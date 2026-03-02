Ngay từ đầu phiên, lực cung tăng vọt khiến VN-Index lao dốc mạnh. Chỉ sau khoảng 5 phút giao dịch, VN-Index giảm hơn 76 điểm; HNX-Index giảm 3,54 điểm và UPCoM-Index giảm 1,62 điểm.

Nguyên nhân chính được xác định là do căng thẳng giữa Mỹ – Israel và Iran gia tăng, làm dấy lên lo ngại về rủi ro địa chính trị và nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Nhóm cổ phiếu trụ cột của thị trường (VN30) chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Nhiều mã lớn như VHM, VPB, VRE, CTG, ACB có thời điểm giảm sàn hoặc sát giá sàn, tạo áp lực đáng kể lên chỉ số chung. Đà giảm mạnh của nhóm bluechip không chỉ kéo điểm số đi xuống mà còn kích hoạt hiệu ứng bán lan tỏa sang nhiều nhóm ngành khác.

Về mặt kỹ thuật, VN-Index hiện đang kiểm định lại vùng hỗ trợ quan trọng quanh 1.800-1.830 điểm.

Lúc 9h39, VN-Index giảm 25,31 điểm xuống còn 1.855,02 điểm (giảm 1,35%). Chỉ số VN30 mất 31,8 điểm, lùi về 2.029,95 điểm (giảm 1,54%). HNX-Index cũng suy yếu 3,97 điểm xuống còn 258,85 điểm (giảm 1,51%).

Bảng giá cổ phiếu. Ảnh chụp màn hình

Trong khi phần lớn thị trường chìm trong sắc đỏ, nhóm cổ phiếu dầu khí trở thành điểm sáng hiếm hoi. Các mã như BSR, PVD, PVS, GAS, PLX, OIL đồng loạt tăng kịch trần (màu tím) nhờ giá dầu Brent trên thị trường thế giới vọt lên trên 80 USD/thùng.

GAS đóng vai trò dẫn dắt nhóm vốn hóa lớn khi duy trì thị giá ở mức cao 115.400 đồng/cổ phiếu, ghi nhận mức tăng 6,95%. Trên sàn HOSE, PVD cũng thể hiện sức mạnh vượt trội khi tiến sát mốc tâm lý quan trọng với giá 41.300 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức tăng 6,99%.

PLX giữ được sắc xanh tại mức giá 61.800 đồng/cổ phiếu, tăng 6,92% so với tham chiếu. PVS đang giao dịch quanh mức 52.100 đồng/cổ phiếu (tăng 9,92%), còn BSR vọt lên 33.350 đồng/cổ phiếu với mức tăng 6,89%. Riêng mã OIL ghi nhận mức tăng ấn tượng nhất trong danh mục theo dõi khi đạt 21.900 đồng/cổ phiếu, tăng 14,66% chỉ trong phiên sáng.

Trái ngược với nhóm dầu khí, các cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán chịu áp lực điều chỉnh sâu. Sau chuỗi tăng điểm trước đó, lực chốt lời kết hợp với tin xấu từ thị trường quốc tế khiến nhiều mã như VIX, HCM, FTS, VND giảm sàn hoặc giảm mạnh.

Cụ thể, HCM và FTS cũng đồng loạt giảm sàn xuống lần lượt 23.700 đồng/cổ phiếu (giảm 2,27%) và 31.800 đồng/cổ phiếu (giảm 2,45%), trong tình trạng trắng bên mua. Mã VND giảm 2,14%, lùi về 18.300 đồng/cổ phiếu.

Nhóm bất động sản và thép cũng không tránh khỏi xu hướng điều chỉnh. Dòng tiền có dấu hiệu rút ra khỏi các nhóm nhạy cảm với chu kỳ kinh tế để chuyển sang các tài sản an toàn hơn như vàng hoặc nhóm hàng hóa thiết yếu.

Thị trường rung lắc

Chốt tuần trước, VN-Index dừng ở 1.880,33 điểm, tăng 56,24 điểm (3,08%) nhờ đóng góp từ các cổ phiếu như VIC (19 điểm), BSR (7 điểm), GAS (3,2 điểm)… Cả tuần, chỉ số VN30 tăng 2,1%, trong khi Midcap và Smallcap cũng phục hồi lần lượt 2,5% và 1,8%.

Độ rộng thị trường khá tích cực với 79% nhóm cổ phiếu tăng điểm so với mức 75% của tuần trước. Các nhóm tăng nổi bật gồm dầu khí (13%), hóa chất (8,5%), logistics (8,2%), trong khi nhóm giảm mạnh gồm công nghệ (-3,4%), bất động sản (-3,1%) và thực phẩm (-2,3%).

Thanh khoản toàn thị trường trong tuần sau Tết Nguyên Đán đạt 34.083 tỷ đồng, tăng 34% so với tuần trước; trong đó thanh khoản khớp lệnh tăng 47,5% lên 31.173 tỷ đồng.

MBS cho rằng thị trường sẽ có nhịp rung lắc mạnh, thậm chí điều chỉnh khi tiến gần vùng đỉnh cũ 1.900 – 1.920 điểm, nơi tập trung thanh khoản lớn (trên 42.000 tỷ đồng/phiên).

MBS khuyến nghị theo dõi nhóm cổ phiếu hàng hóa như dầu khí, hóa chất/phân bón, cao su tự nhiên, khoáng sản. Nhóm chứng khoán cũng đáng quan tâm khi dòng tiền có dấu hiệu gia tăng sau giai đoạn tích lũy dài. Ngoài ra, các nhóm bán lẻ, sản xuất và phân phối điện, logistics cũng có thể hưởng lợi từ đà phục hồi kinh tế.