Tối 4/6, Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2023 với chủ đề "Ý chí Việt Nam" đã diễn ra tại Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội).

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết: “Vinh quang Việt Nam” nhằm tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước. Từ đó tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội, lôi cuốn giai cấp công nhân và nhân dân lao động hăng hái thi đua, lập thành tích xuất sắc, đóng góp công sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Đỗ Văn Chiến. (Ảnh: Tuấn Anh)

Chương trình “Vinh quang Việt Nam” lần thứ 18 năm nay tôn vinh, khen thưởng 5 tập thể, 11 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc đến từ nhiều ngành nghề, trong các lĩnh vực: kinh tế, văn hoá, thể thao, giáo dục, y tế, nghiên cứu khoa học, quốc phòng, an ninh…

Đó là những con người bình dị, gần gũi nhưng đã tận tâm, tận lực, khát khao cống hiến sức lực cho cộng đồng và xã hội...

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang chia sẻ, chương trình “Vinh quang Việt Nam” năm nay lựa chọn chủ đề “Ý chí Việt Nam” nhằm tôn vinh, cổ vũ sức mạnh và tinh thần vượt mọi khó khăn, khát khao cống hiến của con người Việt Nam.

16 tấm gương tiêu biểu được tôn vinh hôm nay dù cho ở ngành nghề, lĩnh vực, vị trí khác nhau nhưng đều có điểm chung, đó là ý chí vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân. Ý chí đó chính là một trong những cội nguồn sức mạnh của con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam đã được hun đúc trong suốt chiều dài hơn bốn nghìn năm lịch sử.

Ông Nguyễn Đình Khang mong muốn những tấm gương được tôn vinh sẽ tiếp tục phát huy vai trò như những nhân tố đi đầu, tiếp tục tỏa sáng trong xã hội, trở thành những hạt nhân tiêu biểu của phong trào thi đua yêu nước.

Đại biểu tham dự chương trình "Vinh quang Việt Nam" năm 2023 (Ảnh: Tuấn Anh)

Chiến thắng bằng ý chí Việt Nam

Tại chương trình, ông Đỗ Văn Chiến đã chia sẻ về một tấm gương tiêu biểu, xuất sắc thể hiện đậm nét “Ý chí Việt Nam”, đó là vận động viên điền kinh đội tuyển quốc gia Nguyễn Thị Oanh, người đã được lựa chọn vinh danh trong chương trình “Vinh quang Việt Nam” lần thứ 17 năm 2022.

Tại Sea Games 32, chị Oanh đã xuất sắc giành 4 huy chương vàng ở 4 cự li chạy khác nhau. Trong đó, chị đã vượt qua hoàn cảnh khắc nghiệt, chưa từng có trong lịch sử, đó là trong vòng 30 phút chạy 2 cự li 1500m và 3000m vượt chướng ngại vật.

Chị Oanh đã chấp nhận tất cả, không kêu ca phàn nàn, không bỏ cuộc, bước vào đường đua với những bước chạy mạnh mẽ, khát khao chiến thắng.

Cuối cùng cô gái vàng Việt Nam đã cán đích giành cả 2 huy chương vàng, trước sự ngỡ ngàng, khâm phục của người hâm mộ trong nước và quốc tế.

“Điều gì đã khiến chị trở nên mạnh mẽ phi thường như vậy, chỉ có thể hiểu rằng, vì chị là phụ nữ Việt Nam, con cháu Bà Trưng, Bà Triệu; chị chiến thắng vì ý chí Việt Nam”, ông Chiến chia sẻ.

Huỳnh Như - Đội trưởng tuyển bóng đá nữ quốc gia chia sẻ tại chương trình "Vinh quang Việt Nam" năm 2023. (Ảnh: Tuấn Anh).

Câu chuyện về nghị lực phi thường của tập thể đội tuyển bóng đá nữ quốc gia với thành tích xuất sắc 8 lần vô địch Sea Games, lần đầu tiên lọt vào vòng chung kết bóng đá nữ thế giới 2023 đã được đội trưởng Huỳnh Như chia sẻ đầy cảm xúc.

Theo Huỳnh Như, để lọt vào vòng chung kết bóng đá nữ thế giới là một hành trình dài của đội tuyển. Thành tích này có được là nhờ nhận được sự yêu thương, sự đầu tư đúng đắn của Chính phủ, Tổng cục Thể thao, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và đặc biệt là tình yêu của người hâm mộ.

Nói về các đối thủ của đội tuyển nữ quốc gia tại vòng chung kết sắp tới, Huỳnh Như chia sẻ, họ đều rất mạnh, thế nhưng toàn đội luôn giữ niềm tin là không bao giờ chùn bước để dành được kết quả tốt nhất có thể.

Động lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cứu nạn

Trực tiếp tham gia cứu nhiều người gặp nạn trên biển, anh Trần Văn Khôi, Thuyền phó 2, tàu SAR 412 (thuộc Trung tâm cứu nạn Hàng hải Việt Nam) chia sẻ, bản thân cảm thấy vinh dự và tự hào khi là 1 trong 11 cá nhân được tôn vinh trong chương trình.

Trong các ngày 08 - 11/10/2020, anh tham gia cùng với các lực lượng chức năng tiến hành giải cứu 11 thuyền viên và tìm kiếm 2 thi thể thuyền viên trôi trên biển trong vụ việc tàu VIETSHIP 01 bị chìm tại khu vực biển Cửa Việt (Quảng Trị).

Trong điều kiện bão to, sóng cao rất nguy hiểm nhưng anh Khôi và các nhân viên cứu nạn của Trung tâm đã thể hiện tinh thần dũng cảm, quyết tâm, xả thân cứu người gặp nạn.

Thuyền phó Trần Văn Khôi. (Ảnh: Trung tâm cứu nạn hàng hải Việt Nam)

Anh Khôi chia sẻ, những người gặp nạn trên biển coi thuyền viên cứu nạn là điểm tựa đầu tiên, do vậy bản thân anh luôn trăn trở, làm sao để bảo vệ an toàn cho người đi biển; giảm tối đa rủi ro, thiệt hại cho những người không may gặp tai nạn trên biển.

Với những thành tích xuất sắc trong công việc, anh Khôi vinh dự là người đầu tiên trong lịch sử cứu nạn Hàng hải Việt Nam, được Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) trao thưởng “Hành động dũng cảm đặc biệt”. Những giải thưởng, phần thưởng và sự tôn vinh là động lực lớn lao để vị thuyền phó tiếp tục làm tốt chức trách, nhiệm vụ của mình.