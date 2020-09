Ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GD-ĐT) cho hay, hiện có một số phụ huynh chia sẻ trên một số diễn đàn, mạng xã hội cho rằng nội dung chương trình lớp 1 mới hơi nặng. Tuy nhiên, nhận định này chưa đủ căn cứ xác đáng.

Theo ông Tài, Bộ GD-ĐT chưa nhận được bất cứ một ý kiến phản ánh chính thức nào từ các giáo viên, cơ sở giáo dục hay các chuyên gia, nhà giáo dục tới Bộ về điều này.

Ông Tài cho hay, hiện nay đang triển khai chương trình có quy định chuẩn đầu ra và khung thời lượng cho một năm học.

“Trong chương trình của khối 1 có 9 môn học thì chương trình quy định chuẩn đầu ra cho từng môn học đó. Trong đó, cũng quy định chuẩn đầu ra khi kết thúc năm học. Ví dụ với môn Tiếng Việt, kết thúc lớp 1 thì các em viết trong một phút được bao nhiêu từ? Đọc hiểu như thế nào,... Và để đạt được chuẩn đó thì chương trình quy định số tiết của môn Tiếng Việt là 420 tiết và tất cả 5 bộ sách giáo khoa phải dựa trên chuẩn đầu ra và khung thời lượng đó, thiết kế bằng những con đường khác nhau để đi đến cái đích đó. Khi ban hành chương trình, chúng ta đã tổ chức rất nhiều công đoạn, trong đó có khâu thực nghiệm và lấy ý kiến của hội đồng thẩm định quốc gia.

Với những quy trình làm việc rất chặt chẽ thì những nhận định như vậy ngay ở những bước đầu là chưa có đủ căn cứ xác đáng”, ông Tài nói.

Ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GD-ĐT). Ảnh: Thanh Hùng

Ông Tài cho hay, Bộ GD-ĐT có đưa một nội dung bắt buộc khác với chương trình trước đây đó là sự phát triển, điều chỉnh chương trình trong quá trình thực hiện.

“Có nghĩa rằng trong quá trình triển khai chương trình, Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục lắng nghe phản biện, những việc phát sinh diễn ra trong thực tế khi có đầy đủ những giai đoạn, các căn cứ khoa học, có đánh giá đầu đủ nhiều mặt”, ông Tài nói.

Do đó, ông Tài cho rằng nhận định nội dung sách giáo khoa mới nặng là chưa đúng, chưa đủ căn cứ.

Ông Tài lưu ý, đối với với lớp 1, chương trình có một điều chỉnh dựa trên quan điểm là hoàn tất lớp 1 sẽ cố gắng để học sinh có thể đọc thông, viết thạo và xem như đó là điều kiện để các em có thể học tốt các môn học khác.

"Trong chương trình môn Tiếng Việt ở chương trình phổ thông mới, về mặt kiến thức, không cao hơn so với chương trình hiện hành. Song thời lượng được điều chỉnh từ 350 tiết lên 420 tiết, dù lượng kiến thức đã có phần tinh giản hơn so với chương trình trước đây. Như vậy, tần suất học Tiếng Việt (số tiết) trong một tuần của học sinh học theo chương trình phổ thông mới chắc chắn sẽ nhiều hơn so với khi học chương trình trước đây. Như vậy, một phụ huynh nào đó có một con năm ngoái học lớp 1 và một con năm nay học chương trình mới, nếu so sánh số tiết học Tiếng Việt dễ tưởng rằng là nặng”, ông Tài lý giải.

Ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD-ĐT).Ảnh: Thanh Hùng

Ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD-ĐT) cho hay, theo nội dung biên soạn, toàn bộ chương trình Tiếng Việt của lớp 1 mới chưa đầy 2 trang giấy một năm. “Do đó, khi chúng ta mới thực hiện chương trình được mấy tuần thì khó có thể khách quan”, ông Thành nói.

Thanh Hùng