Ngày 31/10/2026, New7Wonders chính thức mở cổng bình chọn toàn cầu tìm kiếm 7 Kỳ quan đô thị tương lai. Vinhomes Green Paradise Cần Giờ là ứng viên chính thức đầu tiên được công nhận sẽ tham gia cuộc bình chọn.

Việt Nam có cơ hội lần thứ 2 được tôn vinh trong cuộc bình chọn kỳ quan thế giới

Chỉ còn 2 ngày nữa, chiến dịch tìm kiếm 7 Kỳ quan Đô thị tương lai (7 Wonders of Future Cities) của New7Wonders sẽ chính thức bắt đầu, thu hút sự tham gia bình chọn của hàng triệu người trên thế giới. Kết quả cuối cùng dự kiến được công bố ngày 31/10/2027.

Vinhomes Green Paradise Cần Giờ - siêu đô thị 2.870 ha tại TP.HCM, được New7Wonders công nhận là ứng viên chính thức đầu tiên của chiến dịch.

New7Wonders là tổ chức từng tạo nên những chiến dịch thu hút sự quan tâm rộng khắp toàn cầu. Năm 2007, hơn 100 triệu lượt bình chọn góp phần đưa Vạn Lý Trường Thành, Taj Mahal, Machu Picchu, Petra và những công trình nổi tiếng vào danh sách 7 Kỳ quan Thế giới mới.

Vịnh Hạ Long từng được hàng trăm triệu lượt bình chọn để trở thành 7 Kỳ quan Thiên nhiên Mới.

Đặc biệt, năm 2011, Vịnh Hạ Long của Việt Nam đã được vinh danh là một trong 7 Kỳ quan Thiên nhiên mới trong chiến dịch bình chọn do New7Wonders khởi xướng, sánh vai cùng Amazon, thác Iguazu và đảo Jeju.

Tính chung các chiến dịch trước đây, New7Wonders ghi nhận hơn 600 triệu lượt bình chọn. Sức lan tỏa ấy khiến mỗi cuộc tìm kiếm kỳ quan trở thành dịp để công chúng khắp thế giới thể hiện tình yêu, niềm tự hào với những biểu tượng của đất nước mình.

Lần này, New7Wonders hướng sự chú ý tới các đô thị tiên phong về công nghệ, phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo và chất lượng sống.

Siêu đô thị ESG++ Cần Giờ mang khát vọng Việt Nam vươn tầm thế giới

Việc Vinhomes Green Paradise trở thành ứng viên chính thức đầu tiên đánh dấu bước tiến đáng chú ý của đô thị Việt Nam trên hành trình toàn cầu hóa.

Trước đó, ông Jean-Paul de la Fuente, Giám đốc New7Wonders kiêm Chủ tịch chiến dịch, đã trực tiếp đến Việt Nam khảo sát và trao chứng nhận Ứng viên chính thức đầu tiên cho Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Sau khi thực địa khảo sát siêu đô thị đang hình thành ở phía Nam TP.HCM, đại diện tổ chức quốc tế đánh giá cao tư duy quy hoạch bài bản cùng tiềm năng hiện thực hóa một không gian sống cân bằng giữa thiên nhiên bản địa và tăng trưởng kinh tế.

Ông Jean-Paul de la Fuente, Giám đốc New7Wonders trực tiếp đến Cần Giờ khảo sát và ấn tượng trước dự án Vinhomes Green Paradise.

Theo ông Jean-Paul de la Fuente, điều tạo nên sức hút của Vinhomes Green Paradise là tầm nhìn phát triển một siêu đô thị hiện đại gắn liền với hệ sinh thái thiên nhiên đặc hữu của Cần Giờ.

Quy mô khoảng 2.870 ha, dự án nằm liền kề khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ được UNESCO công nhận. Đây là lợi thế hiếm có, đồng thời đặt ra yêu cầu cao về phát triển hài hòa với môi trường.

Theo định hướng ESG++, siêu đô thị tích hợp biển hồ, không gian xanh đa tầng, giao thông điện hóa và năng lượng sạch, hướng tới giảm phát thải carbon, cải thiện vi khí hậu và nâng cao chất lượng sống.

“Mô hình đô thị thông minh tái sinh này thể hiện khát vọng xây dựng một thành phố hiện đại, trong đó công nghệ phục vụ con người và thiên nhiên trở thành nền tảng phát triển lâu dài. Đó cũng là những giá trị phù hợp với tinh thần chiến dịch New7Wonders đang theo đuổi”, đại diện Vinhomes chia sẻ.

Từ Cần Giờ, Việt Nam có cơ hội giới thiệu với thế giới một hình ảnh mới: không chỉ là quốc gia sở hữu những kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng, mà còn là nơi đang hình thành những đô thị mang khát vọng kiến tạo tương lai. Vinhomes Green Paradise đang đứng trước ngưỡng cửa trở thành biểu tượng tiêu biểu của năng lực quy hoạch, phát triển đô thị và tư duy sáng tạo Việt Nam trong mắt công chúng quốc tế.

Từ ngày 31/10, chung tay bình chọn cho kỳ quan đô thị tương lai của Việt Nam Tiếp nối niềm tự hào đưa Vịnh Hạ Long trở thành Kỳ quan Thiên nhiên Thế giới, Việt Nam đứng trước cơ hội mới khi Vinhomes Green Paradise Cần Giờ được đánh giá là ứng viên đầy tiềm năng của chiến dịch toàn cầu 7 Wonders of Future Cities. Vòng bình chọn quốc tế do New7Wonders tổ chức sẽ chính thức mở cổng vào ngày 31/10/2026 và kéo dài đến lễ vinh danh ngày 31/10/2027. Mỗi lá phiếu mang theo niềm tự hào của người Việt sẽ là nguồn động lực tiếp sức để đưa khát vọng kiến tạo kỳ quan đô thị thế hệ mới của Việt Nam ghi dấu ấn trên trường quốc tế. Tham gia bình chọn tại: https://7wondersfc.com

Thu Loan