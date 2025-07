Từ ngày 25/7, Vinhomes GreenHub đã chính thức mở bán, khách hàng có thể đặt chỗ để sở hữu tiện ích chỗ đỗ xe định danh tích hợp trạm sạc ô tô điện, vận hành thông minh, sở hữu tới 43 năm.

Tiêu chuẩn sống mới của cư dân đô thị

Tại các đô thị lớn như Hà Nội hay TP.HCM, tốc độ gia tăng phương tiện cá nhân đang vượt xa khả năng đáp ứng của hạ tầng đỗ xe. Con số từ Viện Khoa học Công nghệ và Xây dựng (Bộ Xây dựng) cho thấy, tại Hà Nội, với khoảng 8 triệu xe máy và 1,5 triệu ô tô, số lượng bãi đỗ xe chỉ đáp ứng 8 - 10% nhu cầu. Phần còn lại là gửi tạm, đỗ tràn lan hoặc lệ thuộc vào các bãi thuê ngoài - vừa bất tiện, vừa tiềm ẩn rủi ro về an ninh và chi phí.

Từ thực tế đó, mô hình chỗ đỗ xe định danh - tức cư dân có thể mua và sở hữu lâu dài chỗ đỗ xe riêng biệt - được nhiều chủ đầu tư đưa vào như một tiện ích gắn liền với sản phẩm bất động sản. Nhờ đó, thay vì phải xoay sở tìm kiếm chỗ gửi thuê theo tháng hoặc gửi bên ngoài cách xa nơi ở, người mua nhà có thể sở hữu chỗ đỗ xe ngay dưới chân căn hộ hoặc cận kề tòa nhà, biệt thự, đảm bảo an ninh, tính riêng tư, từ đó góp phần nâng cao chất lượng sống.

Tại nhiều dự án bất động sản cao cấp, mô hình đỗ xe định danh đang trở thành tiêu chuẩn mới, đặc biệt hấp dẫn với nhóm khách hàng trẻ có thói quen di chuyển linh hoạt và mong muốn sống tiện nghi.

Vinhomes GreenHub - Tiện ích hiếm có trên thị trường bất động sản

Sau các tiện ích biểu tượng như công viên sóng, hồ nước mặn nhân tạo, sân golf ngay trong khu đô thị,… Vinhomes tiếp tục hành trình nâng tầm chuẩn sống cho cư dân với tiện ích chỗ đỗ xe định danh hiện đại và thiết thực, tiên phong trên thị trường.

Tọa lạc tại trung tâm đại đô thị Vinhomes Ocean Park 1 (Hà Nội) - nơi an cư của hơn 60.000 cư dân, Vinhomes GreenHub là mô hình chỗ đỗ xe xanh và thông minh, định danh tiên phong tại Việt Nam, được xây dựng với 6 tầng đỗ xe và 1 tầng thương mại dịch vụ kết hợp để xe. Công trình này có gần 390 slot đỗ được cấp sổ định danh riêng. Đặc biệt, mỗi chỗ đỗ xe còn đi kèm trạm sạc V-Green dành cho ô tô VinFast, hệ thống camera và điều khiển qua app, giúp cư dân an tâm với slot đỗ xe riêng, sạc xe tiện lợi, an toàn. Tất cả tạo nên một hệ sinh thái đỗ và sạc khép kín, hiện đại và an toàn - điều mà các bãi đỗ xe truyền thống tại Hà Nội hay TP.HCM hiện nay chưa thể đáp ứng.

Vinhomes GreenHub mang tới những trải nghiệm sống xanh toàn diện cho cư dân Vinhomes Ocean Park. Ảnh phối cảnh

Không chỉ mang lại sự an tâm trong sinh hoạt thường ngày, Vinhomes GreenHub còn mở ra một trải nghiệm riêng tư, tiện nghi và xanh hóa, phù hợp với xu thế cá nhân hóa đang lan rộng. Thay vì đi “gửi xe”, cư dân sẽ sở hữu “nhà riêng” cho xe, không phải tranh chấp, không cần đăng ký lại hàng năm và có thể sử dụng bất kỳ thời điểm nào.

Bên cạnh đó, với thời hạn sở hữu lên tới 43 năm, Vinhomes GreenHub cũng mang lại sự an tâm cho chủ sở hữu trong bối cảnh dân số đô thị có xu hướng gia tăng, phương tiện cá nhân tiếp tục bùng nổ - đặc biệt là xu hướng sử dụng xe điện. Tại Việt Nam, theo thống kê của Bộ Tài chính, số lượng xe ô tô điện chạy pin nộp lệ phí trước bạ lần đầu tăng đến gần 20 lần, từ 4.040 xe trong 10 tháng năm 2022 vọt lên 79.781 xe vào năm 2024. Với nhu cầu cao mà số lượng giới hạn, các slot đỗ xe định danh tiện nghi Vinhomes GreenHub được dự báo sẽ sớm “cháy hàng”.

Lượng xe điện đang tăng mạnh cũng tạo lực cầu lớn về chỗ đỗ có trụ sạc đi kèm, khiến Vinhomes GreenHub “đắt khách”

Không còn là hạ tầng phụ trợ, chỗ đỗ xe định danh trở thành chuẩn mực sống mới: nơi tiện ích, trải nghiệm cá nhân hóa và giá trị cùng song hành, nâng tầm trải nghiệm sống cho cư dân đô thị.

Thế Định