Visa K, có hiệu lực từ ngày 1/10, hướng đến sinh viên tốt nghiệp các trường đại học được công nhận và các chuyên gia trẻ trong lĩnh vực STEM.

Không giống như H-1B của Mỹ, visa này không yêu cầu bảo lãnh từ nhà tuyển dụng, được thiết kế để “thúc đẩy trao đổi và hợp tác giữa các tài năng khoa học – công nghệ trẻ từ Trung Quốc và các quốc gia khác”, theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun.

Động thái này nằm trong nỗ lực mở cửa và thu hút nhân tài toàn cầu của Bắc Kinh – từ đầu tư nước ngoài, du học sinh đến khách du lịch – nhằm củng cố vị thế của Trung Quốc trong cuộc đua công nghệ với Mỹ.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump mới đây đã công bố mức phí nộp đơn H-1B tăng vọt lên 100.000 USD, so với mức trung bình trước đây chỉ khoảng 1.700 – 4.500 USD, khiến giới chuyên gia đánh giá Trung Quốc đang “tận dụng thời điểm hoàn hảo” để tung ra visa K.

Visa K: Cánh cửa mới cho nhân tài quốc tế đến Trung Quốc

Theo các chuyên gia nhập cư, visa K là bước đột phá trong chính sách thu hút nhân tài của Trung Quốc, khi cho phép người nước ngoài vào Trung Quốc học tập, làm việc hoặc khởi nghiệp mà không cần thư mời làm việc.

Trung Quốc đang mở rộng cửa thu hút nhân tài trong lĩnh vực khoa học, công nghệ. Ảnh: iStock

Ông Edward Hu, Giám đốc tư vấn di trú Newland Chase (Thượng Hải), cho biết đã nhận được “rất nhiều sự quan tâm” ngay sau khi chính sách được công bố. Visa K được kỳ vọng sẽ “bổ sung vào hệ thống thị thực nhân tài của Trung Quốc bằng cách hạ thấp rào cản gia nhập đối với những người trẻ tuổi trong lĩnh vực STEM”.

Trước đó, Trung Quốc đã có visa R – dành cho các chuyên gia cao cấp – nhưng yêu cầu phải có đơn vị bảo lãnh. Ngược lại, visa K hướng đến nhân tài ở giai đoạn đầu sự nghiệp, giúp họ tự do hơn trong lựa chọn công việc.

Sự xuất hiện của visa K diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc mở rộng hàng loạt chính sách hướng ngoại: miễn visa cho du khách châu Âu và châu Á, thu hút sinh viên quốc tế, mở rộng hợp tác thông qua BRICS và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Ngược lại, chính quyền ông Trump đang theo hướng tăng thuế, hạn chế nhập cư, trục xuất quy mô lớn và siết chặt lao động tay nghề cao. Nói cách khác, trong khi Mỹ dựng rào cản, Trung Quốc mở rộng cửa đón nhân tài.

Dù nhân lực STEM trong nước rất dồi dào, Giáo sư Alfred Wu (Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu, Singapore) nhận định, việc Trung Quốc thu hút nhân tài quốc tế vẫn là “bước đi cần thiết trong chiến lược cạnh tranh công nghệ với Mỹ”.

“Trung Quốc không thể thay đổi chỉ sau một đêm, nhưng điều quan trọng là họ đang gửi đi tín hiệu rằng mình sẵn sàng mở cửa”, ông Wu nói.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo Bắc Kinh sẽ phải nỗ lực hơn nữa nếu muốn cạnh tranh với Mỹ trong việc thu hút nhân tài trẻ toàn cầu. Trao đổi với Al Jazeera, ông Michael Feller – chiến lược gia trưởng tại Geopolitical Strategy (Úc) – cho rằng các doanh nghiệp Trung Quốc cần tạo điều kiện cho những lao động không nói tiếng Trung, chẳng hạn như mở rộng các vị trí làm việc sử dụng tiếng Anh và cải thiện cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Ông Feller nhận xét: “Tôi khó có thể tưởng tượng được nhiều sinh viên quốc tế sẵn sàng làm việc theo mô hình ‘9-9-6’ mà các công ty Trung Quốc nổi tiếng áp dụng”. Mô hình này yêu cầu nhân viên làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, sáu ngày mỗi tuần, tương đương 72 giờ làm việc mỗi tuần.

Dù mô hình “9-9-6” vi phạm luật lao động Trung Quốc, nó từng được tỷ phú Jack Ma – đồng sáng lập Alibaba – công khai ủng hộ vào năm 2019, coi đó là biểu tượng của tinh thần cống hiến trong ngành công nghệ.

(Theo Time)