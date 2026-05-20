Liên tiếp mất các mốc hỗ trợ quan trọng

Tính tới 10h sáng 20/5 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á giảm thêm 23 USD, tương đương khoảng 0,5%, xuống còn 4.460 USD/ounce. Trước đó, trong phiên giao dịch tại New York, giá vàng đã đánh mất ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng 4.500 USD/ounce.

Diễn biến này nối dài chuỗi giảm sâu kéo dài hơn một tháng qua. Chỉ trong thời gian ngắn, vàng thế giới liên tiếp mất các mốc quan trọng như 4.800 USD/ounce, 4.700 USD/ounce, 4.600 USD/ounce và nay là 4.500 USD/ounce.

Theo giới phân tích kỹ thuật, xu hướng giảm giá trong ngắn hạn hiện vẫn chiếm ưu thế rõ rệt. Giá vàng đã rơi xuống dưới đường trung bình động SMA 21 ngày ở mức 4.645 USD/ounce và nằm sâu dưới SMA 50 ngày quanh 4.705 USD/ounce. Đây là tín hiệu cho thấy lực bán vẫn đang áp đảo và thị trường chưa tìm được vùng cân bằng mới.

Trong nước, thị trường vàng cũng chịu áp lực rất mạnh. Đến 13h43', giá vàng miếng SJC giảm tiếp 500 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán, về mức 158,5-161,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), nâng mức giảm từ đầu giờ sáng đến nay lên 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Nếu so với đỉnh lịch sử 192 triệu đồng/lượng hồi cuối tháng 1, mỗi lượng vàng SJC đã "bốc hơi" khoảng 30 triệu đồng. Mức giảm sâu này khiến tâm lý thị trường trở nên thận trọng hơn sau giai đoạn tăng nóng kéo dài trước đó.

Giá vàng gần đây giảm liên tiếp. Ảnh: Tuấn Hùng

Không chỉ giảm về giá theo thế giới, khoảng cách chênh lệch giữa vàng SJC và giá vàng thế giới quy đổi cũng thu hẹp nhanh chóng. Nếu trước đây, mức chênh từng lên gần 30 triệu đồng/lượng thì nay chỉ còn khoảng 15-18 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giảm sâu trong hơn 3 tháng qua xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trước hết là áp lực chốt lời sau giai đoạn tăng nóng kéo dài. Bên cạnh đó, kỳ vọng giá vàng tiếp tục bứt phá đã bị chặn lại bởi hàng loạt thay đổi lớn trên thị trường tài chính quốc tế.

Một trong những yếu tố tác động mạnh nhất tới giá vàng là sự tăng vọt của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ. Trong phiên giao dịch đêm 19/5, thị trường trái phiếu Mỹ bị bán tháo mạnh, đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 30 năm vượt 5,18%/năm, mức cao nhất kể từ tháng 7/2007.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm cũng tăng lên gần 4,66%/năm, mức cao nhất kể từ đầu năm 2025. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu 2 năm, vốn phản ánh kỳ vọng lãi suất ngắn hạn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), tăng lên khoảng 4,1%.

Lợi suất trái phiếu tăng mạnh khiến vàng chịu áp lực rất lớn bởi kim loại quý không tự sinh lời. Khi trái phiếu Mỹ hấp dẫn hơn, dòng tiền có xu hướng rời bỏ vàng để tìm kiếm tài sản sinh lời ổn định hơn.

Đồng thời, lợi suất tăng cũng phản ánh kỳ vọng rằng Fed có thể sẽ không sớm hạ lãi suất như thị trường từng kỳ vọng trước đó.

Fed đối mặt bài toán khó, vàng đứng trước rủi ro lớn

Điểm đáng lo ngại nhất hiện nay là nguy cơ lạm phát quay trở lại tại Mỹ trong bối cảnh giá năng lượng tăng mạnh vì căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Những diễn biến liên quan tới Iran và nguy cơ gián đoạn vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz khiến giá dầu vừa qua leo thang mạnh. Dù giá dầu có giảm nhẹ sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố hủy kế hoạch tấn công Iran, dầu WTI vẫn ở quanh 104 USD/thùng còn Brent ở mức 111 USD/thùng.

Giá năng lượng kéo theo chi phí vận tải, logistics và sản xuất tăng cao, từ đó làm gia tăng áp lực lạm phát trên phạm vi toàn cầu.

Theo công cụ FedWatch cập nhật ngày 20/5, khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 6 lên tới 97,9%. Tuy nhiên, điều khiến giới đầu tư lo ngại hơn là xác suất Fed tăng lãi suất trở lại vào cuối năm 2026 đã tăng mạnh lên 40,7%, cao hơn nhiều so với khoảng 30% cách đây 10 ngày.

Điều này cho thấy thị trường đang dần tin rằng Fed có thể phải đảo chiều chính sách tiền tệ nếu lạm phát tiếp tục nóng lên.

Ông Will McGough, Giám đốc đầu tư tại Prime Capital Financial, cho rằng thị trường đang phát đi tín hiệu Fed có nguy cơ “tụt lại phía sau” trong cuộc chiến chống lạm phát. Theo ông, giá năng lượng duy trì ở mức cao sẽ khiến áp lực lạm phát kéo dài hơn dự kiến.

Đây được xem là áp lực lớn nhất đối với thị trường vàng. Trong các giai đoạn trước, vàng thường tăng mạnh khi bất ổn địa chính trị leo thang. Tuy nhiên hiện nay, tác động từ lãi suất và lợi suất trái phiếu lại đang lớn hơn vai trò trú ẩn truyền thống của kim loại quý.

Nếu Fed tăng lãi suất trở lại, đồng USD có thể tiếp tục tăng mạnh và gây áp lực giảm sâu hơn đối với vàng. Trong ngắn hạn, theo một số dự báo, giá vàng thế giới có khả năng lùi về các vùng hỗ trợ thấp hơn quanh 4.350-4.400 USD/ounce.

Thị trường chứng khoán Mỹ cũng chịu áp lực lớn. Chỉ số Dow Jones đã giảm hơn 300 điểm trong phiên gần nhất khi lợi suất trái phiếu lập đỉnh 19 năm. Điều này cho thấy giới đầu tư toàn cầu đang bước vào giai đoạn tái định giá đối với các loại tài sản tài chính.

Tuy nhiên, về dài hạn, nhiều chuyên gia vẫn cho rằng vàng tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong bối cảnh nợ công toàn cầu gia tăng, xu hướng đa dạng hóa dự trữ ngoại hối và nguy cơ lạm phát kéo dài tại nhiều nền kinh tế lớn.

Ngay cả khi Fed duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn, áp lực tài khóa và khối nợ khổng lồ của nhiều nền kinh tế lớn có thể khiến các ngân hàng trung ương tiếp tục tăng dự trữ vàng như một biện pháp phòng ngừa rủi ro.