Trên cơ sở đề cử của các bộ, ban, ngành Trung ương và đề xuất của Hội đồng bình chọn các tập thể, cá nhân được vinh danh trong chương trình "Vinh quang Việt Nam" năm 2023, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động đã thống nhất danh sách vinh danh các tập thể cá nhân sau: 1. Ban Huấn luyện và Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia 2. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 3. Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 4. Vụ Tổng hợp kinh tế, Bộ Ngoại giao 5. Đảng bộ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang 6. GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K 7. PGS.TS, NGƯT Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội 8. Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Công an phường Láng Thượng, Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội 9. Anh Lương Phi, đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam 10. Đại tá, PGS.TS Vũ Quang Vinh - Phó Giám đốc Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác 11. Ông Nguyễn Đình Tường, thợ tiện Cty TNHH Máy và Thiết bị Công nghiệp Lam Uy, quận Thanh Xuân, Hà Nội 12. Ông Nguyễn Quốc Dần, Tổ trưởng sản xuất, Phân xưởng Than 5, Công ty Than Dương Huy, tỉnh Quảng Ninh 13. GS.TS, NGƯT Nguyễn Minh Thủy, Giảng viên cao cấp, Bộ môn Công nghệ thực phẩm, Viện Công nghệ Sinh học và thực phẩm, Trường Đại học Cần Thơ 14. Ông Lê Văn Dư, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Giống Gia cầm Minh Dư, tỉnh Bình Định 15. PGS.TS Hồ Thị Thanh Vân, Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Quan hệ Đối ngoại, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM 16. Ông Trần Văn Khôi, Thuyền phó 2 tàu SAR 412, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam