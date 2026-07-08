Cách Hà Nội khoảng 120km, chợ Lũng Vân (hay còn gọi là chợ Bò) là một trong những điểm đến hấp dẫn ở xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ (khu vực huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình cũ).

Chợ nằm ngay trung tâm xã, không chỉ là nơi mua bán mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống mà còn trở thành địa điểm trải nghiệm sống động, hút khách tới khám phá ẩm thực, nếp sống giao thương đặc trưng và lối sinh hoạt thường nhật của người địa phương.

Chợ Lũng Vân cách trung tâm TP Hòa Bình cũ khoảng 50km. Đường đi tới chợ khá thuận tiện, ô tô, xe máy có thể tiếp cận tận nơi

Chia sẻ với PV VietNamNet, ông Nguyễn Duy Tư – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vân Sơn cho biết, chợ Lũng Vân từ xưa đến nay họp phiên chính vào sáng thứ Ba.

Nhiều năm gần đây, chợ mở thêm phiên sáng Chủ nhật, vừa thúc đẩy nhu cầu giao thương của bà con, vừa tạo điều kiện phát triển du lịch, thu hút du khách từ các tỉnh thành tới trải nghiệm, tham quan.

Chợ bày bán các mặt hàng đa dạng, chủ yếu là sản vật bản địa và các món bình dân

Vị lãnh đạo thông tin thêm, ở xã Vân Sơn, 99% dân số là đồng bào dân tộc Mường.

Vì vậy, các mặt hàng bày bán trong chợ cũng mang đậm giá trị văn hóa của người Mường, chủ yếu là sản phẩm tự cung, tự cấp theo mùa như: su su Quyết Chiến, quýt cổ Nam Sơn, lạc, ngô, bí, tỏi tía Bắc Sơn… hoặc đồ tự nhiên mà bà con khai thác từ núi rừng như: măng trúc, cà dại, thảo mộc, lá thuốc, rau rừng.

Ngoài ra, chợ Lũng Vân cũng được du khách ví von là “thiên đường” của sản vật bản địa với nhiều món độc lạ như: chuột núi gác bếp, nhộng, ốc núi hay các loại côn trùng (muỗm, bọ xít, dế mèn, tôm bay…).

Một số loại nông sản "cây nhà lá vườn" ở xã Vân Sơn

Giống dưa và bầu hồ lô được bà con người Mường tự trồng

Một số loại côn trùng được ví như đặc sản độc lạ, hút khách mua ở chợ như: châu chấu, cào cào (ảnh trái) và "ấu trùng bà mụ" (ảnh phải) - còn gọi là con cơm nguội, sống dưới nước, sau đó bò lên bờ, lột xác thành chuồn chuồn

Giống như nhiều khu chợ truyền thống dưới xuôi, chợ Lũng Vân cũng là địa điểm ăn uống yêu thích của người bản địa và du khách.

Từ sớm tinh mơ, các gian hàng ăn sáng trong chợ đã tấp nập khách, phục vụ một số món bình dân với giá chỉ từ 15.000 – 20.000 đồng/bát như: bún chả, bún/cháo lòng, miến/phở gà…

Món ăn sáng ở chợ được bán với giá khá rẻ, phục vụ đầy đặn

Nếu đi dọc đoạn đường quanh chợ, du khách cũng có thể tìm mua và thưởng thức nhiều loại quà vặt như bánh trái, chè hay bánh rán, bánh bao…

Trong đó, món bánh rán thủ công được chế biến nóng hổi tại chỗ là thức quà được nhiều người lựa chọn, gồm loại có nhân (đỗ xanh) hoặc không nhân.

Điều thú vị là bánh rán ở đây chỉ có giá 2.000 đồng/chiếc, tuy rẻ nhưng vẫn đảm bảo chất lượng với lớp vỏ mềm dẻo, dậy mùi thơm đặc trưng, khiến thực khách ăn là nhớ.

Hàng ăn vặt và món bánh rán chỉ 2.000 đồng/chiếc ở chợ Lũng Vân

Xã Vân Sơn nằm ở độ cao khoảng 1.200m so với mực nước biển, xung quanh là núi cao nên khí hậu mát mẻ quanh năm.

Vì vậy, đến chợ Lũng Vân, du khách cũng được tận hưởng bầu không khí trong lành, dễ chịu.

Chợ Lũng Vân nhộn nhịp nhất vào buổi sáng, từ khoảng 6h đến 9h. Vì vậy, du khách nên đến sớm để cảm nhận trọn vẹn không khí phiên chợ và dễ dàng chọn mua các sản vật địa phương về làm quà.

Đây cũng là thời điểm thời tiết mát mẻ, hàng hóa phong phú, tươi ngon, thuận tiện cho việc tham quan và mua sắm.