Tác giả Jesse Crosse của Autocar cho biết ông bắt đầu chuyển sang sử dụng xe điện từ năm 2021 với chiếc Kia e-Niro. Sau nhiều năm sử dụng, ông nhận thấy xe điện không chỉ mang lại trải nghiệm lái khác biệt mà còn mở ra những cách sử dụng năng lượng mới.

Dưới đây là những kinh nghiệm được ông đúc kết trong quá trình sử dụng xe điện.

Không nhất thiết phải mua xe có pin lớn

Theo Jesse Crosse, mạng lưới trạm sạc nhanh đã được cải thiện đáng kể trong những năm gần đây. Vì vậy, tùy nhu cầu sử dụng, người mua không nhất thiết phải chọn một chiếc xe điện có pin thật lớn chỉ để phục vụ những chuyến đi dài.

Ông từng sử dụng Kia e-Niro với bộ pin 64kWh, phạm vi hoạt động khoảng 260 dặm (418km). Với chiếc xe này, những chuyến đi khứ hồi khoảng 700 dặm (1.127km) vẫn có thể thực hiện được khi kết hợp các điểm dừng nghỉ và sạc pin.

Pin có thể chiếm khoảng 25-35% tổng giá trị một chiếc xe điện. Do đó, theo ông, việc bỏ thêm tiền cho dung lượng pin lớn nhưng hiếm khi sử dụng hết có thể không cần thiết.

Sau đó, ông chuyển sang Kia EV3 với pin 81kWh và phạm vi hoạt động hơn 360 dặm (579km), giúp những chuyến đi dài trở nên thuận tiện hơn.

Không nên để pin xuống quá thấp

Từ kinh nghiệm sử dụng thực tế, Jesse Crosse cho biết ông thường tránh để dung lượng pin xuống dưới 20%.

Ngoài lý do liên quan đến việc bảo vệ pin, việc duy trì mức pin cao hơn cũng giúp người lái có thêm lựa chọn khi tìm trạm sạc, đặc biệt trong những chuyến đi dài hoặc đến những khu vực chưa quen thuộc.

Ông từng gặp tình trạng chiếc e-Niro liên tục cảnh báo pin yếu và quãng đường có thể di chuyển giảm nhanh khi dung lượng pin xuống dưới mức này.

Sạc nhanh khi đi đường dài, sạc chậm khi ở nhà

Khi đi đường dài, sạc nhanh DC là lựa chọn phù hợp. So với e-Niro trước đây, Kia EV3 có tốc độ sạc nhanh hơn đáng kể, có thể bổ sung hơn 200 dặm (322km) phạm vi hoạt động chỉ trong khoảng 30 phút.

Để tìm trạm sạc, Jesse Crosse thường sử dụng Google Maps hoặc Apple Maps. Với những tuyến đường mới, ông sử dụng ứng dụng Zapmap để tìm các điểm sạc.

Một số xe điện hiện nay có hệ thống định vị tích hợp, tự động đề xuất các trạm sạc phù hợp dựa trên quãng đường còn lại. Một số mẫu xe còn sử dụng dữ liệu này để chuẩn bị nhiệt độ pin, nhằm đạt tốc độ sạc tối ưu.

Tại nhà, bộ sạc wallbox công suất 7kW có thể bổ sung khoảng 25-30 dặm (40-48km) phạm vi hoạt động mỗi giờ. Trong khi đó, bộ sạc di động 13A chỉ bổ sung khoảng 10 dặm (16km) mỗi giờ.

Theo tác giả, nếu có điều kiện sạc tại nhà, sạc với công suất thấp thường phù hợp với hầu hết các loại pin, đặc biệt là những công nghệ pin đời cũ. Cách này cũng có chi phí thấp hơn nếu người dùng tận dụng được biểu giá điện ngoài giờ cao điểm.

Ông cho biết thường sạc xe trong khoảng 5 giờ vào thời gian thấp điểm với mức giá 8,12 pence/kWh, tương đương khoảng 2.900 đồng/kWh theo tỷ giá quy đổi.

Tận dụng điện mặt trời để sạc xe

Năm 2022, Jesse Crosse đầu tư hệ thống điện mặt trời công suất 5kW, kết hợp bộ pin lưu trữ có dung lượng chỉ dưới 10kWh.

Hệ thống được thiết kế để điện mặt trời cung cấp năng lượng cho ngôi nhà vào ban ngày, trong khi phần điện dư thừa được lưu trữ trong pin.

Vào những ngày hè nhiều nắng, bộ pin có thể được sạc đầy vào khoảng giữa trưa. Khi đó, ông sử dụng bộ sạc 3kW để sạc chiếc Kia e-Niro bằng phần điện mặt trời dư thừa, thay vì sử dụng bộ sạc wallbox 7kW lấy điện từ lưới.

