Để đảm bảo an toàn cho con trẻ khi sống tại các căn hộ, chung cư cao tầng, phụ huynh nên chọn thiết kế ban công đạt chiều cao tối thiểu 1,4 m, cửa sổ làm song, lưới chắn an toàn…

Vụ việc bé em bé khoảng 2-3 tuổi trèo qua lan can ban công căn hộ rồi rơi xuống dưới xảy ra vào ngày 28/2 vừa qua.

Lưu ý chọn thiết kế ban công an toàn

Chiều 28/2, một em bé khoảng 2-3 tuổi trèo qua lan can ban công căn hộ tầng 12 tại chung cư số 60B, đường Nguyễn Huy Tưởng (Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội) và rơi xuống dưới. Rất may, lúc này anh Nguyễn Ngọc Mạnh kịp thời phát hiện, đỡ lấy cháu bé nên bé chỉ bị thương.

Vụ việc xảy ra khiến nhiều người hoảng hốt, lo sợ. Trước đó, cũng đã xảy ra nhiều vụ việc trẻ nhỏ rơi khỏi chung cư, căn hộ cao tầng với những kết cục đau lòng. Do đó, để đảm bảo an toàn cho con trẻ, các bậc phụ huynh cần có những lưu ý nhất định khi sinh sống tại các chung cư, căn hộ cao tầng.

Trao đổi với báo chí, kỹ sư Lê Quang Danh, Giám đốc công ty thiết kế xây dựng Nhà Việt cho biết, khi nhà có trẻ em, lan can ban công ở chung cư cao tầng phải có chiều cao tối thiểu 1,4m mới có thể an toàn. Đặc biệt ban công không nên làm thanh ngang mà phải làm thanh dọc có khoảng cách không quá 10cm.

Các bậc phụ huynh cũng cần để ý đóng cửa ban công hoặc lắp các thiết bị kính chắn, lưới thép theo hướng dẫn vừa đảm bảo an toàn phòng cháy vừa an toàn cho trẻ… Việc lắp lưới an toàn sẽ giúp trẻ nhỏ thoải mái vui chơi, cha mẹ sẽ an tâm hơn.

Ở dưới nền ban công không được để chậu hoa, máy giặt, ghế ngồi hay các đồ dùng giúp các bé leo trèo. Ở cửa ngăn cách giữa nhà với ban công thì nên đóng lại khi không có người lớn ở nhà. Với các gia đình có con nhỏ thì nên làm song chắn để các bé không bò, chạy ra ngoài ban công.

Giám sát con mọi lúc mọi nơi

Trẻ nhỏ rất hiếu động, hay có thói quen khám phá những khu vực mới mẻ nên các bậc phụ huynh phải luôn theo sát con để đảm bảo an toàn.

Theo các chuyên gia, cha mẹ tuyệt đối không nên cho trẻ dưới 6 tuổi ở một mình không có người lớn bên cạnh khi cửa ban công, cửa sổ vẫn mở, không được rào, chắn an toàn.

Các bậc phụ huynh cũng được khuyến cáo không bế con ra ban công đứng thường xuyên. Bởi, việc cho con đứng ở vị trí chênh vênh như vậy sẽ tạo cho trẻ cảm giác an toàn.

Vì thế, rất có thể, các bé sẽ tự ý trèo lên lan can hoặc các vị trí nguy hiểm trong lúc cha mẹ bất cẩn, không chú ý. Quan trọng hơn cả, các bậc phụ huynh phải hướng dẫn, dạy con cách tránh xa nguy hiểm.

Tuy nhiên, đối với các bé còn quá nhỏ tuổi, các bậc cha mẹ phải lưu ý luôn luôn có người lớn bên cạnh giám sát con mình. Không để các bé có cơ hội bò, leo trèo ra khu vực nguy hiểm.

Ngoài ra, các bậc phụ huynh cũng cần chú ý bảo vệ trẻ tại các khu vực khác của chung cư như: Thang máy, hầm để xe, sân thượng…

Nguyễn Sơn (tổng hợp)