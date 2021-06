Ryan Holiday (sinh năm 1987) là một trong những nhà tư tưởng tiên tiến nhất và tác giả xuất sắc nhất về triết học cổ đại cùng những ứng dụng của nó vào cuộc sống thường nhật. Anh là diễn giả, chiến lược gia và tác giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng, bao gồm: The Obstacle is the Way (Vượt qua trở ngại), Ego Is the Enemy (Vượt qua bản ngã) và The Daily Stoic (Khắc Kỷ). Những tác phẩm của anh đã được dịch ra hơn 30 ngôn ngữ trên thế giới với tổng số bản bán ra là hơn hai triệu bản. Khi 19 tuổi, Ryan đã bỏ học để làm thực tập sinh cho Robert Greene, tác giả cuốn The 48 Laws of Power (48 Nguyên tắc chủ chốt của quyền lực). Sau này anh thành lập công ty tư vấn Brass Check, với các khách hàng như Google, TASER, Complex, các tác giả nổi tiếng như Neil Strauss, Tony Robbins hay Tim Ferriss.