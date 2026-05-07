UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Kế hoạch phát triển hạ tầng số giai đoạn 2025 - 2030, giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

Theo kế hoạch, đến hết năm 2025, các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn sẽ mở rộng vùng phủ sóng 5G đạt trên 10% so với số lượng trạm 4G hiện có; từng bước phủ sóng 5G tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang hoạt động.

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục đầu tư hệ thống cáp quang và hạ tầng truyền dẫn tốc độ cao phục vụ các trạm 5G và thiết bị Internet vạn vật (IoT). Việc phát triển hạ tầng số đồng bộ giúp người dân, đặc biệt tại khu vực nông thôn, thuận lợi hơn trong tiếp cận thông tin, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử, học tập và mua bán trên môi trường số.

Vĩnh Long phấn đấu đến năm 2030, số trạm 5G phát sóng đạt trên 50% so với số lượng trạm 4G đã phát sóng.

Song song với phát triển viễn thông, Vĩnh Long chú trọng xây dựng các nền tảng dữ liệu và hệ thống điều hành số phục vụ người dân.

Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành hợp nhất nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP), hệ thống kho dữ liệu dùng chung, Cổng dữ liệu mở và Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC). Đây là nền tảng giúp tăng kết nối dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính và tạo thuận lợi cho người dân trong tra cứu, tiếp cận thông tin.

Một trong những mục tiêu đáng chú ý là hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng chữ ký số, chữ ký điện tử cá nhân trong các giao dịch trực tuyến. Tỉnh phấn đấu đến năm 2025 có khoảng 50% dân số trưởng thành sở hữu chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân; đến năm 2030 nâng tỷ lệ này lên 70%.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long, hiện địa phương có 7 doanh nghiệp đầu tư hạ tầng mạng viễn thông, gồm VNPT Vĩnh Long, Viettel Vĩnh Long, MobiFone, FPT cùng các đơn vị truyền hình cáp.

Thời gian qua, các doanh nghiệp đã mở rộng mạng lưới Internet đến 100% xã, phường, trong đó ưu tiên khu vực vùng sâu, vùng xa. Qua đó, nhu cầu thông tin liên lạc của người dân ngày càng được đáp ứng tốt hơn, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế số và xã hội số tại địa phương.

Bên cạnh đầu tư hạ tầng, tỉnh cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ cập kỹ năng số thông qua các tổ công nghệ số cộng đồng và hoạt động hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ số tại cơ sở.

Việc phát triển hạ tầng số gắn với nâng cao kỹ năng tiếp cận thông tin đang mở ra nhiều cơ hội mới cho người dân trong học tập, sản xuất và đời sống, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo thông tin trong giai đoạn mới.