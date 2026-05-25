Chương trình được triển khai trong 5 năm, với sự đồng hành của các Công ty Vàng bạc Đá quý, nhằm bảo đảm an toàn về quyền lợi và giá trị tài sản cho khách hàng.

Trong khuôn khổ hợp tác chiến lược, Tập đoàn Vingroup, Công ty Cổ phần Vinhomes và các Công ty Vàng bạc Đá quý sẽ phối hợp triển khai chương trình hỗ trợ khách hàng chuyển đổi vàng nhàn rỗi thành nguồn tiền hợp pháp để mua nhà, đồng thời bảo đảm khả năng quy đổi ngược từ bất động sản sang vàng theo nhu cầu.

Cụ thể, khách hàng đang sở hữu nguồn vàng nhàn rỗi có thể chọn quy đổi vàng thành tiền mặt để mua bất động sản của chủ đầu tư Vinhomes. Sau 5 năm, tùy vào biên độ tăng lợi nhuận và nhu cầu, khách hàng có thể chọn tiếp tục nắm giữ nhà hoặc nhận lại khoản tiền tương đương 110% số vàng đã chuyển đổi, đồng nghĩa với việc khách hàng nhận lãi 10% trên số vàng đó.

Theo Vinhomes, 100% quá trình quy đổi vàng thành tiền hoặc ngược lại sẽ thông qua các Công ty Vàng bạc Đá quý nhằm đảm bảo sự an toàn về giá trị tài sản cho khách hàng, cũng như đảm bảo vàng được xác minh hợp pháp, đủ điều kiện được các Công ty Vàng bạc Đá quý chấp nhận mua.

Vinhomes hỗ trợ khách hàng chuyển đổi vàng hợp pháp thành nguồn tài chính mua bất động sản.

Điều kiện tham gia chương trình là khách hàng đã sở hữu vàng trước ngày 25/04/2026 và giá trị vàng quy đổi thành nguồn tiền cần đạt tối thiểu 80% giá trị căn nhà, phần còn lại có thể thanh toán bằng nguồn tiền và quy đổi ra vàng tại thời điểm giao dịch.

Trong thời gian tham gia chương trình, khách hàng được quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán hoặc căn nhà, bên nhận chuyển nhượng sẽ được kế thừa chương trình này. Vinhomes và Công ty Vàng bạc Đá quý sẽ hỗ trợ toàn bộ thủ tục liên quan.

Khách hàng lựa chọn phương thức chuyển hoá nguồn lực vàng sang bất động sản thông qua các công ty vàng bạc đá quý, vừa nắm giữ tài sản an toàn, vừa không bỏ lỡ cơ hội đầu tư.

Phương thức chuyển hoá nguồn lực vàng sang bất động sản thông qua các công ty vàng bạc đá quý của Vinhomes được đánh giá là giải pháp vừa nắm giữ tài sản an toàn, vừa không bỏ lỡ cơ hội đầu tư. Tùy vào biên lợi nhuận, khách hàng có thể lựa chọn: tiếp tục nắm giữ bất động sản Vinhomes có cơ hội gia tăng; hoặc nhận lại khoản tiền tương đương toàn bộ số vàng đã giao dịch kèm 10% mức lợi tức.

Vinhomes kỳ vọng chương trình sẽ góp phần hiện thực hóa việc huy động hiệu quả nguồn lực vàng nhàn rỗi trong dân, thúc đẩy sự năng động, hiệu quả của dòng vốn, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

