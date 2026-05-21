"Bảo chứng vàng" từ bảng xếp hạng khắt khe nhất thế giới

Theo công bố mới nhất từ Global Hospital Rating (hệ thống xếp hạng do Tạp chí Newsweek phối hợp với Công ty nghiên cứu thị trường Statista thực hiện), Vinmec Central Park đã xuất sắc góp mặt trong nhóm bệnh viện tinh hoa toàn cầu. Bảng xếp hạng này đánh giá các bệnh viện dựa trên nhiều nhóm tiêu chí như phạm vi dịch vụ lâm sàng, tính kịp thời trong điều trị, an toàn người bệnh, ứng dụng công nghệ thông tin và năng lực thu hút nhân sự.

Vinmec Central Park là một trong 7 bệnh viện thuộc Hệ thống Y tế Vinmec đạt chuẩn 4 sao năm 2026. Đặc biệt, bệnh viện đạt mức 5 sao ở hai cấu phần được xem là “trái tim” của một cơ sở y tế hiện đại: “Dịch vụ lâm sàng” và “trải nghiệm và an toàn người bệnh”.

Vinmec Central Park được xây dựng trên khuôn viên rộng rãi với tổng số vốn đầu tư lớn

Khác với các giải thưởng mang tính đơn lẻ, Global Hospital Rating đánh giá toàn diện năng lực vận hành thực tế của bệnh viện, từ chuyên môn điều trị đến chất lượng chăm sóc và trải nghiệm người bệnh.

Việc đạt 5 sao ở cấu phần “dịch vụ lâm sàng” đồng nghĩa bệnh viện được ghi nhận về độ phủ chuyên khoa rộng, khả năng triển khai các kỹ thuật điều trị chuyên sâu và năng lực xử lý các ca bệnh phức tạp theo chuẩn quốc tế.

Trong khi đó, cấu phần “trải nghiệm và an toàn người bệnh” phản ánh năng lực xây dựng hệ thống chăm sóc lấy người bệnh làm trung tâm, đảm bảo an toàn điều trị, kiểm soát rủi ro và duy trì trải nghiệm nhất quán trong toàn bộ hành trình khám chữa bệnh.

Vinmec Central Park là một trong 7 bệnh viện thuộc Hệ thống Y tế Vinmec đạt chuẩn 4 sao năm 2026

TS.BS Lê Quan Anh Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park - cho biết, kết quả này là thành quả của quá trình chuẩn hóa toàn diện theo các tiêu chuẩn quốc tế.

“Chúng tôi luôn xem chuẩn mực toàn cầu không phải là đích đến cuối cùng, mà là điểm xuất phát cho mọi hoạt động chuyên môn và vận hành. Khi lấy các tiêu chuẩn quốc tế làm nền tảng, bệnh viện có thể duy trì chất lượng điều trị đồng nhất, liên tục cải tiến trải nghiệm người bệnh và tạo ra một hệ thống y tế vận hành theo chuẩn mực cao nhất mỗi ngày”, TS.BS Lê Quan Anh Tuấn nói.

Nền tảng này đã được bệnh viện xây dựng ngay từ những ngày đầu vận hành. Chỉ sau 15 tháng hoạt động, tháng 6/2017, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park đã vượt qua kỳ thẩm định của Joint Commission International (JCI) với số điểm 9,84/10 ngay trong lần đánh giá đầu tiên. Đây được xem là bước đệm quan trọng giúp Vinmec Central Park đáp ứng các hệ thống đánh giá quốc tế khắt khe hơn trong giai đoạn tiếp theo.

Điểm đến của du lịch y tế phía Nam

Đằng sau dấu mốc trên bảng xếp hạng toàn cầu là hơn một thập kỷ Vinmec Central Park theo đuổi chiến lược phát triển các chuyên khoa mũi nhọn và đầu tư vào những kỹ thuật điều trị chuyên sâu.

Một trong những thế mạnh nổi bật nhất của bệnh viện là tim mạch can thiệp. Ngay từ tháng 12/2017, bệnh viện tiên phong thành lập trung tâm can thiệp tim mạch TAVI độc lập tại Việt Nam. Kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da (TAVI) - “chuẩn vàng” điều trị cho bệnh nhân lớn tuổi hoặc nguy cơ phẫu thuật cao - được triển khai với tỷ lệ thành công lên tới 95,9%. Tại thời điểm đó, đây cũng là trung tâm có số lượng bệnh nhân TAVI hàng đầu cả nước.

Vinmec Central Park làm chủ nhiều kỹ thuật can thiệp tim mạch phức tạp

Đến năm 2023, bệnh viện tiếp tục đạt chứng chỉ ACC - Trung tâm Xuất sắc trong lĩnh vực tim mạch của American College of Cardiology, khẳng định năng lực điều trị theo chuẩn quốc tế.

Chuyên ngành thần kinh tại Vinmec Central Park cũng liên tục ghi dấu ấn bằng các kỹ thuật chuyên sâu. Năm 2025, bệnh viện là cơ sở đầu tiên tại Việt Nam triển khai thành công kỹ thuật đặt điện cực não sâu SEEG dưới hệ thống định vị hiện đại để xác định ổ động kinh cho bệnh nhi mắc động kinh kháng trị. Hiện, các chuyên gia cũng làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu khác như phẫu thuật não tỉnh và các phương pháp điều trị động kinh phức tạp.

Không chỉ đầu tư vào điều trị chuyên sâu, Vinmec Central Park còn được đánh giá cao ở mô hình chăm sóc người bệnh toàn diện. Năm 2026, bệnh viện được vinh danh tại Healthcare Asia Awards 2026 nhờ chương trình chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư.

Thay vì chỉ tập trung vào điều trị bệnh lý, chương trình chú trọng kiểm soát đau, hỗ trợ tâm lý, dinh dưỡng và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh. Sáng kiến đã nhanh chóng cho thấy hiệu quả giúp người bệnh kiểm soát triệu chứng tốt hơn, được hỗ trợ đầy đủ về thể chất và tinh thần; gia đình có sự thấu hiểu và tham gia tích cực vào quá trình điều trị.

Vinmec Central Park chú trọng vào mô hình chăm sóc người bệnh toàn diện

Nhờ lợi thế về chuyên môn, công nghệ và tiêu chuẩn quốc tế, Vinmec Central Park hiện được xem là một trong những điểm đến nổi bật của du lịch y tế tại khu vực phía Nam, thu hút ngày càng nhiều người bệnh trong nước, Việt kiều và bệnh nhân quốc tế lựa chọn điều trị.

Đặc biệt, việc gia nhập mạng lưới Cleveland Clinic Connected cũng mở ra khả năng kết nối chuyên môn trực tiếp với một trong những hệ thống y tế hàng đầu thế giới, giúp bệnh viện cập nhật các hướng dẫn điều trị mới và mở rộng hội chẩn quốc tế cho các ca bệnh phức tạp.

Trong bối cảnh ngành du lịch y tế tại Đông Nam Á ngày càng phát triển, việc liên tục đạt các chứng nhận và nằm trong bảng xếp hạng danh giá toàn cầu đang giúp Vinmec Central Park từng bước định vị vai trò của một bệnh viện đẳng cấp quốc tế tại Việt Nam.