ra mắt thị trường ô tô Việt Nam trong năm 2025. Ảnh: Ngô Minh

Nhìn lại 8 mẫu SUV hạng sang nổi bật nhất năm 2025, có thể thấy rõ sự "chọn lọc" ngày càng rõ nét trong gu tiêu dùng của khách hàng Việt.

Kỷ nguyên điện hóa SUV hạng sang

Năm 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng của kỷ nguyên điện hóa trong phân khúc SUV hạng sang, khi những định kiến lâu nay về xe điện cao cấp gần như bị xóa bỏ. Ba cái tên đóng vai trò then chốt cho sự thay đổi này là Mercedes-Benz G 580 EQ, Audi Q6 e-tron và Maserati Grecale Folgore.

Hiện tại, chỉ có đúng 2 chiếc Mercedes-Benz G 580 EQ được nhập về Việt Nam. Ảnh: MBV

Mercedes-Benz G 580 EQ là cú đánh táo bạo nhất. Việc điện hóa biểu tượng off-road mang tính di sản hơn 40 năm của Mercedes-Benz là G-Class từng bị xem là hành động mạo hiểm. Tuy nhiên, khi G 580 EQ chính thức xuất hiện tại Việt Nam vào tháng 4/2025, mọi hoài nghi nhanh chóng nhường chỗ cho sự thán phục.

Kiểu dáng “hộp diêm” kinh điển được giữ nguyên, trong khi động cơ V8 4.0L Biturbo được thay bằng bốn mô-tơ điện độc lập đặt tại từng bánh xe, tạo ra công suất 587 mã lực và mô-men xoắn lên tới 1.164 Nm.

Tính năng xoay tại chỗ G-Turn trở thành hiện tượng trên mạng xã hội, nhưng giá trị cốt lõi của G 580 EQ nằm ở khả năng off-road vượt trội nhờ mô-men xoắn tức thời và khả năng kiểm soát từng bánh xe.

Đây không phải mẫu xe dành cho số đông, khi chỉ có đúng hai chiếc được đưa về Việt Nam với giá 8,68 tỷ đồng, đóng vai trò như một tuyên ngôn công nghệ hơn là sản phẩm thương mại đại trà.

Audi Q6 e-tron trong sự kiện ra mắt vào tháng 7/2025. Ảnh: Ngô Minh

Trái ngược với sự phô trương của G-Class, Audi Q6 e-tron ra mắt đầu tháng 7/2025 lại đại diện cho sự tinh tế và thực dụng. Phát triển trên nền tảng PPE (Premium Platform Electric) dùng chung với Porsche Macan EV, Q6 e-tron sở hữu hệ thống pin cao áp 800V, hỗ trợ sạc nhanh DC lên tới 260 kW.

Xe sử dụng mô-tơ điện phía sau, cho công suất 301 mã lực và mô-men xoắn 485 Nm. Với pin dung lượng 94,9 kWh, tầm hoạt động thực tế lên tới 583 km, phù hợp điều kiện sử dụng tại Việt Nam.

Thiết kế của Q6 e-tron không quá phá cách nhưng nổi bật với hệ thống đèn LED ma trận kỹ thuật số có thể tùy biến giao diện, tiếp tục khẳng định thế mạnh công nghệ ánh sáng của Audi.

Khoang nội thất với màn hình cong OLED và màn hình riêng cho ghế phụ đã đặt ra chuẩn mực mới về trải nghiệm số hóa trong phân khúc SUV điện hạng sang cỡ trung. Tại Việt Nam, Audi Q6 e-tron chỉ có một phiên bản với giá 3,19 tỷ đồng.

