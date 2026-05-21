Ở tuổi 16, khi nhiều bạn bè đồng trang lứa còn vô tư đến trường, chơi đùa và mơ về tương lai, L.Đ.T. (quê Phú Thọ) lại sống lặng lẽ trong mặc cảm vì một khối u lớn dần trên gương mặt.

Suốt nhiều năm, T. gần như không dám nhìn thẳng vào người khác. Khối u ở vùng thái dương trái sau hai lần phẫu thuật tại địa phương vẫn tiếp tục tái phát, ngày càng lớn, vỡ loét và chảy dịch. Mỗi lần ra ngoài, em luôn cúi mặt vì tự ti với ngoại hình biến dạng của mình.

Gia đình T. thuộc diện hộ nghèo từ năm 2022 đến 2025, đến năm 2026 vẫn là hộ cận nghèo. Cậu phải nghỉ học từ lớp 4 để ở nhà phụ giúp bố mẹ làm nương rẫy.

Các bác sĩ phẫu thuật cho T. Ảnh: Mạnh Trần.

Dù phát hiện T. có vùng da bất thường từ lâu nhưng vì quá khó khăn, gia đình không đủ điều kiện đưa con đi điều trị. Đến khi khối u phát triển nhanh, kích thước khoảng 7cm, làm biến dạng gần hết vùng thái dương trái, T. mới được đưa xuống Bệnh viện K (Hà Nội) vào tháng 5/2026.

Tại đây, bác sĩ chẩn đoán nam bệnh nhân bị ung thư da và phải nhập viện điều trị. Tuy nhiên, gia đình không gom đủ tiền tạm ứng. Biết hoàn cảnh của T, một bác sĩ đã chủ động hỗ trợ trước 2 triệu đồng để em được nhập viện kịp thời.

Ngay sau đó, các bác sĩ Khoa Ngoại đầu cổ phối hợp cùng Phòng Công tác xã hội của bệnh viện kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ T. 50 triệu đồng.

Bác sĩ kiểm tra cho T. sau mổ. Ảnh: Mạnh Trần.

Các bác sĩ xác định đây là trường hợp ung thư da vùng thái dương trái đã vỡ loét, cần can thiệp sớm. Tiến sĩ, bác sĩ Ngô Xuân Quý, Trưởng khoa Ngoại đầu cổ cho biết nếu tiếp tục chậm trễ, khối u có nguy cơ xâm lấn vào mắt, buộc phải bỏ nhãn cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và chất lượng sống của bệnh nhân.

Ngày 19/5, ca phẫu thuật đặc biệt được tiến hành. Ê-kíp thực hiện phẫu tích cắt rộng toàn bộ khối u nhằm đảm bảo triệt căn ung thư nhưng vẫn cố gắng bảo tồn đôi mắt cho T.

Trong phòng mổ, các bác sĩ phải tính toán kỹ lưỡng từng bước để kiểm soát mất máu, đồng thời tái tạo phần khuyết hổng lớn trên khuôn mặt bằng vạt xoay da đầu nhằm đảm bảo thẩm mỹ sau phẫu thuật.

Ca mổ diễn ra thành công. Chỉ sau 24 giờ, T. đã tỉnh táo, hồi phục tốt và tiếp tục được theo dõi điều trị.

Điều khiến nhiều nhân viên y tế xúc động là khoảnh khắc cậu bé lần đầu được soi gương sau ca mổ. Gương mặt vẫn còn những lớp băng trắng nhưng khối u ám ảnh em suốt nhiều năm đã không còn nữa. T. im lặng rất lâu, đôi mắt đỏ hoe.

Sự hỗ trợ đúng lúc của các bác sĩ và nhà hảo tâm đã giúp cậu bước vào đời gương mặt lành lặn hơn.

