Sự kiện ra mắt vivo X300 Series tại Việt Nam đã tạo ấn tượng mạnh khi toàn bộ phần livestream, kéo dài hơn 2 giờ, được ghi hình hoàn toàn bằng chính vivo X300 Series cho thấy sự tự tin của vivo vào sức mạnh camera cho chất lượng hình ảnh sắc nét, màu sắc ổn định và khả năng bắt chuyển động tốt trong điều kiện sân khấu nhiều ánh sáng.

Là mẫu cao cấp nhất, vivo X300 Pro được trang bị camera siêu tele ZEISS APO 200MP, cảm biến HPB 1/1.4 inch (f/2.67) lớp phủ ZEISS T* và chống rung quang học CIPA 5.5 khẳng định “vua telephoto” của công nghiệp nhiếp ảnh di động. Camera chính LYT-828 50MP (1/1.28 inch) với cảm biến lớn 1/1.28 inch tích hợp công nghệ VCS 3.0 Quang phổ theo mắt người cùng khả năng chống rung đạt chuẩn CIPA 5.5 giúp khả năng chụp ổn định hơn, nhanh hơn và rõ nét hơn, đồng thời cải thiện đáng kể hiệu suất hình ảnh tổng thể.

vivo X300 được trang bị camera chính ZEISS 200 MP, trang bị cảm biến siêu nhạy HPB và khả năng chống rung đạt chuẩn CIPA 4.5, đạt đến bước tiến vượt bậc về hình ảnh chuyên nghiệp bằng cách ghi lại những bức ảnh ổn định và siêu rõ nét. Ngoài ra, camera tele cũng đạt tiêu chuẩn chuyên nghiệp, sử dụng cảm biến LYT-602 với công nghệ VCS, cải thiện 11,9% độ nhạy sáng (SNR10), đồng thời đạt chứng nhận ZEISS APO khắt khe.

Sản phẩm tiếp tục tạo nên những đột phá trong lĩnh vực quay video chuyên nghiệp. Cả hai model đều hỗ trợ video chuyên nghiệp 4K 120fps hàng đầu trong ngành, trong khi X300 Pro tiến xa hơn một bước khi cả camera chính và tele đều hỗ trợ Video Dolby Vision 4K 120 fps và Video Log 10-bit 4K 120 fps, mang lại dải động chất lượng phim điện ảnh và tính linh hoạt hậu kỳ cao hơn.

Hệ điều hành nổi bật với sự kết hợp hài hòa giữa tính mượt mà bền bỉ. Đảo Origin hoàn toàn mới giúp tăng cường tương tác của người dùng bằng cách cung cấp các đề xuất thông minh và lời nhắc theo thời gian thực cho các hoạt động như cuộc họp, nghe nhạc, và nhiều hơn nữa.

Để nâng cao năng suất làm việc, Bộ công vụ vivo office cho phép làm việc liền mạch trên nhiều thiết bị thông qua các tính năng như phản chiếu từ điện thoại sang PC, điều khiển từ xa và đồng bộ hóa ghi chú, chuyển dữ liệu dễ dàng với một chạm cho tệp thuộc mọi định dạng giữa vivo X300 và các thiết bị android khác, đồng thời dễ dàng kết nối trên thiết bị iphone hay Mac.

Cùng với OriginOS 6, vivo giới thiệu bộ Bảo Mật vivo, hợp nhất tất cả các tính năng bảo mật và riêng tư vào một hệ thống thống nhất. vivo X300 series cam kết 5 năm cập nhật OS và 7 năm duy trì bảo mật, đảm bảo thiết bị của bạn luôn được cập nhật và đáng tin cậy trong thời gian dài.

Hiệu năng, hiệu suất hàng đầu

vivo X300 Series được trang bị chip Flagship Dimensity 9500, do vivo Arm Joint Lab và Mediatek đồng phát triển, được xây dựng trên quy trình N3P của TSMC. Nền tảng này mang lại sức mạnh vượt trội và hiệu suất năng lượng vượt trội, khi kết hợp với chip V3+, hệ thống đạt hiệu suất 'tích hợp chip kép' vượt trội, cho phép xử lý các tác vụ nhiếp ảnh điện toán tiên tiến và video chân dung điện ảnh 4K 60 FPS đầu tiên trong ngành.

Siêu Pin BlueVolt độc quyền với công nghệ Anode Silicon thế hệ thứ 4 kết hợp điện phân bán rắn có trên vivo X300 series mang lại dung lượng cao và độ tin cậy mạnh mẽ hơn. Dung lượng pin X300 Pro là 6.510mAh và X300 là 6.040mAh, đều được trang bị Sạc siêu tốc 90W và Sạc không dây 40W. Nhờ tối ưu hóa phần mềm và phần cứng, hiệu suất sử dụng thực tế tương đương với các sản phẩm có dung lượng 7.500mAh và 7.000mAh lần lượt.

Giá niêm yết cho điện thoại vivo X300 (12GB + 256GB) là 23.990.000 đồng và vivo X300 Pro (16GB + 512GB) là 34.990.000 đồng được bán đặc quyền tại chuỗi Thế giới Di động. Đặc biệt từ ngày 19/11 đến 30/11, người dùng khi mua bộ đôi sản phẩm sẽ nhận ưu đãi lên đến 5 triệu đồng và các chính sách đặc quyền. Khách hàng có thể sở hữu sản phẩm vivo X300 với mức giá 19.990.000 đồng và vivo X300 Pro chỉ với giá 29.990.000 đồng.

Tìm hiểu thêm về vivo X300 series: https://www.thegioididong.com/dtdd/vivo-x300

Bích Đào