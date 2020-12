Thay vì cho học sinh nghỉ học khi trời rét dưới 10 độ C như mọi năm, năm nay, Sở GD-ĐT Hà Nội không quy định "cứng" điều này.

Các năm trước, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các trường học cho học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ dưới 10 độ C, còn học sinh THCS nghỉ học nếu nhiệt độ dưới 7 độ C.

Nhiệt độ được căn cứ theo Bản tin dự báo thời tiết của Đài Truyền hình Việt Nam (chương trình “Chào buổi sáng”) hoặc Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội (chương trình “Hà Nội buổi sáng” vào 6h sáng hàng ngày).

Căn cứ vào thông tin này, các phòng GD-ĐT quận, huyện, thị xã và các trường được chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học.

Tuy nhiên, chia sẻ với VietNamNet ngày 19/12, một lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội cho hay, thời gian gần đây, Sở đã nhận được phản ánh từ phụ huynh học sinh và các nhà trường cho rằng quy định này không còn phù hợp.

“Việc này cũng cần được xem xét lại bởi còn phải tính đến yếu tố an sinh xã hội. Đặc biệt là xáo trộn khi con phải nghỉ học bất ngờ, nhiều phụ huynh khó khăn trong việc tìm chỗ gửi con trong khi vẫn phải đi làm”, lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội nói.

Theo vị này, nhiều ý kiến cho rằng, nhiệt độ vào lúc 6 giờ sáng có thể dưới 10 độ, nhưng chỉ sau 1 - 2 tiếng thì nhiệt độ thực tế đã tăng lên trên 10 độ C. Do đó, không nhất thiết phải cho học sinh nghỉ học bởi gây xáo trộn đối với các gia đình, kế hoạch năm học của các nhà trường,

Theo vị này, giờ đây, nhìn chung điều kiện, mức sống nhân dân khá hơn, các trường học cũng được đầu tư cơ sở vật chất và đảm bảo sức khỏe cho học sinh tốt hơn.

Vấn đề này đã được Sở GD-ĐT Hà Nội đưa ra xin ý kiến tại cuộc họp trực tuyến mới đây với các phòng GD-ĐT và hiệu trưởng các trường.

Nhiều ý kiến đồng tình, nếu thời tiết từ 10 độ C trở xuống nhưng không kèm theo mưa hay gió mạnh, vẫn nên cho học sinh đến trường, tuy nhiên chú ý phụ huynh mặc đủ ấm cho con em mình.

Do đó, năm nay, nếu bản tin dự báo thời tiết đầu giờ sáng của Đài Truyền hình Việt Nam thông báo nhiệt độ xuống dưới 10 độ C thì không có nghĩa học sinh tiểu học và mầm non của Hà Nội sẽ nghỉ học ngay như các năm trước.

Trong trường hợp nhiệt độ xuống quá thấp hoặc kèm theo các điều kiện khắc nghiệt, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ xin ý kiến UBND thành phố và có hướng dẫn cụ thể tới các nhà trường.

Chia sẻ với VietNamNet, ông Phùng Ngọc Oanh, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Ba Vì - địa bàn có nhiều diện tích thuộc vùng núi cao của Hà Nội cho hay, thực tế với nền nhiệt như mấy ngày qua, việc dạy học của các trường vẫn diễn ra bình thường, chưa gặp khó khăn.

“Ở những điểm cao nhất cũng mới chỉ 10 độ C và các học sinh vẫn có thể đi học được. Trong trường hợp lạnh quá thì chúng tôi cũng xác định lùi thời gian đến trường chứ không nhất thiết nghỉ hẳn ngày đó, bởi thường đến giữa buổi thì nền nhiệt cũng đã lên cao”, ông Oanh nói.

Theo ông Oanh, hiện nay, giờ vào học là 7h30 nhưng trong những ngày nhiệt độ xuống thấp thì các trường có thể chủ động cho học sinh vào học muộn hơn.

“Hiện hệ thống thông tin liên lạc giữa các trường và các phụ huynh đã đầy đủ và bằng nhiều kênh, nên việc thông báo lùi thời gian đến trường trong những ngày cần thiết cũng không quá khó khăn. Không nghỉ học cũng đỡ cho các gia đình trong việc tìm cách trông con. Trong trường hợp lạnh quá thì chúng tôi sẽ xin ý kiến Sở GD-ĐT Hà Nội để thông tin đến các trường”, ông Oanh nói.

