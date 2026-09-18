Giảm nhiều khoản chi trong quá trình sử dụng

Một chiếc xe 7 chỗ gia đình thường phục vụ cả những hành trình hằng ngày, từ đưa đón con, đi làm, đi thăm ông bà đến mua sắm hay những chuyến đi dài cuối tuần. Tần suất sử dụng càng cao, các gia đình càng có thêm nhiều khoản chi, từ tiền đổ xăng tới tiền bảo dưỡng, sửa chữa.

Với xe điện VinFast VF MPV 7, người dùng lại được “nhẹ gánh” các khoản chi nói trên. Cụ thể, khách hàng cá nhân mua VF MPV 7 hiện nay được miễn phí 10 lượt sạc mỗi tháng tại hệ thống V-Green đến ngày 10/2/2029. Chính sách này có thể giảm đáng kể khoản tiền lớn nhất khi “nuôi” ô tô trong khoảng 2 năm đầu sở hữu.

Bên cạnh đó, cấu tạo đơn giản hơn của xe điện khiến người dùng không phải thay dầu động cơ, lọc dầu như xe xăng. Chu kỳ bảo dưỡng định kỳ của ô tô điện VinFast ở mức 15.000 km hoặc 1 năm, qua đó giảm số lần phải đưa xe vào xưởng.

Các yếu tố này có ý nghĩa rõ hơn khi nhìn vào vòng đời sử dụng của một chiếc xe gia đình. Ngoài ra, VF MPV 7 được bảo hành 7 năm hoặc 160.000 km; pin cao áp được bảo hành 8 năm hoặc 160.000 km. Thời hạn bảo hành này mang tới cảm giác yên tâm cho người dùng khi sử dụng xe dài hạn.

Giảm áp lực tài chính khi mua xe

Bên cạnh chi phí sử dụng, khoản tiền cần chuẩn bị ban đầu cũng là yếu tố quan trọng với nhiều gia đình khi nâng cấp lên một chiếc MPV 7 chỗ.

VF MPV 7 có giá niêm yết 750 triệu đồng. Người mua ô tô điện hiện được miễn 100% lệ phí trước bạ theo chính sách hiện hành, qua đó giảm một khoản đáng kể trong chi phí lăn bánh.

Khách hàng mua xe trong năm 2026 cũng có thể tiếp cận chương trình “Mua xe 0 đồng”, với mức vay lên tới 100% giá trị xe. Phương án tài chính này phù hợp với những gia đình muốn giữ lại phần tiền tích lũy cho học phí, quỹ dự phòng, đầu tư hoặc các kế hoạch tài chính khác.

Ngoài các chính sách áp dụng chung, VinFast còn triển khai chương trình tri ân dành cho khách hàng từng sở hữu xe xăng Fadil, Lux A2.0 và Lux SA2.0 mua trực tiếp từ hãng. Khi chuyển sang ô tô điện VinFast mới, khách hàng đủ điều kiện được nhận voucher lên tới 80 triệu đồng. Chủ xe đủ điều kiện vì vậy có thể mua VF MPV 7 chỉ từ 670 triệu đồng.

Ở mức giá này, VF MPV 7 sở hữu cấu hình vận hành đáng chú ý với động cơ điện công suất 150 kW, mô-men xoắn 280 Nm, quãng đường 450 km sau một lần sạc đầy và khả năng sạc nhanh 10-70% trong khoảng 30 phút. Cấu hình này đáp ứng tốt cả nhu cầu đi lại hằng ngày lẫn những chuyến đi xa của gia đình, đồng thời tăng giá trị sử dụng của khoản đầu tư ban đầu.

Xét trên toàn bộ quá trình sở hữu, các chính sách hỗ trợ tài chính, miễn phí sạc cùng thời hạn bảo hành dài của VF MPV 7 cho phép các gia đình kiểm soát chi phí cả ở thời điểm mua xe lẫn trong nhiều năm sử dụng, tạo thêm động lực chuyển đổi sang xe điện.

Thu Loan