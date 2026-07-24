Tại họp báo Chương trình Vinh quang Việt Nam 2026 vào chiều 24/7, bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, Ban tổ chức mong muốn chương trình ngày càng lan tỏa sâu rộng, không chỉ trong đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động mà đến với mọi tầng lớp nhân dân.

Qua đó, chương trình khơi dậy khát vọng cống hiến, truyền cảm hứng để mỗi người dân, mỗi tập thể nỗ lực vươn lên, đóng góp cho sự phát triển của đất nước và trở thành những điển hình được xã hội ghi nhận.

Bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ảnh: N.Hải

Theo bà Thái Thu Xương, một trong những tiêu chí quan trọng của chương trình là tôn vinh những sáng kiến, mô hình, giải pháp có tính mới, có khả năng ứng dụng vào thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay và tương lai.

Đại tá Lý Hương Ly, đại diện Nhà máy Z111 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng) cho rằng việc được vinh danh tại Chương trình Vinh quang Việt Nam 2026 là niềm vinh dự, tự hào của tập thể cán bộ, công nhân viên và người lao động Nhà máy Z111.

Theo Đại tá Lý Hương Ly, chương trình không chỉ ghi nhận những thành tích xuất sắc mà còn tôn vinh trí tuệ, lòng yêu nước và tinh thần cống hiến của những tập thể, cá nhân âm thầm đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

"Đằng sau mỗi danh hiệu không chỉ là những phần thưởng, mà còn là những ngày đêm miệt mài lao động của nhiều thế hệ cán bộ, kỹ sư và người lao động. Mỗi sản phẩm làm ra đều gắn với sức mạnh chiến đấu của Quân đội và sự bình yên của Tổ quốc", Đại tá Lý Hương Ly chia sẻ.

Đại tá Lý Hương Ly. Ảnh: N.Hải

Bà Ly khẳng định việc được vinh danh còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm để đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống, đẩy mạnh đổi mới và không ngừng vươn lên.

"Vinh quang không phải là điểm đến mà là điểm khởi đầu. Chúng tôi quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân", bà Ly nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Ngọc Hiển, Tổng Biên tập Báo Lao Động cho biết việc tôn vinh những người tốt, việc tốt, những cá nhân có đóng góp tích cực sẽ tạo sức lan tỏa trong xã hội.

Trong 22 năm tổ chức, Chương trình Vinh quang Việt Nam chưa vinh danh cá nhân trẻ hoặc doanh nghiệp khởi nghiệp. Tuy nhiên, Ban tổ chức cho biết vẫn quan tâm đến nhóm đối tượng này.

Theo ông Hiển, các cá nhân, tập thể, doanh nghiệp khởi nghiệp có thành tích đặc biệt xuất sắc, được khen thưởng từ cấp Chính phủ hoặc tối thiểu bằng khen của Thủ tướng sẽ được xem xét vinh danh.

Qua chương trình, Ban tổ chức kỳ vọng tiếp tục nhân rộng những điển hình tiên tiến, lan tỏa tinh thần sáng tạo, cống hiến và khát vọng vươn lên trong xã hội.