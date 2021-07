Ở nhà được dăm bữa, tôi đã muốn "bùng cháy" vì màn liên hoàn karaoke của thím đầu ngõ, chú giữa hẻm, dì kế bên...

Có lẽ chẳng ai tin được chuyện ô nhiễm tiếng ồn tạo ra những tác động khủng khiếp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm sinh lý và chất lượng cuộc sống! Nếu sống giữa vô số dàn karaoke, các anh chị mới hiểu được cảm xúc của tôi.

Giãn cách xã hội, công ty cho nghỉ làm việc online nhưng hàng xóm nhà tôi đâu thấy ai làm. Họ hát từ sáng tới tối, mở loa hết công suất, quay thẳng ra đường.

Đáng sợ hơn, bên này thím Bảy ca tuyển tập những gì thê lương nhất. Đằng kia, gia đình chú Năm lại toàn chọn nhạc xập xình như "lên sàn". Mấy nhà có con cháu mới 2, 3 tuổi nhưng vẫn mở hát rầm rập.

Tôi gọi điện cho từng nhà để góp ý cũng chỉ được bữa một bữa hai. Khi "lịch sử lặp lại", tôi ý kiến thì có người kêu: "Ông Bảy hát được, cớ gì tôi không ca?". Nhà khác lại bảo: "Tôi hát trong nhà tôi chứ có đứng giữa đường, giữa chợ hát đâu mà anh than?...

Tôi không biết mình có thể chịu đựng cuộc sống này tới hết 15 ngày "cách ly" hay không? Ban ngày thì không thể tập trung hoàn thành công việc sếp giao. Tới khuya, vắng tiếng xe cộ, tiếng hát càng vang vọng, tôi phải đeo tai mà vẫn nghe rõ mồn một! Tôi cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi hơn cả khi bị 5-7 cái deadline của sếp dí lên người!

Sau dăm bữa chịu đựng, tôi ý nhị nhắn tin cho anh công an khu vực để báo cáo tình hình và mong có hướng giải quyết. Nhưng quá bận rộn gác chốt rồi rất nhiều công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an ninh trật tự khác, anh công an chỉ nhắn tôi: "Ráng chịu chút, hết dịch anh sẽ đi nhắc nhở các nhà".

Thật lòng, tôi cũng không muốn làm phiền công an hay các cơ quan chức năng khác lúc này vì biết họ thực sự bận rộn và quá tải. Nhưng tiếng ồn luân phiên tiếp diễn thế này, lỗ tai tôi bùng nhùng hoài - làm việc không được, nghỉ ngơi càng khó... Tôi không thể nào chịu nổi nữa!

Tra cứu thông tin trên mạng, tôi được biết, theo quy định tại thông tư 39/2010/TT-BTNMT, giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn tại khu vực thông thường (khu chung cư, các nhà ở riêng lẻ nằm cách biệt hoặc liền kề, khách sạn, nhà nghỉ, cơ quan hành chính) là 70dBA (từ 6h đến 21h) và 55dBA (từ 21h đến 6h). Tôi đã thử tải một app đo tiếng ồn trên điện thoại và thấy tiếng ồn từ việc hát hò của mấy cô chú quanh nhà phải lên tới 80-90dBA tuỳ thời điểm.

Luật có ghi rõ ràng: Nếu hát karaoke phát ra tiếng ồn vượt mức cho phép có thể bị phạt thấp nhất là cảnh cáo và cao nhất lên đến 160 triệu đồng. Còn theo quy định tại nghị định 167/2013/NĐ-CP, hành vi "gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng sau 22h đến 6h sáng hôm sau sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 - 300.000 đồng. Phải chăng ai cũng thấy mức phạt này quá nhẹ nên chẳng ai ngại, cứ hát hò thoả thích?

Vẫn biết Covid-19 căng thẳng khiến nhiều người mệt mỏi và phải tìm biện pháp để xả stress. Nhưng không thể chọn cách "giúp mình - hại người" thế này được! Nếu các cô chú hát ngày 1-2 giờ, tôi cũng chẳng phản đối. Còn cứ bị "tra tấn" thâu đêm suốt sáng thế này, tôi e mình phát điên trước khi dịch tan!

Độc giả Nguyễn Hà Trang

