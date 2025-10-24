Thiết kế thanh lịch, đẳng cấp flagship

vivo V60 Lite 5G sở hữu thiết kế phẳng mỏng nhẹ, mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái. Máy được trang bị màn hình AMOLED 6,77inch với tần số quét 120Hz, đạt tỷ lệ hiển thị 94,2% so với thân máy, hỗ trợ chuẩn HDR10+ chỉ có trên các dòng sản phẩm flagship với chứng nhận Netflix HDR và Amazon Prime Video HDR, mang đến trải nghiệm hình ảnh rộng mở, sống động và chân thực trong từng khung hình.

Smartphone với ba tuỳ chọn màu sắc Hồng Candy, Xanh Titan và Đen Phantom.Thiết kế kết hợp cùng cụm camera trong suốt độc đáo, tạo nên diện mạo hiện đại, sang trọng và đậm dấu ấn thiết kế đặc trưng của vivo trên dòng V series.

Chụp ảnh đa nhiệm, nâng tầm sáng tạo với AI

vivo V60 Lite 5G sở hữu hệ thống camera đa năng cho khả năng chụp linh hoạt trong mọi bối cảnh. Cụm camera gồm camera chính Sony IMX882 50MP với cảm biến lớn 1/1.95 inch và Vòng Sáng Aura AI giúp ảnh luôn sáng rõ, tự nhiên. Camera trước 32MP mang đến chân dung sắc nét, còn camera góc siêu rộng 8MP 120° giúp ghi lại phong cảnh, góc nhìn sáng tạo và ảnh nhóm sống động.

Đặc biệt, tính năng Chân Dung Bốn Mùa AI đã có trên phân khúc tầm trung, cho phép người dùng tái hiện ánh sáng, tông màu và bầu không khí đặc trưng của bốn mùa chỉ trong một chạm.

Bên cạnh đó, smarphone có các tính năng AI thông minh như Xóa Vật Thể AI 3.0 cho phép xóa các chi tiết thừa, Xóa Phản Chiếu AI giúp loại bỏ phản chiếu khi chụp qua bề mặt kính hoặc vật liệu. Tăng Cường Ảnh AI có khả năng nâng cấp ảnh độ phân giải thấp thành ảnh chất lượng cao.

Hiệu năng giải trí vượt trội liền mạch và ổn định

Sản phẩm được trang bị chip MediaTek Dimensity 7360-Turbo trên tiến trình 4nm cao cấp, kết hợp RAM 12GB (mở rộng thêm 12GB) cùng bộ nhớ trong 512GB, V60 Lite 5G đáp ứng tốt mọi nhu cầu từ chơi game, sáng tạo nội dung, cho đến sử dụng đa nhiệm hàng ngày. Máy được tối ưu cho trải nghiệm của người dùng được mượt mà suốt 5 năm.

Không chỉ mạnh về hiệu năng, V60 Lite 5G còn mang đến trải nghiệm hình ảnh và âm thanh sống động. Màn hình AMOLED 120Hz hiển thị màu sắc rực rỡ và chân thực, kết hợp với hệ thống loa kép công suất lớn 400% cho âm thanh to, rõ nâng tầm trải nghiệm giải trí cho người dùng.

Tính năng Liên Kết AI Thông Minh giúp duy trì kết nối ổn định ngay cả trong vùng sóng yếu. Tăng Cường Tín Hiệu Wifi giúp tăng tốc độ truyền tải trong điều kiện Wi-Fi yếu, trong khi AI Chọn Mạng Thông Minh tự động nhận diện và chuyển đổi sang nguồn tín hiệu mạnh nhất, đảm bảo quá trình chơi game, xem video hay gọi trực tuyến luôn diễn ra mượt mà, không gián đoạn.

vivo V60 Lite 5G được tối ưu cho người dùng yêu thích trải nghiệm game. Chế Độ Siêu Trò Chơi tích hợp hàng loạt tính năng chuyên biệt như Game Boost, Cửa Sổ Mini Trong Game, Thể Thao Điện Tử Không Làm Phiền và Chống Chạm Nhầm, mang đến không gian chơi game tập trung, mượt mà và liền mạch.

Pin khỏe suốt ngày dài, bền bỉ cho mọi trải nghiệm

Smartphone được trang bị viên pin 6.500 mAh công nghệ BlueVolt, có khả năng duy trì sức khỏe pin lên đến 5 năm. Với Sạc Siêu Tốc 90W, người dùng có thể nạp đầy pin từ 1% lên 100% chỉ trong 52 phút.

Chỉ với 10 phút sạc, V60 Lite 5G có thể xem YouTube đến 6,6 giờ hoặc chơi Free Fire trong 3,6 giờ liên tục.Ngoài ra, Sạc Nhánh giúp giảm sinh nhiệt khi chơi game hoặc sử dụng cường độ cao. Hệ thống bảo vệ điện năng 24 tầng đảm bảo truyền tải năng lượng an toàn và ổn định.

Chế Độ Siêu Tiết Kiệm Pin giúp tiết kiệm năng lượng hiệu quả, kéo dài thời gian sử dụng khi cần thiết. Kéo Dài Thời Lượng Pin cho phép người dùng gọi điện khẩn cấp ngay cả khi pin chạm 0%.

Sản phẩm còn được thiết kế để bền bỉ trong mọi điều kiện sử dụng thực tế. V60 Lite 5G đạt chứng nhận chống rơi SGS Five-Star và tiêu chuẩn quân đội. Ngoài ra, thiết bị còn hỗ trợ các tính năng tiện lợi như cảm ứng khi tay ướt, tay dính dầu, Thoát Nước Một Chạm và Đẩy Bụi Một Chạm.

Hiệu năng thông minh mọi lúc, mọi nơi

vivo V60 Lite 5G còn được trang bị các công cụ hỗ trợ các tác vụ giúp hiệu quả và thông minh hơn, vận hành bởi Google Gemini. Các tính năng như Trợ Lý Cuộc Gọi Thông Minh AI, Trợ Lý Ghi Chú AI và Ghi Âm Và Chuyển Văn Bản AI giúp việc giao tiếp, làm việc đa nhiệm trở nên tiện lợi và hiệu quả hơn. Thiết bị cũng nâng cao tính bảo mật riêng tư với tính năng chặn cuộc gọi rác thông minh, nhận diện và ngăn chặn các cuộc gọi không mong muốn như spam, lừa đảo hay quảng cáo.

Thời gian mở bán và những ưu đãi hấp dẫn

vivo V60 Lite 5G mở bán từ ngày 24/10/2025. Giá niêm yết của vivo V60 Lite 5G (8+256GB) là 10.490.000 đồng và với phiên bản vivo V60 Lite 5G (12+512GB) là 12.990.000 đồng. Với chương trình hot sale, khách hàng sẽ nhận được bộ quà tặng trị giá lên đến 4 triệu đồng bao gồm 1 loa Karaoke Bluetooth EP-Windy cho người dùng thỏa sức giải trí, gói bảo hành 24 tháng, trả chậm 0% trả trước 0 đồng, thu cũ đổi mới lên đến 2 triệu đồng.

Bích Đào