Theo Chủ tịch Hà Nội, thời gian qua, quá trình đô thị hóa làm gia tăng khí thải, bụi từ giao thông, sản xuất, xây dựng... gây suy giảm chất lượng môi trường không khí.

Những ngày gần đây, Hà Nội trong tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng.

Đặc biệt, những ngày gần đây, thời tiết cực đoan (mây mù dày, nhiệt độ thấp, nghịch nhiệt) khiến chỉ số AQI của Thành phố ở mức “xấu” và “rất xấu”, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và hoạt động kinh tế - xã hội.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ban hành Chỉ thị số 19 - Tăng cường các biện pháp cấp bách về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn thành phố.

Ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao triển khai ngay việc kiểm tra toàn bộ các khu xử lý chất thải rắn; yêu cầu

các đơn vị bảo đảm vận hành liên tục, không để phát tán bụi, mùi và báo cáo kết quả hằng tuần trong tháng 12/2025; Chỉ đạo các đơn vị vệ sinh môi trường tăng cường phun sương dập bụi, tưới nước rửa đường....

Sở Xây dựng được yêu cầu tăng cường giám sát chặt chẽ, yêu cầu 100% các công trường thi công xây dựng phải có biện pháp kiểm soát bụi nghiêm ngặt (che chắn, rửa xe khi ra khỏi công trường, phun sương giảm bụi...); xây dựng hệ thống giám sát bụi (cảm biến, camera) tại 100% công trình có quy mô trên 1ha; hoàn thành trong tháng 12/2025...

Đặc biệt, người đứng đầu thành phố yêu cầu đơn vị này không cấp phép thi công đào lòng lề đường, vỉa hè (trừ các trường hợp xử lý sự cố khẩn cấp) trong giai đoạn cuối năm khi chất lượng không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Sở Giáo dục và Đào tạo được yêu cầu thông báo, hướng dẫn các trường học hạn chế các hoạt động ngoài trời cho học sinh trong các khung giờ và ngày có chất lượng không khí ở mức “Xấu” trở lên; tạm dừng hoặc điều chỉnh thời gian học tập của học sinh khi có cảnh báo ô nhiễm không khí nghiêm trọng của Sở NN&MT.

Chủ tịch UBND các xã, phường phải tăng kiểm tra công trường, xử lý tình trạng đốt rác, đốt rơm rạ; tổ chức quét hút bụi, rửa đường vào giờ thấp điểm; rà soát nguồn thải tại làng nghề, cơ sở sản xuất, hoàn thành trước 15/12.

"Người đứng đầu địa phương chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm", chỉ thị nêu rõ.

Đối với cơ sở sản xuất có lưu lượng xả thải lớn, thành phố yêu cầu vận hành tối đa hệ thống xử lý khí thải, không để xảy ra sự cố; điều chỉnh công suất sản xuất khi ô nhiễm tăng cao; truyền dữ liệu quan trắc đầy đủ về cơ quan quản lý.

Chỉ thị này yêu cầu các đơn vị triển khai ngay và hoàn thành các nhiệm vụ cấp bách trong tháng 12, báo cáo hằng tuần về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.