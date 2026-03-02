Ghi nhận của PV VietNamNet trong ngày 2/3 cho thấy, ngay từ sáng sớm, người dân đã xếp hàng chờ đợi mua vàng tại các cửa hàng uy tín tại TPHCM.

Cụ thể, tại cửa hàng vàng của Công ty TNHH Mi Hồng (phường Gia Định), từ 5h30 sáng, đã có khoảng 50 người ngồi thành 3 hàng, chờ tới lượt vào mua, dù cửa hàng này phải 8h mới bắt đầu mở cửa và thực hiện giao dịch.

Ra khỏi nhà đi mua vàng từ lúc 5h sáng, bà Bích Phượng (53 tuổi, phường Bình Trưng) dự đoán, giá vàng trong ngày hôm nay có thể tăng mạnh sau các cuộc tấn công quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran diễn ra cuối tuần qua. “Tôi mua vàng để tích sản chứ không có nhu cầu đầu cơ. Tuy nhiên, tôi ra sớm để tránh việc phải mua vàng khi giá tăng cao đột biến”, bà nói thêm.

Người dân chờ đợi mua vàng tại tiệm vàng Mi Hồng, TPHCM trong sáng sớm ngày 2/3. (Ảnh: T.C)

Còn tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC (phường Bàn Cờ, TPHCM), hình ảnh tương tự cũng xuất hiện. Nhiều người chờ đợi mua vàng bên ngoài SJC từ sớm.

Chị Nguyễn Thị Cẩm M. (phường Vườn Lài) cho hay, trong ngày hôm nay, chị chủ động xin công ty đi làm trễ vì sợ không kịp mua vàng trước khi tới giờ làm. "SJC mở cửa bán hàng lúc 8h30, cùng giờ với công ty của tôi. Trong khi đó, tôi còn phải chờ tới lượt mua, chưa kể thời gian thanh toán, nhận hàng", chị chia sẻ.

Theo một số người chờ mua vàng, các tiệm kinh doanh vàng lớn tại TPHCM đã quay trở lại với chính sách bán giới hạn 1 chỉ vàng nhẫn/người/ngày như mọi ngày. Đây là chính sách được duy trì nhiều tháng qua.

Người dân xếp hàng mua vàng bên ngoài cửa hàng SJC tại TPHCM sáng 2/3. (Ảnh: T.C)

Trước đó, vào ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng, 26/2), SJC và Mi Hồng đã 'nới' nguồn cung, cho người dân được mua vàng với số lượng lớn hơn. Đơn cử, SJC cho mua tối đa 3 lượng vàng miếng loại 1 lượng; 2 chỉ vàng nhẫn (nếu thanh toán chuyển khoản)... Mi Hồng cho người dân mua tối đa 5 chỉ vàng nhẫn/ngày.

Theo hình ảnh được chia sẻ trên các diễn đàn trao đổi về vàng trên Facebook, vào ngày Chủ nhật tuần qua, khá đông người dân đã tới các tiệm vàng để thực hiện giao dịch mua vào sau khi có thông tin Mỹ và Israel tấn công Iran. Tâm lý chung là giá vàng - một loại tài sản trú ẩn, sẽ tăng mạnh trước các bất ổn địa chính trị.

Trong nước, kết phiên giao dịch ngày 28/2, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 184–187 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 3 triệu đồng/lượng so với mức chốt phiên trước đó.

Giá vàng nhẫn loại 1–5 chỉ của SJC niêm yết ở mức 183,8–186,8 triệu đồng/lượng, tăng 3 triệu đồng/lượng so với mức chốt phiên trước đó.

Đối với diễn biến trên thị trường quốc tế, theo Trading Economics, trong ngày thứ Hai, giá vàng đã đạt mức cao nhất trong hơn một tháng khi nhu cầu về tài sản an toàn gia tăng sau các cuộc tấn công chung của Mỹ và Israel vào Iran trong cuối tuần qua. Các cuộc tấn công trên đã dẫn đến cái chết của Lãnh đạo Tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei, làm leo thang căng thẳng khu vực và làm gián đoạn giao thông hàng hải trong khu vực giàu dầu mỏ.

Iran đã phản ứng bằng các cuộc tấn công trả đũa vào các tài sản của Mỹ ở các nước láng giềng, bao gồm UAE, Bahrain, Kuwait, Qatar, Ả Rập - Xê Út, Jordan, Iraq và Syria.

Vàng đã ghi nhận tháng tăng thứ bảy liên tiếp vào tháng Hai, chuỗi tăng dài nhất kể từ năm 1973, được thúc đẩy bởi căng thẳng địa chính trị gia tăng và sự tái cấu trúc quan hệ quốc tế của Tổng thống Mỹ Trump. Sự tăng giá này cũng được hỗ trợ bởi việc mua vào mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương và xu hướng các nhà đầu tư rời bỏ trái phiếu quốc gia cũng như các loại tiền tệ.