Các dự án cần thu hồi đất và có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn TP.HCM nhưng không thực hiện theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện hoặc chậm triển khai sẽ bị thu hồi.

Ngày 9/12, tại kỳ họp lần thứ hai mươi ba, HĐND TP.HCM đã thông qua tờ trình về việc huỷ bỏ 61 dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn thành phố.



Đây là những dự án đã được HĐND TP.HCM thông qua giai đoạn từ năm 2015 – 2017, tuy nhiên đến nay vẫn chậm tiến độ, không thực hiện đúng theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện được phê duyệt.

TP.HCM sẽ huỷ bỏ chủ trương thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tại 61 dự án chậm tiến độ.

Trong 61 dự án cần huỷ bỏ chủ trương thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa có 43 dự án thuộc danh mục cần thu hồi đất; 8 dự án thuộc danh mục thu hồi đất có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa; và 10 dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa.



Trong 43 dự án thuộc danh mục cần thu hồi đất, chiếm đa số là các dự án xây dựng hạ tầng giao thông, trường học, trụ sở làm việc của các cơ quan Nhà nước, chung cư cũ đang kêu gọi nhà đầu tư.



Có dự án thương mại là Khu nhà ở cao tầng cao ốc văn phòng trung tâm thương mại dịch vụ P.22, Q.Bình Thạnh (tên thương mại là The Queen Square) do Công ty TNHH Quảng Trường Nữ Hoàng làm chủ đầu tư. Dự án này có quy mô 4,09ha và chủ đầu tư chưa đạt được thoả thuận về giá bồi thường với người dân.



Hầu hết các dự án nằm trong 10 dự án thuộc danh mục thu hồi đất và có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nhưng không thực hiện đúng kế hoạch sử dụng đất hàng năm là dự án nhà ở thương mại.



Đơn cử như dự án khu nhà ở kết hợp thương mại – dịch vụ - khách sạn – văn phòng cao tầng tại P.Bình Khánh, Q.2 do Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Đầu tư Hồng Quang làm chủ đầu tư;



Khu nhà ở Long Phước Garden tại P.Long Phước, Q.9 của Công ty CP Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên. Dự án này quy mô 5,16ha và có một hộ dân lấn chiếm đất đang chờ giải quyết tranh chấp;



Dự án Khu biệt thự Sanctuary Cove tại P.Phú Hữu, Q.9 của Công ty TNHH Liên doanh Belwynn – Hưng Phú. Dự án này rộng gần 10ha, chưa có chấp thuận đầu tư theo Luật Đầu tư mới và chủ đầu tư không đăng ký nhu cầu sử dụng đất;



Dự án chung cư Mỹ Thịnh Phú thuộc P.Phú Hữu và P.Long Phước B, Q.9 do Công ty TNHH Đầu tư và kinh doanh địa ốc Mỹ Thịnh Phú làm chủ đầu tư. Dự án 1,03ha này cũng chưa được chấp thuận đầu tư;



Tương tự, dự án Khu chung cư Cienco 585 tại P.Trường Thạnh, Q.9 của Công ty CP Xây dựng công trình 585 được thông qua vào năm 2015 nhưng đến nay vẫn chưa được chấp thuận đầu tư.

Phương Anh Linh – Hồ Văn