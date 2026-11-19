Vingroup tiếp tục giữ vững vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2026 do Anphabe công bố, trong khi Green SM vươn lên dẫn đầu trong nhóm ngành dịch vụ vận tải.

Bảng xếp hạng Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2026 do mạng cộng đồng nghề nghiệp Anphabe tổ chức dưới sự bảo trợ của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Khảo sát năm nay thu hút hơn 60.000 người đi làm và sinh viên tham gia đánh giá độc lập gần 700 doanh nghiệp tại Việt Nam.

Vingroup tiếp tục giữ vững vị thế trong Top 10 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam, với 5 thương hiệu dẫn đầu trong các lĩnh vực bình chọn

Trong lĩnh vực công nghệ – công nghiệp, VinFast giữ vị trí số 1 ngành Kỹ thuật/Máy móc/Cơ khí Công nghiệp năm thứ ba liên tiếp, ghi nhận sức hấp dẫn của môi trường làm việc hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và sản xuất ô tô điện. Với vị thế hãng xe dẫn đầu thị trường Việt Nam về doanh số và đang hiện diện tại 11 quốc gia ở Đông Nam Á, Nam Á, Trung Đông, Châu Âu đến Bắc Mỹ, VinFast mang đến cho đội ngũ kỹ sư và chuyên gia cơ hội tham gia các dự án đầy tiềm năng, phục vụ cả thị trường Việt Nam và quốc tế.

Liên quan đến chuyển đổi xanh, năm 2026, Green SM - nền tảng di chuyển thuần điện được sáng lập bởi Chủ tịch Tập đoàn Vingroup - đã vươn lên vị trí số 1 ngành Vận tải/Hậu cần. Sau 3 năm hoạt động, Green SM đã phủ sóng 34/34 tỉnh, thành phố, hợp tác với hơn 100 doanh nghiệp vận tải và nắm giữ 55% thị phần ứng dụng gọi xe taxi công nghệ (tính đến quý I/2026). Đến tháng 9/2026, nền tảng đã phục vụ hơn 85 triệu khách hàng, phát sinh trung bình 1,8 triệu chuyến xe mỗi ngày.

Song hành với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng, Green SM luôn chú trọng đến chính sách cho các tài xế thuộc đội xe chính hãng và đối tác. Ngoài chính sách lương cơ bản cùng đầy đủ các chế độ phúc lợi như tháng lương thứ 13, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... dành cho tài xế cơ hữu, Green SM đang triển khai chương trình bảo hiểm tai nạn tích lũy với mức cam kết chi trả cao nhất thị trường dành cho gần như 100% tài xế. Green SM cũng là đơn vị tiên phong miễn hoàn toàn phí nền tảng cho tài xế trong chương trình "Mùa đông xanh - Vì tương lai xanh" diễn ra từ ngày 8/11/2026 đến hết 28/2/2027, giúp tài xế có thể nhận về 100% giá trị chuyến xe. Các tài xế còn được đào tạo nghiệp vụ bài bản và kỹ năng sơ cấp cứu để nâng cao chất lượng công việc và sẵn sàng hỗ trợ cộng đồng khi cần thiết.

Green SM vươn lên dẫn đầu ngành Vận tải/ Hậu cần, là đơn vị tiên phong miễn hoàn toàn phí nền tảng cho tài xế trong chương trình "Mùa đông xanh - Vì tương lai xanh"

Ở lĩnh vực bất động sản, Vinhomes tiếp tục là quán quân ngành Bất động sản/Dịch vụ bất động sản trong 11 kỳ khảo sát liên tiếp. Sở hữu quỹ đất chiến lược quy mô hàng đầu tại Việt Nam, cùng năng lực phát triển và triển khai dự án, Vinhomes đang vận hành hơn 32 dự án, phục vụ hơn 650.000 cư dân cùng hàng chục dự án đang trong quá trình triển khai trên khắp cả nước. Quy mô phát triển lớn mở ra cơ hội phát triển nghề nghiệp tại Vinhomes ở nhiều khâu, từ phát triển dự án, kinh doanh đến quản lý và vận hành đô thị.

Trong lĩnh vực Du lịch/Ẩm thực/Nghỉ dưỡng, Vinpearl giữ vị trí dẫn đầu năm thứ hai liên tiếp, tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn đối với nhân sự ngành dịch vụ và nghỉ dưỡng. Ở lĩnh vực Giáo dục và Y tế, Vinschool giữ vị trí số 1 ngành Dịch vụ/Đào tạo/Tư vấn năm thứ ba liên tiếp; Vinmec tiếp tục là hệ thống bệnh viện có thứ hạng cao nhất trong nhóm ngành, ghi nhận sức hút đối với đội ngũ bác sĩ và chuyên gia y tế.

Bên cạnh những đánh giá ấn tượng từ đội ngũ chuyên gia, nhân sự dày dặn kinh nghiệm, Vingroup cũng nhận được phản hồi tích cực từ nhóm sinh viên. Năm 2026, Vingroup tiếp tục được bình chọn là 1 trong 50 Thương hiệu Nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất với sinh viên Việt Nam. Sự ghi nhận này phản ánh sức hút của hệ sinh thái Vingroup đối với những nhân sự chuẩn bị gia nhập thị trường lao động, với cơ hội đa dạng từ công nghệ, công nghiệp đến dịch vụ, giáo dục và y tế.

Vingroup góp mặt trong Top 50 Thương hiệu Nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất với sinh viên Việt Nam năm 2026, khẳng định sức hút của hệ sinh thái đối với nguồn nhân lực trẻ.

Sự kiện Vingroup tiếp tục ghi nhận thứ hạng cao trên bảng xếp hạng Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam ở từng nhóm ngành là minh chứng cho chiến lược phát triển nguồn nhân lực hiệu quả, chú trọng xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, khuyến khích đổi mới sáng tạo của Tập đoàn. Đây cũng là nền tảng để Vingroup xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng cao, tác phong chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu phát triển tại Việt Nam và thị trường quốc tế trong tương lai.

(Nguồn: Vingroup)