10 công nhân được vinh danh là những điển hình về lao động sáng tạo, tinh thần trách nhiệm và nghị lực vượt khó. Có sáng kiến giúp doanh nghiệp tiết kiệm khoảng 239 tỷ đồng.

Tối 24/10, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức chương trình “Tuyên dương Công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc năm 2026”.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Điều này đòi hỏi người lao động tại từng ngành nghề, doanh nghiệp và dây chuyền sản xuất phải nâng cao tay nghề, làm chủ thiết bị, công nghệ mới, cải thiện chất lượng sản phẩm, tiết kiệm nguyên vật liệu và bảo đảm an toàn lao động.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, công nhân có tay nghề, tinh thần sáng tạo, kỷ luật và trách nhiệm là lực lượng góp phần biến những yêu cầu đó thành kết quả cụ thể trong sản xuất, kinh doanh.

Chương trình tuyên dương Công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức nhằm ghi nhận, lan tỏa những giá trị tích cực của lao động sáng tạo. Các cá nhân được vinh danh là những tấm gương về nỗ lực, trách nhiệm và tinh thần vượt khó, truyền cảm hứng cho người lao động trên cả nước.

Từ gần 18 triệu công nhân lao động cả nước, qua giới thiệu của các cấp công đoàn, cơ quan thông tấn, báo chí và quá trình đánh giá kỹ lưỡng, khách quan, Tổng LĐLĐ Việt Nam lựa chọn 10 gương mặt xuất sắc để tuyên dương.

Các cá nhân có thành tích nổi bật trong ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; vượt khó vươn lên; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, tổ chức công đoàn; hoạt động vì cộng đồng và đạt thành tích cao tại các hội thi tay nghề.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, phát biểu tại chương trình. Ảnh: Hải Nguyễn.

Sáng kiến giúp doanh nghiệp tiết kiệm khoảng 239 tỷ đồng

Một trong 10 cá nhân được tuyên dương là anh Nguyễn Bá Vương, chuyên viên Ban Kỹ thuật, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines).

Trong công việc, anh Vương đã tìm ra giải pháp tối ưu công tác bảo dưỡng tàu bay trong bối cảnh thiếu hụt vật tư dự phòng. Sáng kiến góp phần cải thiện số lượng tàu bay sẵn sàng khai thác, giúp doanh nghiệp tiết kiệm khoảng 239 tỷ đồng.

Với anh Vương, danh hiệu là sự ghi nhận những nỗ lực trong công việc, đồng thời tiếp thêm động lực để tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn, tìm kiếm các giải pháp sáng tạo và đóng góp nhiều hơn cho doanh nghiệp.

Chị Huỳnh Thị Lý, công nhân Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam (Liên đoàn Lao động TP.HCM) dù mắc bệnh hiểm nghèo, chị vẫn giữ tinh thần lạc quan, bền bỉ làm việc để mưu sinh và không ngừng học hỏi.

“Chính công việc đã giúp tôi gắn kết với cộng đồng, xã hội, từ đó có thêm ý chí vươn lên trong cuộc sống”, chị Lý chia sẻ, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục trau dồi kiến thức, hoàn thành tốt công việc, góp phần xây dựng công ty và chăm lo cho gia đình có cuộc sống ổn định hơn.



Ông Đỗ Văn Chiến và ông Nguyễn Anh Tuấn chúc mừng 10 công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc năm 2026. Ảnh: Hải Nguyễn.

Tạo điều kiện để công nhân phát huy sáng kiến

Phát biểu tại chương trình, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, đề nghị các cấp, ngành, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn tạo điều kiện để công nhân nâng cao kỹ năng, làm chủ công nghệ, phát huy sáng kiến và cải thiện đời sống.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, Việt Nam cần thúc đẩy tăng trưởng dựa trên năng suất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Vì vậy, doanh nghiệp cần xây dựng cơ chế tiếp nhận, thử nghiệm và nhân rộng sáng kiến, bảo đảm công sức sáng tạo của người lao động được ghi nhận và lợi ích được chia sẻ công bằng.

Bên cạnh xây dựng môi trường làm việc an toàn, văn minh, cần quan tâm hơn đến nhà ở, nhà trẻ, chăm sóc sức khỏe, đời sống văn hóa, cơ hội học tập và hỗ trợ công nhân chuyển đổi nghề khi công nghệ thay đổi.

Đối với tổ chức công đoàn, ông Đỗ Văn Chiến đề nghị tiếp tục đổi mới hoạt động, lắng nghe người lao động, nâng cao hiệu quả đối thoại tại nơi làm việc và chăm lo thiết thực đời sống công nhân.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cần nghiên cứu hình thành mạng lưới công nhân tiêu biểu, thợ giỏi và người có sáng kiến nhằm kết nối hoạt động đào tạo, truyền nghề, nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đề nghị Quốc hội tiếp tục lắng nghe tiếng nói của công nhân, hoàn thiện pháp luật và tăng cường giám sát việc thực thi; Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương quan tâm hơn đến việc làm, tiền lương, an sinh, đào tạo nghề, an toàn lao động và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động.

Thành Nam