Những hạn chế này xuất phát từ cả phần cứng lẫn phần mềm iPhone, và thực sự người dùng mong Apple sớm khắc phục.

Dưới đây là 5 điều khiến fan Táo khuyết khó chịu nhất và nếu không được cải thiện, sẽ nhiều người cân nhắc chuyển sang Android.

iPhone 17 Pro Max. Ảnh: Future

1. Camera telephoto chưa đủ tốt

So với mặt bằng chung, camera iPhone khá xuất sắc. Nhưng riêng camera telephoto, Apple vẫn chưa theo kịp các đối thủ mạnh nhất.

Trên iPhone 17 Pro và 17 Pro Max, zoom quang học chỉ dừng lại ở mức 4x hoặc 5x trên một số đời trước. Con số này thực chất ngang với các mẫu cao cấp như Samsung Galaxy S25 Ultra hay Google Pixel 10 Pro XL.

Tuy nhiên, vấn đề lại nằm ở zoom kỹ thuật số: iPhone đơn giản là không thể cạnh tranh.

Các hãng Android, đặc biệt là Google, đang tận dụng AI tiên tiến để tái tạo ảnh zoom xa với chất lượng tốt hơn hẳn. Nhờ vậy, họ cho ra những bức ảnh dùng được ngay cả khi zoom vượt xa phạm vi quang học, điều mà iPhone không làm tốt.

Người dùng đánh giá cao cách Samsung trang bị hai tiêu cự zoom quang riêng biệt 3x và 5x trên Galaxy S25 Ultra. Apple thì không, dù hãng thường quảng bá “zoom chất lượng quang học” ở các mức tiêu cự khác.

Thực tế, đây chỉ là một thuật ngữ tiếp thị khá mơ hồ với chất lượng không thể so với zoom quang thật sự.

2. Tốc độ sạc quá chậm

Nếu xét riêng Apple, Samsung và Google, các mức sạc nhanh của họ khá tương đồng. Nhưng đặt cạnh những thương hiệu Trung Quốc như OnePlus hay Xiaomi, iPhone tỏ ra lép vế rõ rệt.

Apple cho biết iPhone 17 Pro Max có thể sạc 50% trong 20 phút khi dùng củ sạc 40W hoặc cao hơn.

Điều này cho thấy giới hạn thực tế của máy là khoảng 40W - con số thua xa 120W của OnePlus 15 hay 100W trên Xiaomi 17 Pro Max.

Khoảng cách còn lớn hơn nữa khi nói đến sạc không dây. Xiaomi và OnePlus đều hỗ trợ sạc không dây 50W, trong khi iPhone không thể vượt quá 30W.

Trong bối cảnh người dùng ngày càng bận rộn, tốc độ sạc chậm rõ ràng là một điểm trừ lớn của iPhone.

3. Không thể chạm vào giữa một từ khi chỉnh lỗi

Một điều nhỏ nhưng gây khó chịu liên tục: bạn không thể chạm trực tiếp vào giữa một từ để đặt con trỏ - điều rất cần khi sửa lỗi chính tả.

Trên iPhone, thao tác này chỉ đưa con trỏ đến đầu hoặc cuối từ. Để đặt chính xác vào giữa, bạn phải nhấn giữ rồi kéo con trỏ, hoặc nhấn giữ phím cách để biến bàn phím thành bàn rê ảo.

Các cách này đều không trực quan hoặc không nhanh bằng việc chạm trực tiếp.

Không thể chạm vào giữa một từ khi chỉnh lỗi trên iPhone. Ảnh: Future

Apple có thể cho rằng chạm vào giữa từ đôi khi không chính xác. Nhưng từ trải nghiệm với Android, phần lớn thời gian thao tác này hoạt động hoàn hảo.

Và ngay cả khi không chính xác, người dùng vẫn có thể sử dụng các cách chỉnh con trỏ khác như bình thường.

Vậy tại sao Apple không cho phép tùy chọn này? Việc thêm một lựa chọn không hề mâu thuẫn với trải nghiệm hiện tại mà chỉ giúp người dùng thuận tiện hơn.

4. Pin nhỏ hơn nhiều đối thủ

Không chỉ sạc chậm, pin của iPhone cũng có dung lượng thấp hơn so với phần lớn các đối thủ Android.

Apple đã tăng dần dung lượng pin qua từng thế hệ, và hiện bản eSIM-only của iPhone 17 Pro Max thậm chí nhỉnh hơn Samsung Galaxy S25 Ultra đôi chút.

Nhưng 5.088 mAh vẫn thấp hơn mức 5.200 mAh trên Pixel 10 Pro XL, và càng bị bỏ xa khi so với viên pin khổng lồ 7.500 mAh của Xiaomi 17 Pro Max.

Khoảng cách này cho thấy dư địa cải thiện của iPhone vẫn còn rất lớn. Trong khi các hãng Android liên tục đẩy giới hạn pin, Apple dường như vẫn đang “tiết chế”, khiến iPhone không thực sự cạnh tranh về thời lượng sử dụng.

5. Siri vẫn là giới hạn khó chịu

Siri từ lâu đã đi sau Google Assistant về độ thông minh và phản hồi. Thậm chí nhiều người sẽ thích Alexa hơn.

Nhưng vài năm gần đây, sự thụt lùi càng rõ khi các trợ lý AI như Gemini hay ChatGPT xuất hiện.

Apple chưa theo kịp cuộc đua AI, khiến Siri càng trở nên mờ nhạt. Đúng là bạn có thể liên kết tài khoản ChatGPT với Siri để nhận câu trả lời tốt hơn, nhưng trải nghiệm này không liền mạch bằng việc dùng AI trực tiếp.

Tin vui là vẫn có vài hy vọng. Siri được đồn đoán sẽ nhận bản nâng cấp AI quy mô lớn vào tháng 3 hoặc tháng 4 tới, dựa trên Gemini.

Ngoài ra, bản beta iOS 26.2 cho thấy Apple có thể sớm cho phép người dùng đổi trợ lý giọng nói mặc định - dù bước đầu chỉ thử nghiệm tại Nhật Bản.

Nhưng hiện tại, nếu muốn sử dụng AI một cách tốt nhất, người dùng vẫn thích Android hơn.

Dù iPhone vẫn là một trong những smartphone tốt nhất thế giới, những hạn chế trên khiến trải nghiệm đôi khi chưa trọn vẹn.

(Theo Techradar, Macworld)