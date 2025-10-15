Ở Việt Nam, Vinhomes Green Paradise - Cần Giờ được xem là khu đô thị ESG++ tiên phong, phiên bản nâng cấp của chuẩn sống xanh bền vững toàn cầu.

“Mã gen chung” của những đô thị đáng sống bậc nhất

Những đô thị đáng sống nhất hành tinh đều chia sẻ một triết lý phát triển chung: ESG, viết tắt của ba yếu tố Môi trường (Environment), Xã hội (Social) và Quản trị (Governance). Tại đây, thiên nhiên được phục hồi, cộng đồng được kết nối và công nghệ vận hành thông minh, minh bạch.

Đảo nhân tạo Palm Jumeirah tại Dubai được ví như “kỳ quan thứ 8” của thế giới

Trong bộ ba trụ cột của ESG, Môi trường là yếu tố hàng đầu tạo nên sức hấp dẫn và giá trị đắt đỏ cho các đô thị. Ở Marina Bay Sands, hệ thống làm mát trung tâm District Cooling giúp cắt giảm hơn 19.000 tấn CO₂ mỗi năm, tương đương loại bỏ hàng chục nghìn ôtô động cơ đốt trong khỏi đường phố. Tại Dubai, Palm Jumeirah không chỉ là biểu tượng kiến trúc, mà còn là minh chứng cho khả năng thích ứng của con người với tự nhiên. Còn ở Saudi Arabia, siêu đô thị The Line đang đi xa hơn khi loại bỏ hoàn toàn xe cá nhân, bảo tồn 95% diện tích tự nhiên và hướng tới phát triển không khói bụi.

Điểm chung giữa các đô thị ấy là sự đầu tư cho tương lai nơi con người không chỉ tạo ra không gian sống hiện đại, mà còn kiến tạo giá trị bền vững. Các đô thị này cũng đại diện cho chuẩn sống toàn cầu mới: giảm phát thải, tăng chất lượng sức khỏe con người và kiến tạo di sản cho các thế hệ tương lai.

Tại Việt Nam, Vinhomes Green Paradise - Cần Giờ là đại diện tiên phong cho triết lý ấy. Dự án không chỉ ứng dụng mô hình ESG, mà còn được nâng cấp lên ESG++, bổ sung 2 giá trị mới: Regeneration (Tái sinh), hướng đến phục hồi và làm phong phú hệ sinh thái tự nhiên, và Resilience (Thích ứng), giúp cộng đồng cư dân và đô thị linh hoạt ứng phó với biến đổi khí hậu và các thách thức tương lai. Đây chính là bước tiến giúp Vinhomes Green Paradise vượt ra khỏi khái niệm “đô thị xanh”, trở thành hình mẫu của “đô thị tái tạo”, nơi con người và thiên nhiên cùng phát triển.

Cần Giờ - tọa độ vàng của đô thị xanh toàn cầu

Nếu Singapore phải chi hàng tỷ USD để phủ xanh thành phố, Dubai kiến tạo những bãi biển nhân tạo giữa sa mạc khô cằn, thì Cần Giờ đã sẵn có một “báu vật” mà không nơi nào khác có được: địa thế “tựa rừng hướng biển”, nằm giữa khu dự trữ sinh quyển được UNESCO công nhận và bãi biển nguyên sơ trải dài ra Thái Bình Dương. Trên nền tảng thiên nhiên độc bản đó, Vinhomes Green Paradise được quy hoạch theo hướng chỉ dành 16% trên quy mô 2.870 ha diện tích cho xây dựng, phần còn lại ưu tiên cho cây xanh, mặt nước và không gian sinh thái.

Vinhomes Green Paradise sở hữu địa thế “tựa rừng hướng biển”, mật độ xây dựng chỉ gần 16%

Toàn bộ năng lượng vận hành đến từ điện gió ngoài khơi, năng lượng mặt trời và hệ thống pin lưu trữ xanh, giúp đô thị vận hành theo mô hình không phát thải đúng nghĩa. Mỗi phương tiện di chuyển nội khu đều không phát thải; nguồn nước sinh hoạt được xử lý bằng công nghệ Ozone kết hợp UV và Chloramine, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cư dân.

Không chỉ là nơi ở, Vinhomes Green Paradise còn được kiến tạo như một “thiên đường sống” hội tụ đủ tiện ích mang đẳng cấp quốc tế: Bệnh viện Vinmec 5 sao hợp tác cùng Cleveland Clinic (Mỹ), hai sân golf 18 hố đẳng cấp top đầu thế giới do Tiger Woods và Robert Trent Jones thiết kế, cùng Nhà hát Sóng Xanh quy mô 7 ha - lớn nhất Đông Nam Á. Mọi chi tiết, từ cảnh quan đến vận hành, đều được tính toán để đảm bảo tính bền vững, tiết kiệm năng lượng và tôn trọng tự nhiên.

Nhà hát Sóng Xanh quy mô 7ha - lớn nhất Đông Nam Á, sẽ là điểm đến của những sự kiện văn hóa, nghệ thuật đẳng cấp thế giới

Đặc biệt, Vinhomes Green Paradise còn tích hợp Trung tâm ESG Hub ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), đóng vai trò “bộ não” của thành phố, giám sát mọi hoạt động tiêu thụ năng lượng, quản lý phát thải và chất lượng môi trường theo thời gian thực. Cư dân có thể theo dõi dữ liệu trực tiếp trên ứng dụng, chủ động điều chỉnh hành vi sống xanh của mình - một trải nghiệm mà ngay cả những đô thị hàng đầu thế giới cũng đang hướng tới.

Sự ra đời của Vinhomes Green Paradise đánh dấu bước ngoặt trong tư duy phát triển đô thị tại Việt Nam, từ mở rộng theo chiều rộng sang phát triển bền vững, từ “sống tiện nghi” sang “sống có trách nhiệm với tương lai”. Giữa kỷ nguyên mà giá trị vật chất dần nhường chỗ cho giá trị tinh thần và môi trường, ESG++ không chỉ là xu hướng, mà là tấm hộ chiếu để Việt Nam bước vào bản đồ những thành phố đáng sống của thế giới.

Và Cần Giờ, với Vinhomes Green Paradise làm điểm nhấn, chính là nơi khởi đầu cho hành trình ấy.

