Một trong những dự án tâm điểm chứng minh cho xu hướng này là Vinhomes Global Gate tại Đông Anh.

4 lý do chính thúc đẩy xu hướng giãn dân khỏi trung tâm

Theo các nghiên cứu, chi phí nhà ở, dịch vụ, học hành, gửi xe, chăm sóc sức khỏe… tăng nhanh khiến nhiều gia đình chuyển sang lựa chọn các đô thị ven đô hiện đại, nơi chi phí thấp hơn nhưng chất lượng sống cao hơn.

Thứ hai là tình trạng ô nhiễm không khí, giao thông tắc nghẽn, thiếu không gian xanh khiến nhiều gia đình đặc biệt là gia đình có trẻ nhỏ mong muốn thay đổi môi trường sống.

Thứ ba là các mô hình đại đô thị thay đổi “chuẩn sống mới”. Tiện ích nội khu có đủ: trường học, thương mại, công viên, thể thao. Đây là điều trung tâm không còn đáp ứng được vì quỹ đất hạn chế.

Thứ tư là hạ tầng vùng ven phát triển vượt bậc, vùng ven không còn “xa” như trước khi hệ thống cầu, đường ngày càng được đầu tư mạnh mẽ.

Vinhomes Global Gate là dự án tâm điểm đón đầu làn sóng giãn dân

Vị thế dẫn đầu xu hướng của Vinhomes Global Gate

Vinhomes Global Gate (còn gọi là Vinhomes Cổ Loa) đang hội tụ đầy đủ các yếu tố để đón đầu làn sóng giãn dân đang diễn ra mạnh mẽ tại Hà Nội. Trước hết, dự án sở hữu vị trí chiến lược ngay cửa ngõ Cổ Loa, chỉ cách hồ Hoàn Kiếm khoảng 15 km và kết nối nhanh chóng qua các trục huyết mạch như cầu Nhật Tân, Tứ Liên hay Vĩnh Tuy. Đây được xem là bán kính “vừa đủ gần - vừa đủ xa”: gần để cư dân làm việc tại trung tâm vẫn di chuyển thuận tiện, xa để có thể tận hưởng môi trường sống thoáng đãng, xanh mát và riêng tư hơn.

Không chỉ có lợi thế về vị trí, Vinhomes Global Gate còn gây chú ý với hệ thống tiện ích đa lớp của một đại đô thị hoàn chỉnh, được thiết kế theo mô hình “live - work - play”. Cư dân có thể tiếp cận toàn bộ tiện ích ngay trong nội khu: khu thương mại sầm uất, hồ điều hòa rộng lớn, hệ thống trường học chất lượng, không gian thể thao và công viên cây xanh. Những trục phố thương mại phát triển đồng bộ không chỉ mang lại sự nhộn nhịp mà còn tạo nên giá trị gia tăng bền vững cho cả cộng đồng.

Việc giãn dân thường đi kèm lo ngại “rời trung tâm sẽ phải đánh đổi chất lượng sống”, nhưng tại Vinhomes Global Gate, điều này được giải quyết nhờ hệ tiện ích đồng bộ và tiêu chuẩn đô thị hiện đại. Bên cạnh đó, dự án sở hữu lợi thế sinh thái hiếm có khi được bao quanh bởi các dòng sông lớn, mật độ xây dựng thấp và tầm nhìn thoáng mở - đáp ứng trọn vẹn xu hướng sống xanh (living green) đang trở thành ưu tiên hàng đầu của cư dân đô thị.

Lịch sử phát triển thị trường cho thấy những khu vực từng đón sóng giãn dân như Hà Đông, Long Biên hay Gia Lâm đều ghi nhận mức tăng giá mạnh chỉ sau 5 - 7 năm khi dân cư dần ổn định. Với vị thế, quy hoạch và tốc độ phát triển hiện tại, Vinhomes Global Gate đang bước vào giai đoạn tương tự - mở ra triển vọng tăng trưởng rõ rệt cho những nhà đầu tư biết bắt kịp xu hướng.

Hà Nội hiện đang ưu tiên giãn mật độ dân số, đây cũng là xu hướng tất yếu vì trung tâm không còn khả năng mở rộng. Các đô thị ven đô hiện đại như Vinhomes Global Gate sẽ trở thành “hạt nhân” thu hút cư dân, định hình lại cấu trúc đô thị tương lai.

Bích Đào