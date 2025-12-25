Dự án đánh dấu bước tiến mới trong quá trình hoàn thiện hạ tầng kết nối khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa, đồng thời tạo nền tảng phát triển đồng bộ cho Khu đô thị mới Cam Lâm trong tương lai.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, đại diện lãnh đạo Tập đoàn Vingroup thực hiện nghi thức khởi công cầu Nguyễn Tất Thành

Ông Trần Hòa Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Hoà Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, dự án cầu Nguyễn Tất Thành là một công trình hạ tầng kỹ thuật quy mô lớn, đóng vai trò điểm nhấn của Khu đô thị Cam Lâm trong tương lai, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển không gian đô thị, phân bố dân cư và thu hút đầu tư.

Việc đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Tất Thành là minh chứng sống động cho quyết tâm thu hút đầu tư, kiến tạo những công trình quy mô tầm cỡ, nâng tầm hạ tầng giao thông, mở ra không gian phát triển đô thị, du lịch, đưa Khánh Hòa trở thành nơi đáng đến, đáng sống, văn minh, hiện đại.

Khí thế rầm rộ khởi công cầu Nguyễn Tất Thành

Cầu Nguyễn Tất Thành được triển khai trên trục giao thông chiến lược kết nối trung tâm TP. Nha Trang với Cam Lâm và sân bay quốc tế Cam Ranh. Công trình dài khoảng 400m, nằm trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành vượt qua kênh đào Thủy Triều, được thiết kế theo dạng cầu vòm hiện đại với kết cấu thép và bê tông cốt thép, gồm hai đơn nguyên độc lập, bảo đảm khả năng khai thác an toàn và linh hoạt trong dài hạn.

Khi đi vào vận hành, cầu Nguyễn Tất Thành không chỉ tạo thuận lợi cho việc di chuyển trong vùng mà còn tăng cường tính kết nối giữa các khu vực đô thị, du lịch và dịch vụ, qua đó mở rộng dư địa phát triển cho phía Nam tỉnh Khánh Hòa.

Công trình cũng là hạ tầng kết nối trực tiếp giữa cảng hàng không quốc tế Canh Ranh với khu đô thị mới Cam Lâm và Nha Trang, khai mở “mạch dẫn hạ tầng” quan trọng, đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa theo tầm nhìn dài hạn. Dự án cũng sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phân bổ dân cư, phát triển các hoạt động kinh tế - dịch vụ, từng bước nâng cao chất lượng sống và định hình diện mạo đô thị mới cho tỉnh.

Đặc biệt, không chỉ đóng vai trò của một công trình giao thông đơn thuần, cầu Nguyễn Tất Thành được định vị như một dấu ấn hạ tầng mới, một điểm nhấn không gian đô thị của khu vực Cam Lâm - Nam Khánh Hòa với thiết kế vòm mềm mại, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên.

Ông Lê Khắc Hiệp - Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup chia sẻ tại buổi lễ

Ông Lê Khắc Hiệp - Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup chia sẻ: “Việc khởi công cầu Nguyễn Tất Thành là bước đi hạ tầng mang ý nghĩa nền tảng, thể hiện cam kết của Vinhomes trong việc đầu tư đồng bộ giao thông và đô thị tại Cam Lâm. Chúng tôi xác định hạ tầng không chỉ phục vụ giao thông mà còn đóng vai trò kiến tạo không gian phát triển mới, góp phần hình thành một khu vực đô thị hiện đại, kết nối thông suốt và bền vững trong dài hạn”.

Khi hoàn thành, cầu Nguyễn Tất Thành hứa hẹn trở thành biểu tượng kết nối trung tâm hiện tại với trung tâm mới được quy hoạch bài bản theo mô hình đô thị đa chức năng, kết hợp hài hòa giữa không gian ở, thương mại - dịch vụ - cảnh quan sinh thái, góp phần tạo động lực tăng trưởng mới tại địa phương.