Lái xe càng nhanh, mức tiêu thụ điện càng cao

Theo tác giả, những nguyên tắc tiết kiệm nhiên liệu trên xe động cơ đốt trong cũng áp dụng với xe điện.

Tăng tốc mạnh, sử dụng chân ga đột ngột hoặc chạy tốc độ cao trên đường cao tốc đều khiến xe tiêu thụ nhiều năng lượng hơn.

Jesse Crosse cho biết ông thường sử dụng chế độ lái thông thường, kiểm soát chân ga và tận dụng hệ thống phanh tái tạo năng lượng.

Chiếc Kia e-Niro có lẫy điều chỉnh mức phanh tái tạo. Ông thường tăng mức tái tạo trên những đoạn đường chạy chậm và giảm xuống khi chạy ở tốc độ cao.

Dù không có cách đo chính xác mức độ tiết kiệm năng lượng nhờ cách sử dụng này, ông cho rằng đây là một trải nghiệm lái đặc trưng của xe điện.

Không quá lo về bảo hành pin

Theo Jesse Crosse, phần lớn các thương hiệu xe điện lớn hiện cung cấp bảo hành 7-8 năm hoặc khoảng 100.000 dặm (161.000km) cho bộ phận đắt tiền nhất là pin cao áp.

Một số hãng còn có thời hạn bảo hành dài hơn. Vì vậy, người mua xe điện mới không cần quá lo lắng về vấn đề pin trong những năm đầu sử dụng.

Không nhất thiết phải đổi xe quá sớm

Jesse Crosse từng lựa chọn gia hạn hợp đồng PCP rồi mua đứt chiếc Kia e-Niro thay vì đổi sang xe mới. Chiếc xe được Kia bảo hành pin 7 năm hoặc 100.000 dặm. Ban đầu, ông dự định sử dụng xe lâu dài.

Tuy nhiên, một lỗi liên quan đến hệ thống điện khiến ông thay đổi quyết định. Khi nhận được mức giá tốt để đổi xe, ông chuyển sang Kia EV3 dù chiếc e-Niro vẫn còn khoảng 3 năm bảo hành.

Sau khi đổi xe, ông cho biết một phần trong mình vẫn cảm thấy tiếc vì đã bán chiếc e-Niro.

Xe điện vẫn cần bảo dưỡng định kỳ

Xe điện có ít bộ phận cơ khí hơn xe động cơ đốt trong nên có thể giảm một số hạng mục bảo dưỡng. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc bảo dưỡng tại đại lý chính hãng luôn rẻ.

Theo tác giả, người mua xe mới nên cân nhắc các gói bảo dưỡng nếu nhà sản xuất hoặc đại lý cung cấp.

Một vấn đề đáng chú ý là phanh đĩa phía sau có thể bị gỉ nhanh hơn xe động cơ đốt trong. Nguyên nhân là hệ thống phanh tái tạo năng lượng giúp xe giảm tốc mà không cần sử dụng phanh cơ học thường xuyên.

Bên cạnh đó, mô-men xoắn lớn của động cơ điện có thể khiến lốp trước trên những mẫu xe dẫn động cầu trước mòn nhanh hơn, tùy thuộc phong cách lái của người sử dụng.

Mua xe điện cũ cần kiểm tra pin

Theo Jesse Crosse, xe điện đã qua sử dụng có thể là lựa chọn đáng cân nhắc đối với những người muốn sở hữu xe với chi phí thấp. Tuy nhiên, tình trạng bộ pin là yếu tố quan trọng cần kiểm tra.

Ông từng mua một chiếc Nissan Leaf thế hệ đầu tiên làm xe thứ hai để đi lại trong thành phố. Xe sử dụng pin 24kWh làm mát bằng không khí, cho phạm vi hoạt động khoảng 85 dặm (137km).

Tình trạng pin của Nissan Leaf có thể được kiểm tra thông qua số vạch hiển thị trên đồng hồ hoặc sử dụng máy quét OBD kết hợp ứng dụng Leaf Spy.

Ngoài Nissan Leaf, thị trường xe điện cũ còn có nhiều lựa chọn khác. Những mẫu xe nhỏ như Renault Zoe hay Volkswagen e-Up có thể được tìm thấy với giá dưới 10.000 bảng Anh, tương đương khoảng 358 triệu đồng.

Theo kinh nghiệm của tác giả, việc kiểm tra tình trạng pin là một trong những bước quan trọng nhất trước khi quyết định mua một chiếc xe điện đã qua sử dụng.

Theo Autocar

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