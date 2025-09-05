Mở cửa phiên giao dịch 5/9, dòng tiền tiếp tục đổ vào thị trường cổ phiếu Việt Nam, kéo chỉ số VN-Index lên cao. Lần đầu tiên trong lịch sử, chỉ số này vượt ngưỡng 1.700 điểm.

Tới 9h53' sáng nay, VN-Index tăng 6,34 điểm (+0,37%) lên 1.702,77 điểm.

Phần lớn cổ phiếu trụ cột đều tăng giá. Cổ phiếu Vingroup (VIC) tăng 500 đồng lên 125.500 đồng/cp. Tính tới 4/9, tỷ phú Phạm Nhật Vượng có khối tài sản theo tính toán của Forbes đạt 12,8 tỷ USD, xếp thứ 222 trên thế giới.

Cổ phiếu VietJet (VJC) tăng 3.200 đồng, lên 143.300 đồng/cp. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch VJC, có khối tài sản 3,7 tỷ USD - xếp thứ 1.093 trên thế giới.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục tăng điểm. Techcombank (TCB) do ông Hồ Hùng Anh làm Chủ tịch tăng 400 đồng, lên 40.000 đồng/cp. Khối ngoại mua hơn 1,2 triệu cổ phiếu TCB, trong khi bán ra gần 700 nghìn cổ phiếu.

Cổ phiếu Masan (MSN) do ông Nguyễn Đăng Quang làm Chủ tịch tăng 1.500 đồng, lên 86.300 đồng/cp.

Thanh khoản trên thị trường cũng khá tích cực. Đến 10h sáng, có hơn 9.300 tỷ đồng giá trị cổ phiếu được chuyển nhượng trên HoSE.

VN-Index lần đầu tiên vượt 1.700 điểm. Nguồn: FPTS

Chia sẻ với VietNamNet, ông Lưu Chí Kháng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Công ty Chứng khoán Kiến Thiết CSI, cho hay thị trường chứng khoán cũng như nhiều loại tài sản khác, trong đó có vàng, được hưởng lợi từ chính sách tiền tệ nới lỏng. Đây cũng là tình trạng chung trên thế giới.

Ông Kháng kỳ vọng VN-Index có thể hướng tới vùng 1.720-1.786 điểm. Theo ông, dù thị trường đã liên tục lập kỷ lục, lần đầu tiên vượt 1.700 điểm sáng 5/9, dòng tiền vẫn chưa dừng lại.

Theo ông, thị trường có thể xuất hiện những đợt chốt lời. Tuy nhiên, gần đây sau khi chốt lời, giá cổ phiếu lại bật tăng, khiến nhà đầu tư mua vào trở lại và tiếp tục đẩy chỉ số đi lên.

Trong khi đó, các yếu tố cơ bản vẫn chưa thay đổi, từ vĩ mô đến lợi nhuận quý II/2025 của các doanh nghiệp vẫn đang hỗ trợ đà tăng của thị trường.

Chuyên gia CSI nhận định, nhiều khả năng thị trường sẽ có một đợt điều chỉnh và mức điều chỉnh 7-15% là bình thường. Đến nay, VN-Index chưa có nhịp điều chỉnh nào đáng chú ý sau khi tăng liên tục từ 1.100 điểm hồi tháng 4.

Nhiều tổ chức gần đây dự báo VN-Index có thể chạm đến mốc 1.800 điểm trong năm nay, thậm chí có thể xa hơn. Thị trường chứng khoán đang hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp, triển vọng nâng hạng rõ ràng và các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Chính phủ… Bộ Tài chính cũng vừa bỏ đề xuất đánh thuế 20% với thu nhập chịu thuế theo năm khi chuyển nhượng chứng khoán.

Ông Lã Giang Trung, CEO Passion Investment, cho rằng nếu so sánh với giai đoạn 2020-2021, dòng tiền tham gia chứng khoán còn mạnh mẽ hơn, trong khi định giá thị trường vẫn chưa cao bằng.