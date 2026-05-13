TP.HCM “khát” không gian xanh

Cứ đến cuối tuần, anh Minh Hoàng (40 tuổi, Phường Chợ Lớn) đều đặn chở 2 con ra công viên Gia Định hay Tao Đàn cách nhà hơn 10 km. Lý do là vì cả tuần các con học hành căng thẳng, quanh quẩn trong 4 bức tường từ nhà đến trường, nên anh luôn muốn đến chỗ nào nhiều cây xanh để các con được chạy nhảy, hít thở không khí trong lành.

“Nhà ở khu Chợ Lớn cái gì cũng có hết, chỉ có công viên cây xanh là thiếu. Mỗi lần đưa con đi công viên mất ít nhất 30 phút di chuyển nếu không kẹt xe, gia đình 4 người phải chuẩn bị như đi dã ngoại”, anh Hoàng cho biết.

Sự thiếu thốn khoảng xanh ở TP.HCM có thể dễ dàng hình dung bằng những con số. Theo TS. Đỗ Thiên Anh Tuấn, Giảng viên Đại học Fulbright, tỷ lệ đất trồng cây xanh công cộng tại TP.HCM hiện chỉ đạt khoảng 0,55 m²/người, rất thấp so với tiêu chuẩn tối thiểu 10 m²/người của WHO.

“Khu vực nội thành chỉ có độ che phủ cây xanh khoảng 3,9%, khiến TP.HCM trở thành một trong những đô thị có mật độ mảng xanh thấp nhất Việt Nam. So với Hà Nội, nơi tỷ lệ đất cây xanh đã đạt khoảng 2,2 m²/người thì TP.HCM chỉ bằng một phần tư”, TS. Tuấn cho biết thêm.

Giữa “cơn khát” không gian xanh của người dân TP.HCM, sự xuất hiện của Vinhomes Sài Gòn Park - siêu đô thị quy mô tới 1.080 ha phía tây bắc với hệ thống hơn 100 công viên cùng diện tích không gian xanh khổng lồ - như một "cơn mưa vàng" tái định nghĩa hoàn toàn khái niệm sống xanh.

Trong khi hầu hết các đô thị đang chạy đua chen chúc mật độ xây dựng, Vinhomes Sài Gòn Park lại đi ngược lại dòng chảy ấy. Diện tích mảng xanh và mặt nước tại siêu đô thị này lên tới hàng trăm ha - khiến dự án của Vinhomes có quy mô của một "thành phố công viên sinh thái" đúng nghĩa.

Không dừng lại ở đó, bờ kênh sinh thái ôm trọn dự án vừa là ranh giới tự nhiên, vừa là "máy điều hòa khổng lồ" vận hành không ngừng nghỉ: hấp thụ khói bụi, thanh lọc không khí, giảm nhiệt độ và trả lại cho cư dân những làn gió mát trong lành.

Theo TS.KTS Trương Văn Quảng, Phó Tổng thư Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, hệ thống cây xanh và mặt nước quy mô lớn giúp tạo ra vi khí hậu mát mẻ và thông thoáng hơn hẳn nội đô chật chội.

“Không gian xanh rộng lớn còn mang lại lợi ích sức khỏe và tinh thần rõ nét khi thúc đẩy cư dân ra ngoài vận động, chạy bộ, đạp xe, chèo thuyền”, TS. Quảng phân tích.

Tại Vinhomes Sài Gòn Park, hơn 100 công viên được đan cài như những viên ngọc xanh quý giá giữa các khu nhà ở, đảm bảo 100% cư dân chỉ cần bước chân ra khỏi cửa là chạm tới không gian xanh hoặc mặt nước. Trong đó, mỗi không gian mang một sứ mệnh riêng - như những chương khác nhau trong cuốn sách lớn về thiên nhiên.

Công viên Bách thảo 27ha - rộng hơn cả diện tích nhiều quận cũ tại TP.HCM - là bảo tàng sống về đa dạng sinh học. Đây không chỉ là nơi vui chơi cuối tuần, mà là "lớp học thiên nhiên" sống động, nơi trẻ nhỏ được chạm tay vào từng loài cây, học tên gọi của từng loài hoa mỗi ngày.

Công viên nước VinWonders 23ha mở ra một không gian vui chơi giải trí, khám phá gắn liền với thiên nhiên ngay trong lòng đô thị. Tại đây, Thế giới gia đình thần tiên nước 9,5ha và Thế giới thần tiên trẻ em 6,8ha thực sự là tiện ích làm nên sự khác biệt về chuẩn sống. Thay vì phải lái xe hàng giờ đến Đầm Sen hay Suối Tiên, thậm chí phải lên lịch cho những chuyến đi dài ngày, cha mẹ chỉ cần dắt tay con đi bộ vài phút là tiếng cười của cả gia đình đã vang lên giữa thế giới trò chơi đẳng cấp quốc tế.

Trong khi đó, Công viên Nhật Bản 10ha mang đến triết lý Zen về sự tĩnh lặng giữa hối hả. Đây sẽ trở thành nơi "thiền hành" giữa lòng thành phố, nơi những tâm trí căng thẳng tìm thấy sự bình yên chỉ qua việc quan sát nước chảy, lá rơi.

Trong một thế giới mà đô thị hóa đang diễn ra chóng mặt, Vinhomes Sài Gòn Park không chỉ "giải cơn khát" về không gian xanh mà đang định nghĩa lại ý nghĩa của một "thành phố đáng sống". Đó không phải là thành phố có nhiều tòa nhà chọc trời nhất, mà là nơi mỗi cư dân đều có quyền hít thở không khí trong lành, chạm vào cỏ cây mỗi ngày và sống trọn vẹn với thiên nhiên - ngay giữa lòng đô thị hiện đại.