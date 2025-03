Giá lăn bánh tốt hàng đầu phân khúc

“Giá lăn bánh VF 9 không chỉ tốt hàng đầu phân khúc E-SUV mà thậm chí còn cạnh tranh cả với nhiều mẫu D-SUV chạy xăng”, anh Thanh Bình (Hà Nội) chia sẻ về quyết định đặt mua mẫu “xe chủ tịch” sau khi VinFast công bố mức giá bán kèm pin tốt đến ngỡ ngàng.

Ảnh: VinFast

Vốn đã ưng mẫu VF 9 từ lâu nên sau khi VinFast dừng chính sách cho thuê pin và áp dụng giá bán mới của các dòng xe kèm pin từ ngày 1/3/2025, anh Bình không còn chần chừ mà quyết xuống tiền luôn.

Theo đó, với hỗ trợ từ VinFast, VF 9 kèm pin có giá 1,499 tỷ đồng (bản Eco) và 1,699 tỷ đồng (bản Plus), ưu đãi lần lượt 181 triệu và 167 triệu đồng so với trước. Đặc biệt, do xe điện vừa được gia hạn thời gian miễn phí trước bạ thêm 2 năm (đến hết 28/2/2027), giá niêm yết của VF 9 gần như đã là giá lăn bánh.

Trong khi đó, với một số mẫu xe xăng phổ biến trong phân khúc E-SUV, khách hàng phải bỏ ra số tiền gấp hơn 2 lần so với VF 9.

“Món hời như thế không mua VF 9 còn mua xe nào”, anh Bình quả quyết.

Phí nhiên liệu 0 đồng

Món hời mà các chủ xe VF 9 nhận được còn đến từ chính sách miễn phí sạc điện mà VinFast đang áp dụng, đến 30/6/2027. Do không còn phải trả phí thuê bao pin hàng tháng nên chủ xe sẽ được tận hưởng “phí nhiên liệu 0 đồng” hơn 2 năm nữa.

Ảnh: VinFast

“Nói về tiết kiệm thì mọi người thường hay bảo VF 9 còn rẻ hơn cả đổ nước lã vào đi vì đổ nước lã vào phải mất tiền. Còn xe điện VinFast được miễn phí sạc rồi thì còn mất gì đâu”, anh Phạm Ngọc Dương, một chủ xe VF 9, hài hước nói về chi phí vận hành của VF 9.

Vị chủ xe VF 9 cho biết, trước đây anh dùng 1 chiếc SUV 7 chỗ full size chạy xăng. Mỗi năm chạy 5 vạn km, anh phải chi 200 triệu đồng tiền nhiên liệu. Chuyển sang VF 9, mỗi năm chủ xe tiết kiệm được 200 triệu, 3 năm tiết kiệm 600 triệu. Đó là con số rất đáng phải suy nghĩ.

Đặc biệt, mẫu VF 9 còn khiến anh Dương thích thú bởi chi phí bảo dưỡng “rẻ vô đối”. Cụ thể, sau 1,2 vạn km VF 9 mới cần bảo dưỡng, và chi phí chỉ 750.000 đồng.

“So các mẫu 7 chỗ của nhiều hãng khác thì phí bảo dưỡng VF 9 chỉ bằng 1/7 đến 1/5. Quá tiết kiệm”, anh Dương bổ sung.

Cũng từ trải nghiệm của bản thân, anh Dương khẳng định không có hãng xe nào ở Việt Nam có chính sách hậu mãi tốt như VinFast. Với VF 9, khi cần bảo dưỡng, anh không phải đích thân mang xe đến xưởng. Thay vào đó, hãng sẽ cử kỹ thuật viên cứng nhất đến tận nhà trong phạm vi 30km mang xe đi bảo dưỡng. Sau khi xử lý tất cả vấn đề khách yêu cầu, kỹ thuật viên sẽ rửa xe sạch sẽ và đánh tận nhà để trả.

“Đó là trải nghiệm rất cao cấp, ít cũng phải là Bentley hay Porsche mới có chính sách đó”, chủ xe VF 9 so sánh.

“Giá trị đến từng xu”

Là người làm kinh doanh, phải đi lại nhiều, anh Nguyễn Đức Tuấn (Hà Nội) cũng đánh giá VF 9 là lựa chọn không thể tốt hơn. Sau 1 năm nhận xe, chạy tới hơn 78.000km, trung bình hơn 200km/ngày, anh Tuấn cảm nhận rõ giá trị không thể đong đếm bằng tiền của chiếc VF 9.

“Xe có tính năng massage, giúp giảm stress, giảm mệt mỏi trên đường. Đặc biệt, khi đi đường dài, tính năng trợ lái ADAS giúp mình không phải căng mắt căn làn, giữ lái, theo dõi xe phía trước tăng giảm tốc độ. Thứ 2, xe điện tăng tốc mượt, VF 9 công suất thoải mái, xe lớn nhưng chỉ đạp 1 cái là lên. Thứ 3, nền tảng cơ khí của xe VinFast hoàn thiện rất tốt. Đi đường trường, VF 9 là chiếc xe đáng đến từng xu”, anh Tuấn khẳng định.

Xét về thông số, VF 9 được trang bị khối động cơ điện công suất 402 mã lực và mô-men xoắn 620Nm. Đồng nghĩa, giá lăn bánh rẻ hơn nhưng VF 9 sở hữu sức mạnh gấp đôi so với một số mẫu cùng phân khúc. Thậm chí, xe Việt còn mạnh mẽ hơn những mẫu xe sang có giá gấp 2 - 3 lần.

Nói về vận hành vượt trội của VF 9, anh Hoàng Vũ (reviewer kênh Xe hay) cho biết, VF 9 không có độ trễ, độ vọt cực tốt. Chỉ cần một tích tắc là có thể đạt từ 0 đến 120km/h.

“Là người tiêu dùng mình có quyền đòi hỏi với số tiền bỏ ra mình nhận được càng nhiều càng tốt và VF 9 là mẫu xe như thế”, anh Vũ nói.

Thế Định