NXB Trẻ ấn hành hai tác phẩm về nghề báo và truyền thông hiện đại: "Tin tức kiến tạo" và "Cẩm nang báo chí trực tuyến - Kỹ năng sinh tồn và lớn mạnh trong kỷ nguyên số".

Hai cuốn sách đều là tài liệu quý dành cho những người làm trong ngành báo chí, truyền thông cũng như rất phù hợp với các sinh viên đang theo học lĩnh vực này.

Tin tức kiến tạo (Constructive News) của tác giả Ulrik Haagerup phân tích những ưu, khuyết của cách thức làm truyền thông trong thời đại mới, đồng thời là một cuốn cẩm nang đầy cảm hứng về xu hướng tiếp theo trong lĩnh vực báo chí truyền thông.

Trong xã hội hiện đại, tin tức được quan tâm dường như đang tập trung nhiều vào những câu chuyện tiêu cực, những xung đột kịch tính, ai là nạn nhân, ai là kẻ ác… Truyền thông dễ dàng tràn ngập "tin xấu" (negative) và sự lên ngôi của chủ nghĩa dân tuý (populism) dần dà tạo nên mối hoài nghi ngày càng lớn trong dư luận. Phần 1 của cuốn sách này sẽ cho thấy và lý giải những hậu quả của tiêu cực trên đối với công chúng, báo chí truyền thông và nền dân chủ.

Từ đó, ở phần 2, tác giả đề xuất giải pháp cải thiện tình hình theo hướng tích cực bằng cách thiết lập lại một nền truyền thông trung thực, đa chiều, được xây dựng trên căn bản là "tin tức xây dựng", hay "tin tức kiến tạo" (constructive news), có khả năng truyền cảm hứng tích cực và mang lại nhiều lợi ích toàn cầu hơn.

Cơ chế hoạt động của truyền thông - tin tức toàn cầu đương thời, với nền dân chủ truyền thông phương Tây như một kiểu bài học được tác giả mô tả, phân tích bằng những quan sát nghề nghiệp thấu đáo.

Bên cạnh đó, cuốn sách cũng trình bày nhiều dẫn chứng thực tế sinh động từ chính những kinh nghiệm của tác giả trong thời gian làm Giám đốc điều hành tin tức tại Tập đoàn phát thanh - truyền hình quốc gia Đan Mạch - nơi mà ông đã thành công dẫn dắt sự thay đổi trong mô hình sản xuất tin tức. Ulrik Haagerup cũng là nhà sáng lập và CEO của Viện nghiên cứu Tin tức xây dựng (Constructive Institute) có mục tiêu cải thiện văn hóa tin tức toàn cầu.



Cẩm nang báo chí trực tuyến - Kỹ năng sinh tồn và lớn mạnh trong kỷ nguyên số (The Online Journalism Handbook: Skills to Survive and Thrive in the Digital Age) của tác giả Paul Bradshaw là cuốn sách được biết đến trên toàn cầu như là một hướng dẫn quan trọng cho thế giới biến đổi không ngừng của nền báo chí kỹ thuật số đương đại.

Cuốn cẩm nang đã chỉ ra nhiều khả năng nghiên cứu, viết và kể chuyện mà các nhà báo có thể được nhận thông qua các công nghệ mới. Do đó, sách là tài liệu bổ ích dành cho các sinh viên đang theo học báo chí - truyền thông cũng như các nhà báo chuyên nghiệp và những người làm truyền thông kỹ thuật số.

Trong ấn bản này, Paul Bradshaw trình bày một sự hòa trộn hấp dẫn giữa chuyên môn công nghệ với hướng dẫn thực hành trong thế giới thực, để minh họa cách mà những người được đào tạo và làm nghề báo chí có thể cải thiện việc khai triển, trình bày, cũng như khả năng đưa bài viết của mình vươn ra toàn cầu thông qua các công nghệ dựa trên web.

Paul Bradshaw là giáo sư đào tạo thạc sĩ về báo chí dữ liệu, báo chí di động và đa nền tảng tại Đại học Thành phố Birmingham, Anh. Ngoài ra ông còn cộng tác với đơn vị dữ liệu của BBC Anh, xuất bản blog và báo chí trực tuyến. Ông được công nhận rộng rãi là một trong những người dẫn đầu trong lĩnh vực báo chí trực tuyến, báo chí dữ liệu và truyền thông mạng xã hội.

Tình Lê