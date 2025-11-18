Trong vài năm trở lại đây, các hãng sản xuất smartphone màn hình gập đã liên tục cải tiến để thiết bị ngày càng mỏng và nhẹ hơn, giúp việc cầm nắm và sử dụng thuận tiện. Tuy nhiên, hướng tiếp cận này lại khiến họ gặp một rào cản lớn: không còn đủ không gian để tích hợp pin dung lượng cao.

Apple dự định trang bị cho iPhone Fold viên pin lớn hơn cả iPhone 17 Pro Max. Ảnh: AppleInsider

Để khắc phục, nhiều hãng đã chuyển sang pin silicon–carbon, vốn cho phép tăng mật độ năng lượng trong cùng một kích thước. Nhưng Apple được cho là sẽ không áp dụng công nghệ này cho mẫu máy gập đầu tiên của mình. Thay vào đó, hãng dự định trang bị cho iPhone Fold viên pin lớn hơn cả iPhone 17 Pro Max, kéo theo việc thiết bị sẽ dày hơn và nặng hơn, một sự đánh đổi có thể khiến người dùng mỏi tay nhanh hơn khi sử dụng.

iPhone Fold đang thử nghiệm pin 5.400–5.800mAh?

Theo nguồn tin yeux1122 - người từng đưa ra những dự đoán chính xác về dung lượng pin của iPhone Air - Apple hiện đang thử nghiệm iPhone Fold với pin dung lượng từ 5.400 đến 5.800mAh.

Trong khi đó, phiên bản eSIM của iPhone 17 Pro Max sở hữu pin 5.088mAh. Ngay cả khi Apple chọn mức dung lượng thấp nhất trong khoảng thử nghiệm, iPhone Fold vẫn có pin lớn hơn nhiều so với các flagship Android như Galaxy S25 Ultra hay Galaxy Z Fold 7.

Bài đăng cũng cho biết nguồn tin lần này chính là người từng cung cấp chính xác thông số pin của iPhone Air - điều khiến tin đồn về iPhone Fold càng thêm đáng tin.

Một báo cáo trước đó cho thấy iPhone Fold khi mở hoàn toàn sẽ trông như hai chiếc iPhone Air đặt cạnh nhau. Apple đã chứng minh họ có thể thu nhỏ bo mạch của iPhone Air mà không ảnh hưởng đến hiệu năng, đồng thời tạo ra khoảng trống cho viên pin 3.149mAh.

Điều này cho thấy việc áp dụng cách tiếp cận tương tự cho iPhone Fold là hoàn toàn khả thi. Nhưng đánh đổi là điều không thể tránh khỏi: thiết bị sẽ dày và nặng hơn.

Với thiết bị màn hình gập, vốn đã nặng hơn smartphone thông thường, việc tăng thêm vài chục gram hoặc thêm vài milimet độ dày chắc chắn sẽ khiến trải nghiệm cầm tay bị ảnh hưởng, đặc biệt trong thời gian dài.

Dẫu vậy, Apple có vẻ không quá e ngại việc thiết bị trở nên “đậm đà” hơn. Tin đồn cho biết iPhone 18 Pro Max ra mắt năm sau cũng sẽ dày hơn iPhone 17 Pro Max, cho thấy hãng muốn ưu tiên không gian bên trong để tối ưu pin và tản nhiệt.

Trên iPhone Fold, việc tăng thêm độ dày không chỉ giúp tăng dung lượng pin nhằm kéo dài thời lượng sử dụng mà còn mở cơ hội tích hợp buồng hơi tản nhiệt (vapor chamber) với diện tích lớn hơn. Điều này có thể mang lại khả năng tản nhiệt vượt trội - một yếu tố cực kỳ quan trọng với màn hình gập vốn dễ sinh nhiệt và với những tác vụ nặng như quay video hay chơi game.

Chờ đợi nhiều thay đổi lớn từ thiết bị màn hình gập đầu tiên của Apple

Hiện chưa có thông số chính thức về kích thước iPhone Fold. Tuy nhiên, một tin đồn trước đây cho biết phiên bản nguyên mẫu từng sở hữu: Màn hình chính 7,74 inch khi mở hoàn toàn; màn hình phụ 5,49 inch ở mặt ngoài.

Video concept iPhone gập. (Nguồn: Concept Mob)

Apple hoàn toàn có thể điều chỉnh lại những thông số này khi bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt. Nhiều thiết bị của hãng trong quá trình thử nghiệm đã thay đổi đáng kể trước khi ra mắt, và với một sản phẩm hoàn toàn mới như iPhone Fold, điều này càng dễ xảy ra.

Những thông tin hiện tại cho thấy iPhone Fold là dự án mà Apple đang đầu tư kỹ lưỡng, sẵn sàng chấp nhận sự đánh đổi để đạt thời lượng pin và khả năng tản nhiệt tốt hơn. Tuy nhiên, trọng lượng và độ dày của máy có thể gây nhiều tranh cãi khi đặt cạnh các đối thủ đã liên tục tối ưu hóa để nhẹ hơn.

Dù vậy, nếu lịch sử của Apple là một chỉ dấu, hãng có xu hướng không vội vàng, thay vào đó, Táo khuyết thường đợi đến khi giải pháp đem lại trải nghiệm tốt hơn tổng thể. iPhone Fold có thể là minh chứng cho chiến lược ấy: không mỏng nhất, không nhẹ nhất, nhưng ổn định và bền bỉ hơn.

Hiện tại, iPhone Fold vẫn chỉ dừng ở mức tin đồn. Nhưng với những rò rỉ ngày càng dày đặc, mẫu máy này nhiều khả năng đang tiến gần hơn tới thực tế.

Người dùng mong muốn cập nhật những thay đổi tiếp theo - từ thiết kế, thông số cấu hình đến các tính năng độc quyền - có thể theo dõi thêm các tổng hợp tin đồn chi tiết trong thời gian tới.

(Theo Wccftech, AppleInsider)