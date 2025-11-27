Trẻ mầm non tiếp thu kiến thức tốt nhất qua hình ảnh và trò chơi

Theo các nghiên cứu thần kinh học, 3 đến 6 tuổi là giai đoạn não bộ có khả năng hình thành hàng triệu kết nối thần kinh mỗi giây - tốc độ mạnh nhất trong đời người. Đây chính là "thời kỳ vàng" để phát triển tư duy nền tảng. Tuy nhiên, thay vì nhồi nhét kiến thức học thuật sớm, điều trẻ cần là được kích thích tính hiếu kỳ, khơi gợi tư duy tìm tòi khám phá và sự sáng tạo.

Trong bối cảnh trẻ em ngày nay tiếp xúc với công nghệ từ rất sớm, việc loại bỏ hoàn toàn là điều bất khả thi. Thay vào đó, phụ huynh có thể tận dụng khoảng thời gian con “chơi” với điện thoại, máy tính bảng thành thời gian học tập chất lượng, rèn luyện kỹ năng đúng kênh, đúng cách.

Không gian "chơi mà học" theo định hướng Bộ GD&ĐT

Diễn ra từ tháng 12/2025 đến tháng 04/2026, "Sao nhí thông minh" là sân chơi trực tuyến bám sát định hướng chương trình giáo dục mầm non năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tập trung vào việc phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ, và chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1, đồng thời đổi mới theo hướng hiện đại và phù hợp với thực tiễn.

Điểm khác biệt lớn nhất của sân chơi này so với các ứng dụng thông thường là việc chú trọng kích hoạt và phát triển 7 năng lực tư duy cốt lõi vào đúng giai đoạn hình thành mạnh mẽ nhất của trẻ. Đó là: Tư duy logic, Sáng tạo, Mô hình hóa không gian, Khái quát hóa, Ngôn ngữ, Tính toán và Giải quyết vấn đề. Đây được xem là những kỹ năng thiết yếu của mọi "công dân số" trong tương lai, phù hợp với mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông mới.

Minh hoạ giao diện thử thách chọn hình thấp hơn - cao hơn

Lộ trình chinh phục sân chơi được cá nhân hóa theo độ tuổi phát triển của trẻ: trẻ 3 tuổi tập trung mục tiêu "nhận biết thế giới xung quanh", trẻ 4 tuổi: ưu tiên "kích thích tư duy và sáng tạo", trẻ 5 tuổi: học cách "giải quyết vấn đề" - bước chuẩn bị quan trọng trước khi vào lớp 1.

Giúp cha mẹ nhận diện thế mạnh của trẻ

"Sao nhí thông minh" được thiết kế như một chuyến phiêu lưu nhẹ nhàng, không gây áp lực cho trẻ. Vòng 1 (Khám phá) kéo dài 16 tuần, mỗi tuần các bé chỉ cần hoàn thành 02 thử thách, giải quyết 15 “câu hỏi” trong tối đa 10 phút. Thông qua những nhiệm vụ dạng micro-learning (phương pháp đào tạo chia nội dung lớn thành các bài tập nhỏ), trẻ sẽ từng bước làm quen với các kiến thức đầu đời một cách trực quan và hình thành thói quen chủ động học tập. Đây cũng là cơ hội để các bé thể hiện sự thông minh, sáng tạo, tự tin, và giúp các phụ huynh, giáo viên mầm non có thêm công cụ hỗ trợ giáo dục sớm cho trẻ bằng công nghệ hiện đại. Với báo cáo theo bài học và theo 7 năng lực tư duy, phụ huynh sẽ nhìn thấy bức tranh toàn diện về trí thông minh của con: Con thiên về não trái (logic) hay não phải (sáng tạo)? Con mạnh về tự nhiên hay xã hội?…

Chị Nguyễn Thị Ngọc - Giám đốc Hệ thống giáo dục trực tuyến VioEdu (Tập đoàn FPT), đại diện Ban tổ chức chia sẻ: "Chúng tôi định vị sân chơi này là 'người trợ lý' giúp phụ huynh bớt bối rối trong giai đoạn đầu đời của con, đặc biệt giữa bối cảnh bùng nổ các chương trình TV, các ứng dụng dành cho trẻ nhỏ. Sân chơi đề cao vai trò đồng hành tối quan trọng của cha mẹ, không chỉ hướng dẫn con chinh phục các thử thách mà còn đối chiếu và vận dụng bài học vào cuộc sống thực tế ngay sau đó".

Vòng 1 của sân chơi “Sao nhí thông minh” gồm 04 hành trình, các bé tham gia tại nhà dưới sự hướng dẫn của cha mẹ

Theo đó, ứng dụng Viokids sẽ gợi ý các hoạt động thực tế để cha mẹ cùng con thực hành mỗi ngày, như giúp cha mẹ phân loại quần áo, sắp xếp đồ chơi, so sánh kích thước các rau củ khi cùng đi siêu thị với mẹ, hay xác định trái - phải khi đi trên đường... Điều này giúp kiến thức không nằm trên màn hình mà đi vào đời sống, giúp trẻ ghi nhớ lâu và hình thành thói quen tư duy.

Hơn cả một sân chơi, "Sao nhí thông minh" là hành trình nuôi dưỡng sự tự tin, khả năng tư duy và niềm vui học hỏi của trẻ. Các bé xuất sắc nhất (Top 300 mỗi độ tuổi sau vòng 2) sẽ bước vào vòng Chung kết, tổng giá trị giải thưởng lên tới 250 triệu đồng. Đây hứa hẹn là không gian trải nghiệm lý tưởng, nơi công nghệ hiện đại chắp cánh cho giáo dục nhân văn, giúp thế hệ Alpha vững vàng bước những bước đầu tiên trên hành trình tri thức.

Phụ huynh đăng ký cho con tham gia miễn phí bằng cách tải app Viokids về điện thoại hoặc máy tính bảng và tạo tài khoản.

Thông tin chi tiết tại: https://www.viokids.vn/sao-nhi-thong-minh

Bích Đào