Ngày 21/9/2026, VinFast công bố ra mắt ba phiên bản xe máy điện Evo Grand thế hệ mới, bao gồm Evo Grand II, Evo Grand Premia và Evo Grand Limited.

Kế thừa thành công của Evo Grand thế hệ đầu tiên, ba phiên bản mới tiếp tục đề cao sự tiện lợi và hiệu quả trong vận hành, chi phí sử dụng tối ưu và phong cách thiết kế sang trọng, cá tính như một món phụ kiện thời trang cho những người dùng sành điệu và thông thái.

VinFast Evo Grand II sở hữu thiết kế sang trọng, cá tính

Ấn tượng nổi bật nhất trong thiết kế của ba mẫu xe mới đến từ phần mặt nạ đầu xe, với dải trang trí tinh tế chạy dọc từ logo chữ V xuống phía dưới. Cụm ca-lăng lấy cảm hứng từ siêu xe, đường viền dạng vòm kết hợp các nan dọc mạ chrome, gây ấn tượng về sự tinh xảo và đẳng cấp. Phần yếm phía trong sử dụng ốp nhựa chia hai màu, nửa trên trùng màu thân xe kết hợp cùng nửa dưới màu đen hài hòa và thời trang.

Yên xe được bọc da co giãn hai chiều, giúp bề mặt ôm sát khung yên, hạn chế nhăn và mang lại cảm giác mềm mại khi sử dụng. Ngoài màu yên xe riêng, hai phiên bản cao cấp gồm Evo Grand Premia và Evo Grand Limited còn được trang bị vành nhôm với trọng lượng nhẹ, độ bền cao và khả năng chống ăn mòn tốt, đi cùng tay dắt phía sau bằng nhôm giúp thao tác dắt, dựng và xoay trở xe trở nên thuận tiện hơn.

Evo Grand Premia sử dụng vành nhôm trọng lượng nhẹ, độ bền cao

Về trang bị tiện nghi, cả ba phiên bản Evo Grand mới đều có hộc để đồ phía trước với cơ cấu đóng mở khép kín, giúp cất giữ vật dụng gọn gàng, tích hợp cổng sạc USB Type-A và USB Type-C. Khoang cốp dung tích 35 lít đủ chứa mũ bảo hiểm, ba lô, laptop cùng các vật dụng cá nhân cho nhu cầu hằng ngày.

Evo Grand Premia và Evo Grand Limited được trang bị màn hình LCD VA với khả năng hiển thị sắc nét, giao diện thiết kế trực quan, trong đó riêng phiên bản Evo Grand Limited được bổ sung thêm tính năng khóa thông minh Smart Key.

Về an toàn và vận hành, Evo Grand Premia và Evo Grand Limited được tích hợp tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc, giúp hạn chế trôi xe khi bắt đầu di chuyển từ giữa dốc. Đèn passing cho phép người lái chủ động phát tín hiệu ánh sáng khi muốn chuyển hướng hoặc xin đường. Ngoài ra, riêng Evo Grand Limited còn có thêm tính năng chống trộm thông minh tiên tiến.

Evo Grand Limited được bổ sung thêm tính năng khóa thông minh Smart Key

Phiên bản Evo Grand II có hai chế độ lái Eco và Sport, trong khi phiên bản Evo Grand Premia và Evo Grand Limited đều có ba chế độ gồm Eco, Normal và Sport, cho phép người dùng linh hoạt lựa chọn giữa tiết kiệm năng lượng và tăng tốc thể thao tùy theo điều kiện di chuyển. Xe đạt tiêu chuẩn chống bụi và chống nước IP67, có khả năng di chuyển qua khu vực ngập nước sâu 0,5 m trong vòng 30 phút.

Khoang cốp xe có dung tích 35 lít, lớn hàng đầu phân khúc

Hướng tới sự hiệu quả và kinh tế trong vận hành, Evo Grand thế hệ mới được trang bị động cơ Inhub 2.250 W cho tốc độ tối đa 70 km/h, đi cùng một pin cố định dung lượng 2,4 kWh đặt dưới sàn xe. Ngoài ra, người dùng có thể lắp thêm một pin rời có dung lượng tương đương trong cốp xe để nâng tổng quãng đường đi được sau mỗi lần sạc đầy lên tới 262 km.

Với ba màu cơ bản gồm Trắng ngọc trai, Xanh rêu và Đỏ tươi, Evo Grand II có giá niêm yết 25.900.000 đồng (đã bao gồm VAT). Phiên bản Evo Grand Premia có ba màu gồm Đen bóng, Nâu Titan và Xanh Olive có giá 27.900.000 đồng, trong khi phiên bản Evo Grand Limited có hai màu gồm Trắng sữa và Xanh cẩm thạch có giá 29.900.000 đồng (đã bao gồm VAT). Mức giá dành cho pin thứ hai là 5 triệu đồng.

Đặc biệt, theo chính sách “Vì tương lai xanh” lần 2 đang được áp dụng từ ngày 19/9 - 19/12/2026, khách hàng đang sở hữu ô tô, xe máy xăng hoặc xe máy điện sử dụng ắc quy chì của thương hiệu bất kỳ, hoặc ô tô, xe máy điện VinFast, khi mua xe Evo Grand thế hệ mới sẽ được ưu đãi ngay 3 triệu đồng, giúp giá xe chỉ còn từ 22.900.000 đồng. Xe được bảo hành chính hãng tới 6 năm cho xe và 8 năm cho pin, không giới hạn quãng đường di chuyển.

Tổng đài CSKH 1900 23 23 89.

Thu Loan