Grecale Folgore là mẫu xe SUV hạng sang thuần điện đầu tiên của thương hiệu Maserati. Ảnh: Maserati Việt Nam

Cuối tháng 10/2025, Maserati giới thiệu Grecale Folgore – mẫu SUV thuần điện đầu tiên của thương hiệu Ý tại Việt Nam. Grecale Folgore chứng minh xe điện vẫn có thể giàu cảm xúc, khi giữ trọn tinh thần Maserati: thiết kế gợi cảm, cảm giác lái thể thao và cá tính khác biệt. Dù không còn âm thanh ống xả truyền thống, Maserati đã xử lý âm thanh mô phỏng đủ tinh tế để tạo cảm giác phấn khích.

Mẫu xe sử dụng pin 105 kWh, hệ thống pin điện áp 400V, kết hợp hai mô-tơ điện cho tổng công suất 550 mã lực và mô-men xoắn 820 Nm. Với giá 5,495 tỷ đồng, Grecale Folgore hướng tới nhóm khách hàng trẻ, có gu thẩm mỹ riêng và không muốn hòa lẫn vào các lựa chọn xe Đức quen thuộc.

Sự trở lại của những “ông vua” doanh số

Dù xe điện thu hút sự chú ý lớn, thị trường xe sang năm 2025 vẫn cho thấy sức sống bền bỉ của động cơ đốt trong được nâng cấp lên biến thể mild hybrid. BMW X3 thế hệ mới là ví dụ điển hình. Dù Thaco không công bố doanh số cụ thể, X3 tiếp tục đóng góp quan trọng vào thành công của BMW tại Việt Nam.

BMW X3 được giới thiệu với 2 phiên bản là 20 xDrive và xDriver M Sport. Ảnh: Hoàng Hiệp

Ở thế hệ thứ 4, BMW X3 được lột xác theo hướng phẳng, gọn và nam tính hơn. Lưới tản nhiệt quả thận kép thiết kế táo bạo kết hợp dải đèn Iconic Glow tạo hiệu ứng thị giác mạnh.

Nội thất theo phong cách tối giản với màn hình cong cỡ lớn và việc loại bỏ phần lớn nút bấm vật lý gây tranh cãi, nhưng cảm giác lái vẫn là “vũ khí” quan trọng nhất. Phiên bản mild hybrid cho công suất 190 mã lực, mô-men xoắn 310 Nm, đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Với giá bán từ 2,279-2,629 tỷ đồng, BMW X3 tiếp tục giữ lợi thế cạnh tranh so với Mercedes-Benz GLC (2,299-2,839 tỷ đồng), qua đó duy trì vị thế là một trong những “ông vua doanh số” phân khúc SUV hạng sang cỡ nhỏ.

Mercedes-Benz GLS 450 nằm ở phân khúc SUV hạng sang cỡ lớn. Ảnh: MBV

Ở phân khúc SUV cỡ lớn, bản nâng cấp của Mercedes-Benz GLS tiếp tục khẳng định danh xưng “S-Class gầm cao”. Những thay đổi ngoại thất như lưới tản nhiệt 4 thanh nan hay hốc gió mới không quá lớn nhưng giúp xe trông bề thế hơn. Giá trị nâng cấp quan trọng nhất nằm ở hàng ghế sau và hệ thống giải trí MBUX thế hệ mới.

Tại Việt Nam, GLS 450 4Matic vẫn sử dụng động cơ mild hybrid I6 3.0L, công suất 381 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm. Hệ thống treo khí nén mang lại sự êm ái đặc trưng, giúp GLS tiếp tục là lựa chọn hàng đầu của các gia đình thượng lưu. Với giá 5,689 tỷ đồng, đây vẫn là mẫu SUV mang tính biểu tượng cho giới doanh nhân.

Chỗ đứng riêng cho sự tinh tế và cá tính

Bên cạnh hai trường phái chủ đạo kể trên, năm 2025 vẫn ghi nhận chỗ đứng vững chắc của nhóm SUV thiên về phong cách sống.

