Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Bạch Liên Hương cho biết, trong hành trình xây dựng và phát triển Thủ đô, các gia đình luôn là nền tảng vững chắc, tế bào của xã hội, nơi nuôi dưỡng những giá trị nhân văn, đạo đức và bản sắc văn hóa.

80 gia đình văn hóa tiêu biểu được tuyên dương là đại diện cho các gia đình đến từ 30 quận, huyện, thị xã… Họ là những gia đình tôn giáo, dân tộc, cựu chiến binh, doanh nhân, công an, quân đội, giáo viên, cán bộ, công chức, công nhân, nông dân, phụ nữ, thanh niên… tiêu biểu được lựa chọn tôn vinh.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Bạch Liên Hương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: N. Huyền

“Các gia đình văn hóa, hòa thuận, tiến bộ, hạnh phúc không chỉ mang lại niềm vui cho từng cá nhân mà còn là nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của xã hội.

Thành phố cam kết tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ các phong trào văn hóa, khuyến khích sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân để xây dựng một Hà Nội 'văn hiến – văn minh – hiện đại'”, bà Hương nói.

Bà Hương hy vọng những gia đình được vinh danh tại buổi lễ sẽ tiếp tục là những ngọn lửa truyền cảm hứng, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng, để Hà Nội ngày càng trở thành một Thủ đô đáng sống, nơi mà mỗi gia đình đều là một điểm sáng văn hóa.

Theo Ban tổ chức, các gia đình văn hóa tiêu biểu được lựa chọn trên cơ sở các tiêu chí: Các thành viên trong gia đình gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tích cực tham gia phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương; Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; Thường xuyên gắn bó, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ trong cộng đồng; Có 3 năm liên tục (2022, 2023, 2024) được công nhận “Gia đình văn hóa”.

"Không gian ông Đồ", trong khuôn khổ buổi lễ vinh danh thu hút nhiều chị em xin chữ. Ảnh: N. Huyền

Phong trào xây dựng Gia đình văn hóa là một trong những nội dung quan trọng của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, là gốc, tiền đề cho các mẫu hình văn hóa khác.

Qua hơn 20 năm triển khai thực hiện, phong trào đã lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân Thủ đô, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh và đoàn kết cộng đồng.