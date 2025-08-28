Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục là tâm điểm chú ý ngay trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Sau hai phiên tăng liên tiếp, VN-Index đã trở lại sát đỉnh lịch sử. Tuy nhiên, áp lực bán ròng mạnh từ khối ngoại với giá trị khoảng 4.000 tỷ đồng trong ngày 27/8 khiến nhiều nhà đầu tư cá nhân thận trọng quan sát.

Trong phiên giao dịch 28/8, chỉ số VN-Index biến động khá mạnh. Kết thúc phiên sáng, VN-Index giảm nhẹ 3,46 điểm, nhưng chốt phiên giao dịch chỉ số này đã tăng 8,08 điểm (+0,48%) lên 1.680,86 điểm.

Đây là một bức tranh tươi sáng với những con số khá đẹp.

Tuy nhiên, vẫn còn đó những yếu tố gây nghi ngại. Dù chỉ số duy trì đà tăng, thanh khoản giảm xuống khoảng 37.000 tỷ đồng trên cả 3 sàn (thấp hơn nhiều so với mức 45.000-60.000 tỷ đồng các phiên trước) và khối ngoại vẫn bán ròng mạnh, tập trung ở nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn.

Điển hình, trong phiên 28/8, khối ngoại đã bán ròng khoảng 1,1 triệu cổ phiếu Vinhomes (VHM), hơn 800.000 cổ phiếu Vincom Retail (VRE), khoảng 200.000 cổ phiếu FPT, gần 22 triệu cổ phiếu Tập đoàn Hòa Phát (HPG), gần 12 triệu cổ phiếu MBBank (MBB), hơn 11 triệu cổ phiếu Ngân hàng SHB, khoảng 5 triệu cổ phiếu Chứng khoán SSI (SSI), khoảng 300.000 cổ phiếu Vietcombank (VCB), 5 triệu cổ phiếu VPBank (VPB)...

Tuy nhiên, khối ngoại cũng mua ròng nhẹ một số mã như: ACB, MWG, TCB, TPB...

Kết thúc phiên giao dịch 28/8, sức cầu mạnh mẽ từ các nhà đầu tư trong nước đã kéo đa số cổ phiếu nhóm VN30 tăng giá, trừ Vingroup (VIC) giảm 1.900 đồng xuống 130.100 đồng/cp; ACB, BID, FPT, MBB, PLX, STB, VCB, VIB giảm nhẹ. Nhiều cổ phiếu ngân hàng khác tăng giá.

VN-Index đang ở vùng đỉnh cao lịch sử. Ảnh: HH

Như vậy, thị trường chứng khoán có 3 phiên liên tiếp tăng trở lại, với tổng cộng khoảng 65 điểm sau khi đánh mất 70 điểm trong 2 phiên trước đó. VN-Index đã trở về gần với đỉnh cao kỷ lục 1.688 điểm ghi nhận trong tuần trước. So với mức đáy 1.100 điểm hồi tháng 4, chỉ số này tăng khoảng 53%.

Trước đó, nhiều công ty chứng khoán cảnh báo về một đợt điều chỉnh giảm khoảng 10-15% trước khi tăng trở lại. Nhưng những diễn biến cho thấy mức điều chỉnh 70 điểm là khá thấp và thị trường vẫn đang đi lên.

Chia sẻ với VietNamNet, ông Lê Quang Trí - Giám đốc Môi giới CTCP Chứng khoán Nhất Việt, cho rằng thị trường chứng khoán đang diễn biến khá tích cực. Thanh khoản giảm thấp là điều thường thấy trước các đợt nghỉ lễ kéo dài. Thị trường có phân hóa và điều chỉnh ở mức độ thấp.

Còn về hoạt động bán ròng của khối ngoại, ông Trí nhận định các nhà đầu tư nước ngoài bán chọn lọc ở một số mã, có thể để cân đối lại danh mục và cũng có thể một phần quan ngại về tỷ giá. Nhìn chung, không đáng lo ngại.

Thời gian tới, theo ông Trí, các nhà đầu tư vẫn kỳ vọng vào triển vọng tăng trưởng kinh tế tích cực, hoạt động đầu tư công mạnh mẽ của Chính phủ, tăng trưởng cung tiền.

Giới đầu tư cũng kỳ vọng lãi suất ở mức thấp, đặc biệt khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể hạ lãi suất hai lần trong 4 tháng còn lại của năm 2025.

Kỳ vọng nâng hạng thị trường chứng khoán cũng là yếu tố hỗ trợ cho VN-Index.

Với diễn biến này, các nhóm cổ phiếu được kỳ vọng tiếp tục là: ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, đầu tư công...

Thống kê cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, tín dụng ngân hàng chảy mạnh vào bất động sản. Ở các ngân hàng niêm yết, dư nợ tín dụng cho lĩnh vực này đã tăng khoảng 20% so với đầu năm, lên hơn 880 nghìn tỷ đồng. Việc tín dụng địa ốc tăng mạnh thường gây lo ngại, song nếu chất lượng khoản vay được kiểm soát tốt thì đây có thể xem là tín hiệu tích cực. Bất động sản hiện vẫn chiếm tỷ trọng lớn cho tăng trưởng kinh tế và tiếp tục là động lực quan trọng cho phát triển.

Nhiều công ty chứng khoán đưa ra nhận định triển vọng tích cực trong trung và dài hạn nhờ kỳ vọng nâng hạng thị trường FTSE vào cuối tháng 9, chính sách đầu tư công tăng trưởng quanh 20%, tín dụng cao và khả năng Fed giảm lãi suất.

Hôm nay, FTSE Russell có buổi làm việc với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) tại Hà Nội. Từ ngày 2/9, tổ chức này sẽ khởi động các phiên rà soát chính thức thông qua Ủy ban Cố vấn Phân loại Thị trường Cổ phiếu FTSE.

Hiện nay, thế giới chỉ có hai tổ chức tài chính lớn uy tín thực hiện xếp hạng thị trường là MSCI (Mỹ) và FTSE Russell (Anh), với ba cấp độ cơ bản: thị trường cận biên, mới nổi và phát triển. Việt Nam đến nay vẫn được cả hai tổ chức xếp vào nhóm thị trường cận biên.

Kể từ khi hệ thống KRX chính thức vận hành cùng cơ chế giao dịch không cần ký quỹ trước (Non-Prefunding) dành cho nhà đầu tư nước ngoài, có hiệu lực từ 11/2024, thị trường đã ghi nhận khối lượng giao dịch theo cơ chế này tăng mạnh, giá trị gấp đôi so với giai đoạn trước. Các chuyên gia kỳ vọng chứng khoán Việt Nam sẽ sớm được nâng hạng, có thể ngay trong kỳ này hoặc muộn nhất là kỳ bán niên tháng 3 năm sau.

Nếu được FTSE công bố nâng hạng vào kỳ tháng 9/2025, đến tháng 5/2026, Việt Nam sẽ chính thức được thêm 50% tỷ trọng vào rổ chỉ số, 50% còn lại sẽ được bổ sung trong các kỳ tiếp theo. Ước tính, thị trường Việt Nam có thể thu hút gần 1 tỷ USD từ các quỹ thụ động, trong khi dòng vốn chủ động có thể cao gấp nhiều lần.