Range Rover Evoque có hai tùy chọn động cơ mild hybrid 1.5L và 2.0L đi kèm 4 phiên bản và giá bán từ 2,939–3,599 tỷ đồng. Ảnh: JLR

Range Rover Evoque 2025 tiếp tục trung thành với triết lý tối giản. Ngoại thất được tinh chỉnh với lưới tản nhiệt mới và đèn Pixel LED siêu mỏng, trong khi nội thất gần như loại bỏ hoàn toàn nút bấm vật lý, tập trung vào màn hình cong 11,4 inch.

Tại Việt Nam, Evoque có hai tùy chọn động cơ mild hybrid 1.5L và 2.0L đi kèm 4 phiên bản và giá bán từ 2,939-3,599 tỷ đồng. Dù không gian không phải thế mạnh, Evoque vẫn là biểu tượng thời trang và sự sành điệu.

Volvo XC60 2026 tập trung mạnh mẽ vào hệ truyền động plug-in hybrid. Ảnh: Ngô Minh

Volvo XC60 2026 ra mắt nửa cuối tháng 11 tiếp tục củng cố hình ảnh "an toàn là đẳng cấp". Thiết kế không thay đổi nhiều, nhưng hệ thống an toàn chủ động và khả năng lọc không khí trong xe được nâng cấp đáng kể.

Đáng chú ý, phiên bản mới tập trung mạnh vào hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV) với tổng công suất 462 mã lực, mô-men xoắn 640 Nm và tầm hoạt động thuần điện lên tới 89 km. Giá bán gần như giữ nguyên, từ 2,299–2,750 tỷ đồng.

Nếu Range Rover Evoque mở hàng đầu năm thì Land Rover Defender chính là mẫu xe "chốt sổ" thị trường SUV hạng sang khi có màn ra mắt phiên bản nâng cấp vào những ngày cuối của tháng 12.

Phiên bản nâng cấp Land Rover Defender 2026 tập trung nâng cấp trải nghiệm, vận hành và hệ truyền động "điện khí hóa". Ảnh: Ngô Minh

Land Rover giữ nguyên thiết kế ngoại thất vốn đã rất thành công, thay vào đó tập trung nâng cấp màn hình trung tâm lên 13,1 inch, cải thiện tiện nghi hàng ghế sau trên biến thể 130 và bổ sung tính năng Adaptive Off-Road Cruise Control vốn chỉ trước đó được trang bị trên dòng cao cấp Range Rover.

Ngoài ra, Land Rover Defender 2026 cũng có thêm tùy chọn động cơ I6 3.0L mild-hybrid và I4 2.0L plug-in hybrid cùng với động cơ xăng I6 3.0L thuần túy đã có trước đó, nhằm đáp ứng xu hướng "xe xanh" ngày càng rõ rệt. Giá của Land Rover Defender 2026 dao động từ 5,099-7,989 tỷ đồng.

Bức tranh đa sắc của năm 2025

Nhìn lại, thị trường SUV hạng sang Việt Nam năm 2025 cho thấy khách hàng không còn mua xe chỉ vì logo mà dựa trên giá trị sử dụng, công nghệ và phong cách sống.

Sự xuất hiện của G 580 EQ hay Q6 e-tron thể hiện sự cởi mở với công nghệ mới, trong khi BMW X3 và Mercedes-Benz GLS khẳng định giá trị bền vững của các mẫu xe phục vụ nhu cầu thực tế. Song song đó, Evoque, Defender hay Volvo XC60 vẫn giữ được chỗ đứng nhờ cá tính và triết lý riêng.

Với 8 mẫu xe tiêu biểu này, năm 2025 khép lại như một bức tranh đa sắc, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu từ hiệu suất, sự êm ái, khả năng off-road đến trách nhiệm môi trường. Đây chính là bước đà quan trọng để thị trường ô tô Việt Nam bước vào năm 2026, nơi cuộc cạnh tranh được dự báo sẽ khốc liệt hơn, không chỉ ở sản phẩm mà còn ở giá bán và dịch vụ hậu mãi.