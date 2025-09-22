Nvidia chi gần 1 tỷ USD để có được đội ngũ nhân sự tài năng của startup Enfabrica. Ảnh: Blocks and Files

Enfabrica, thành lập năm 2019, nổi bật với công nghệ kết nối hơn 100.000 GPU thành một hệ thống duy nhất. Giải pháp này có thể giúp Nvidia xây dựng các cụm chip AI tích hợp, vận hành như một siêu máy tính. Đây là bước tiến quan trọng khi các hệ thống GPU hiện đại, như rack chứa 72 GPU Blackwell, đang trở thành “trái tim” của các trung tâm dữ liệu trị giá hàng tỷ USD.

Thương vụ này mang dáng dấp của “acquihire” – hình thức các tập đoàn công nghệ lớn như Meta, Google hay Microsoft dùng để thu hút nhân tài AI mà không gặp rào cản pháp lý như các thương vụ M&A.

Hồi tháng 6, Meta từng chi 14,3 tỷ USD để đưa nhà sáng lập Scale AI - Alexandr Wang về, trong khi Google và Microsoft cũng có các thương vụ tương tự với Windsurf và Inflection.

Nvidia vốn ít tham gia thâu tóm trực tiếp. Thương vụ lớn duy nhất trước đó là mua Mellanox (2019) với giá 6,9 tỷ USD, mang về công nghệ mạng then chốt cho thế hệ chip Blackwell.

Năm 2022, kế hoạch thâu tóm Arm thất bại vì áp lực pháp lý. Tuy nhiên, gần đây công ty bán dẫn đã tăng tốc đầu tư: chi 700 triệu USD mua Run:ai, rót 5 tỷ USD vào Intel để cùng phát triển chip AI và gần 700 triệu USD vào startup trung tâm dữ liệu Nscale tại Anh.

Với Enfabrica, Nvidia không chỉ bổ sung công nghệ kết nối GPU quy mô lớn, mà còn “mua” được đội ngũ nhân sự tinh hoa. Đây là mảnh ghép quan trọng giúp hãng duy trì vị thế trung tâm của cơn sốt AI toàn cầu vốn khởi phát từ ChatGPT.

(Theo CNBC)