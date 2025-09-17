Tối 16/9, Công đoàn Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam tổ chức Lễ Tôn vinh Người lao động tiêu biểu và biểu dương Cán bộ công đoàn xuất sắc với chủ đề “Hành trình Khát vọng 2025”.

Ngoài 219 người lao động tiêu biểu đại diện cho hơn 86.000 công nhân viên chức, người lao động, đoàn viên, công đoàn ngành KH&CN trên khắp mọi miền đất nước; chương trình còn biểu dương 71 cán bộ công đoàn xuất sắc, đại diện cho hàng nghìn cán bộ công đoàn của ngành KH&CN, những người luôn tận tụy, bền bỉ, hết lòng vì đoàn viên và người lao động, góp phần khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi và lan tỏa các phong trào thi đua trong toàn ngành.

Vinh danh 219 người lao động đại diện cho hơn 86.000 công nhân viên chức, người lao động, đoàn viên, công đoàn ngành KH&CN. Ảnh: Phạm Hải

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Đức Long, Chủ tịch Công đoàn KH&CN Việt Nam nhấn mạnh, với truyền thống "Tiên phong - Sáng tạo - Đột phá - Tận tụy - Trung dũng - Nghĩa tình", đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn ngành KH&CN đã không ngừng phấn đấu, vượt mọi khó khăn thách thức, thi đua lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Qua đó góp phần kiến tạo nên những dấu ấn rực rỡ trên "Hành trình khát vọng" của ngành, của đất nước trong thời đại mới, xây dựng ngành Khoa học và Công nghệ không ngừng lớn mạnh cùng sự phát triển đất nước.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Đức Long, Chủ tịch Công đoàn KH&CN Việt Nam cho rằng, đóng góp của đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động đã góp phần để ngành KH&CN không ngừng lớn mạnh cùng sự phát triển đất nước. Ảnh: Phạm Hải

Trong những năm gần đây, các thế hệ công nhân, viên chức, người lao động ngành Khoa học và Công nghệ đã có những đóng góp quan trọng trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đây là những động lực then chốt và đột phá để Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, bắt kịp thời đại trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, kinh tế số, kinh tế xanh, để vươn ra thế giới, đồng thời khơi dậy khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

"Mỗi cá nhân được vinh danh hôm nay chính là minh chứng sinh động cho ý chí, nghị lực, tinh thần vượt khó và sức sáng tạo không giới hạn của người lao động ngành KH&CN. Hãy để mỗi chúng ta là một ngọn lửa, cùng nhau thắp sáng hành trình khát vọng của ngành KH&CN Việt Nam, vì một đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng”, Thứ trưởng Phạm Đức Long nhấn mạnh.

"Hành trình Khát vọng” là hoạt động được Công đoàn KH&CN (trước đây là Công đoàn Thông tin & Truyền thông Việt Nam) tổ chức thường niên từ năm 2016 với nhiều tên gọi khác nhau sau mỗi năm tổ chức.

Chương trình nhằm tuyên truyền sâu rộng những đóng góp của giai cấp công nhân Việt Nam, khẳng định vai trò trách nhiệm của tổ chức công đoàn đối với cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động ngành KH&CN.

Chương trình "Hành trình khát vọng 2025" là điểm gặp gỡ, hội ngộ của những gương mặt ưu tú, tiêu biểu của ngành KH&CN Việt Nam.

Từ chương trình này, những câu chuyện, tấm gương sẽ lan tỏa tinh thần vượt lên chính mình, góp phần xóa nhòa khoảng cách, chắp cánh cho những ước mơ, hoài bão của người lao động và đội ngũ cán bộ công đoàn.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng và Thứ trưởng Phạm Đức Long trao kỷ niệm chương cho đồng chí Lê Thu Hường - Chủ tịch Công đoàn Báo VietNamNet. Ảnh: Phạm Hải.

Chương trình còn là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2025), 80 năm Ngày truyền thống ngành KH&CN (28/8/1945 - 28/8/2024) và 78 năm Ngày thành lập Công đoàn KH&CN Việt Nam (30/8/1947 – 30/8/2024).

"Hành trình khát vọng" là chương trình thường niên giàu ý nghĩa, được Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam, nay là Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát động từ năm 2016. Năm 2025, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ đã hợp nhất thành Bộ Khoa học và Công nghệ; đồng thời, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam cũng được đổi tên thành Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam.