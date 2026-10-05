Tại lễ trao giải Better Choice Awards 2026 tối 4/10/2026 trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, VinFast và Green SM đã được vinh danh tại 8 hạng mục giải thưởng, đặc biệt cả hai đều là “Thương hiệu Kiêu hãnh Việt Nam của năm”.

Với chủ đề “Đổi mới Sáng tạo vượt qua mọi Biên giới - Innovation Beyond Borders” cùng tinh thần “Vươn ra thế giới - Kết nối toàn cầu”, Better Choice Awards 2026 là giải thưởng nhằm tôn vinh những sản phẩm, công nghệ và giải pháp đổi mới sáng tạo mang lại giá trị thiết thực cho người tiêu dùng trong mọi lĩnh vực của đời sống. Better Choice Awards 2026 (BCA 2026) nằm trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia và là một hoạt động ý nghĩa nằm trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới Sáng tạo Quốc gia 2026.

Ông Nguyễn Hồng Nhật, Tổng Giám đốc VinFast Ô tô thị trường Việt Nam (giữa) và bà Trần Thanh Thủy, Phó Tổng giám đốc vận hành 2 bánh và giao hàng GSM nhận giải thưởng “Thương hiệu kiêu hãnh Việt Nam của năm” từ đại diện ban tổ chức

Điểm mới của Giải thưởng năm nay là bổ sung thêm một hạng mục hoàn toàn mới - Nation Builders Awards - nhằm tôn vinh các thương hiệu có đóng góp lớn trong việc kiến tạo những giá trị mới cho đất nước và nâng tầm vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Với ý nghĩa đó, thương hiệu ô tô - xe máy điện VinFast đã được vinh danh với hai giải thưởng “Thương hiệu Việt vươn tầm thế giới” và “Thương hiệu Kiêu hãnh Việt Nam của năm”. Đây được xem là sự ghi nhận xứng đáng của các chuyên gia, hội đồng giải thưởng và đông đảo người tiêu dùng dành cho hành trình chinh phục thế giới đầy cảm hứng mà VinFast đã kiên định theo đuổi trong suốt những năm qua.

VinFast được vinh danh ở các hạng mục “Thương hiệu Việt vươn tầm thế giới”, “Thương hiệu kiêu hãnh Việt Nam của năm”, “Top 5 sự kiện ngành xe 2026” và giải thưởng riêng cho các dòng xe VF 8, VF 3, Limo Green

Song hành cùng VinFast trong hành trình mang những giá trị tốt đẹp của xe điện thương hiệu Việt đến với đông đảo khách hàng trong nước và quốc tế, Green SM cũng đã được vinh danh với hai giải thưởng “Thương hiệu được người Việt tin dùng” và “Thương hiệu Kiêu hãnh Việt Nam của năm”. Sự vươn lên bền bỉ và mạnh mẽ của Green SM để trở thành nền tảng gọi xe chiếm thị phần số một Việt Nam, dẫn đầu về chất lượng dịch vụ và sự tin tưởng của người tiêu dùng, đồng thời đã mở rộng hoạt động tới 8 quốc gia trên thế giới là lời khẳng định cho chất lượng của xe điện VinFast cùng dịch vụ của Green SM. Sự phát triển mạnh mẽ của cả VinFast và Green SM tại các thị trường quốc tế đang góp phần làm cho niềm “kiêu hãnh Việt Nam” bay cao, vươn xa.

Green SM được vinh danh ở các hạng mục “Thương hiệu kiêu hãnh Việt Nam của năm” và “Thương hiệu được người Việt tin dùng”

Trong nhóm giải thưởng Car Choice Awards dành riêng cho lĩnh vực ô tô, VinFast một lần nữa tái khẳng định vị thế của hãng xe số một thị trường với 4 giải thưởng bao gồm: “Xe thuần điện mới của năm” dành cho VF 8 thế hệ mới; “Xe GenZ của năm” dành cho VF 3; “Xe dịch vụ cho hành khách của năm” dành cho Limo Green; và “Top 5 sự kiện ngành xe của năm” dành cho chuỗi sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh”.

Với các hạng mục giải thưởng đa dạng, trải rộng từ phân khúc xe cao cấp dành cho gia đình, xe cá nhân được giới trẻ ưa chuộng, đến xe tối ưu cho kinh doanh dịch vụ vận tải được cả hành khách và tài xế đánh giá cao, VinFast đang cho thấy dải sản phẩm phong phú, đáp ứng đúng nhu cầu của từng nhóm khách hàng riêng biệt.

VinFast VF 8 thế hệ mới chiến thắng ở hạng mục “Xe thuần điện mới của năm”

Đặc biệt, chuỗi sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” được VinFast tổ chức rộng khắp trên 34 tỉnh, thành phố đã mang đến cơ hội tiếp cận và sở hữu ô tô - xe máy điện cho đông đảo người dân tại các địa phương. Giải thưởng “Top 5 sự kiện ngành xe của năm” là lời khẳng định của Better Choice Awards 2026 dành cho tác động xã hội sâu rộng mà chuỗi sự kiện của VinFast đã tạo ra, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ xu hướng điện hóa giao thông tại Việt Nam.

VinFast VF 3 được vinh danh ở hạng mục “Xe Gen Z của năm”

Better Choice Awards 2026 là mùa thứ 4 của giải thưởng, do Công ty Cổ phần VCCorp phối hợp tổ chức cùng Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC), Cục Đổi mới Sáng tạo (SATI) - Bộ Khoa học và Công nghệ.

VinFast Limo Green được vinh danh ở hạng mục “Xe dịch vụ cho hành khách của năm”

Tính đến tháng 8/2026, Green SM đã thực hiện khoảng 850 triệu chuyến xe xanh, với tổng quãng đường di chuyển khoảng 6 tỷ km bằng xe điện VinFast trên toàn cầu, góp phần giảm phát thải hơn 800.000 tấn CO2, tương đương khả năng hấp thụ của 36 triệu cây xanh mỗi năm và tương đương khoảng 12.000 ha rừng được trồng mới.

Thu Loan