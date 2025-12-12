Đây là giải thưởng lần đầu tiên được tổ chức tại trụ sở chính của PepsiCo ở New York (Hoa Kỳ) vào cuối tháng 10/2025, nhằm tôn vinh những “người hùng” thầm lặng trong kiến tạo và duy trì hệ thống lương thực toàn cầu. Sự kiện ghi nhận gần 60 hộ nông dân tiêu biểu và chuyên gia đến từ 19 quốc gia, trong đó có hai nông dân từ Việt Nam.

Là một trong những tập đoàn thực phẩm và đồ uống hàng đầu thế giới với nền tảng phát triển nông nghiệp, PepsiCo thu mua hơn 50 loại cây trồng và nguyên liệu thực phẩm tại hơn 60 quốc gia, trong đó có khoai tây tại Việt Nam. Giải thưởng là cột mốc thể hiện cam kết mạnh mẽ của PepsiCo trong việc thúc đẩy nông nghiệp tái tạo, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của người nông dân trong việc hiện thực hóa chiến lược pep+ (PepsiCo Positive) - mô hình chuyển đổi toàn diện đặt phát triển bền vững là trung tâm chiến lược kinh doanh, hướng tới tăng trưởng và tương lai bền vững cho doanh nghiệp và cộng đồng.

Phiên thảo luận “Global Farmer Voices” tại Lễ trao Giải thưởng Nông dân PepsiCo Toàn cầu 2025 có sự tham gia của nông dân Việt Nam diễn ra tại trụ sở PepsiCo, New York. Ảnh: PepsiCo

“Hoạt động kinh doanh của chúng tôi bắt đầu từ người nông dân, họ là trái tim của chuỗi cung ứng và nền tảng của hệ thống lương thực toàn cầu. Giải thưởng này nhằm tôn vinh những đóng góp của họ, lan tỏa tinh thần đổi mới và cùng nhau hướng đến một hệ thống nông nghiệp bền vững, kiên cường và hòa nhập hơn”, ông Ramon Laguarta - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành PepsiCo chia sẻ.

Lễ trao giải là điểm nhấn trong chuỗi sự kiện ba ngày tại New York với các phiên thảo luận và triển lãm “Taste & Tell Expo” về hành trình từ nông trại đến sản phẩm. Đây đồng thời là dịp để nông dân từ nhiều quốc gia trực tiếp trao đổi với lãnh đạo PepsiCo.

Tôn vinh những gương mặt xuất sắc

Các ứng viên lọt vào vòng chung kết được lựa chọn ở 6 hạng mục: Phát triển bền vững, Nông nghiệp thế hệ mới, Lãnh đạo & Cố vấn, Kế thừa & Phát triển, Chất lượng, Nông dân của năm, với số lượng đại diện cân bằng giữa các mô hình nông hộ nhỏ, trang trại quy mô lớn, gia đình đa thế hệ và chuyên gia nông nghiệp đến từ nhiều khu vực trên thế giới.

Đến từ Việt Nam, chị Trần Thị Vân Anh, nông dân trồng khoai tây trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đã được vinh danh ở hạng mục Nông nghiệp thế hệ mới (Next-Gen Farming); chị H’Âm Niê, nữ nông dân người Êđê đến từ Đắk Lắk, được đề cử Giải thưởng Lãnh đạo Cộng đồng (Community Leadership).

Tại Đắk Lắk, chị H’Âm Niê, người dân tộc Êđê, đã thay đổi cuộc sống của bản thân và nhiều người khác nhờ canh tác khoai tây bền vững. Bắt đầu từ công việc làm nông vào năm 2017, H’Âm Niê từng bước tích lũy kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng và tự tin trở thành một trong những nhà nông tiêu biểu của chương trình nông nghiệp bền vững do PepsiCo triển khai.

Đại diện nông dân Việt Nam - vợ chồng chị H’Âm Niê và chị Vân Anh cùng lãnh đạo PepsiCo tại Lễ trao Giải thưởng Nông dân PepsiCo Toàn cầu 2025. Ảnh: PepsiCo

Với hẫu thuẫn từ gia đình, chị H’Âm Niê cùng chồng đang tiếp tục đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm và lan tỏa mô hình trồng trọt hiệu quả, bền vững đến các hộ nông dân khác, góp phần tạo nên những thay đổi tích cực trong cộng đồng nông nghiệp tại Tây Nguyên.

Tiến xa hơn với chiến lược pep+ về nông nghiệp tích cực tại Việt Nam

Các đại biểu từ nhiều quốc gia tại Lễ trao Giải thưởng Nông dân PepsiCo Toàn cầu 2025, sự kiện tôn vinh những đóng góp nổi bật cho nông nghiệp bền vững. Ảnh: PepsiCo

Tại Việt Nam, PepsiCo hợp tác cùng dự án She Feeds the World (SFtW) cùng tổ chức CARE, dự án USAID–Resonance (GDA), dự án Đầu tư vào phụ nữ để củng cố chuỗi cung ứng nông nghiệp (DAI), cũng như các đối tác khác để chuyển đổi và nâng cao hiệu quả canh tác khoai tây, hướng đến một nền nông nghiệp bền vững và bao trùm hơn.

Các sản phẩm của PepsiCo được người tiêu dùng trên toàn thế giới thưởng thức hơn 1 tỷ lần mỗi ngày tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm 2024, PepsiCo đạt doanh thu thuần gần 92 tỷ USD, với danh mục sản phẩm đa dạng gồm Lay’s, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker và SodaStream - nhiều thương hiệu trong số đó đạt doanh thu bán lẻ hơn 1 tỷ USD/năm.

Tầm nhìn của PepsiCo là “trở thành tập đoàn hàng đầu toàn cầu về thực phẩm và đồ uống bằng chiến lược pep+ (PepsiCo Positive)” - chiến lược chuyển đổi toàn diện đặt phát triển bền vững vào trung tâm mô hình tăng trưởng, nhằm kiến tạo tương lai vững chắc hơn cho doanh nghiệp, người tiêu dùng và cộng đồng nơi PepsiCo hoạt động.

(Nguồn: PepsiCo)