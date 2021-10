Trong lúc dạy trực tuyến, thầy giáo dạy môn Anh văn ở Đồng Tháp đã làm "lộ" clip có hình ảnh phản cảm.

Ngày 29/10, Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp vừa báo cáo UBND tỉnh về vụ giáo viên để xuất hiện clip có hình ảnh phản cảm trong khi dạy học trực tuyến.

Theo đó, hôm 21/10, phụ huynh lớp 11A5 đã phản ánh một số nội dung đối với ông Võ Quốc Công - Phó Hiệu trưởng Trường THPT TP Cao Lãnh, trong đó có việc ông này chia sẻ đoạn clip có hình ảnh các nữ công nhân tại khu nhà tắm chung cho ông Châu Trung Hậu, giáo viên dạy bộ môn tiếng Anh của trường.

Trường THPT TP Cao Lãnh, Đồng Tháp. Ảnh: Báo Đồng Tháp

Sở GD-ĐT Đồng Tháp đã giao thanh tra Sở xử lý đơn, tìm hiểu, xác minh sự việc. Theo đó, có việc chia sẻ đoạn clip nói trên giữa Võ Quốc Công và ông Châu Trung Hậu.

Nội dung đoạn clip là phản ánh việc khó khăn trong sinh hoạt 3 tại chỗ của nữ công nhân. Trong đó, có cảnh các nữ công nhân tắm tại khu nhà tắm chung rất bất tiện.

“Tuy nhiên, chưa xác minh được đoạn clip trên xuất phát từ nguồn thông tin chính thống hay không.

Qua sự việc trên, Trường THPT TP Cao Lãnh và ông Châu Trung Hậu đã nhận lỗi và nghiêm túc rút kinh nghiệm không để sự việc tương tự xảy ra”, báo cáo của Sở GD-ĐT Đồng Tháp nêu.

Ngoài ra, Sở GD-ĐT Đồng Tháp cũng cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp cùng Công an tỉnh để xác minh, làm rõ và xử nghiêm nếu có vi phạm theo quy định hiện hành đối với các bộ, công chức, viên chức, đảng viên.

Được biết, sau khi sự việc xảy ra, ông Hậu nhắn vào nhóm của lớp, yêu cầu các học sinh không phát biểu, chia sẻ những hình ảnh nói trên.

Tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn trong dạy và học trực tuyến



Sở GD-ĐT Đồng Tháp yêu cầu Trưởng Phòng GD-ĐT các huyện, thành phố, thủ trưởng các cơ sở giáo dục trực thuộc theo tình hình thực tế của đơn vị tiếp tục tổ chức việc dạy học trực tuyến theo các văn bản đã hướng dẫn; lựa chọn phần mềm tổ chức dạy học trực tuyến tin cậy, có uy tín, được nhà cung cấp dịch vụ đảm bảo các yêu cầu về tính bảo mật, an toàn; khuyến cáo sử dụng phần mềm có bản quyền.



Ngoài ra, tổ chức tập huấn cho giáo viên kỹ năng sử dụng các phần mềm dạy học, kỹ năng quản lý điều hành lớp học trực tuyến, kỹ năng phòng tránh các nguy cơ, tình huống, tác hại có thể xảy ra trong quá trình dạy học trực tuyến.



Cùng với đó, tăng cường các biện pháp phối hợp với cha mẹ học sinh trong tổ chức hoạt động dạy học trực tuyến, đề nghị cha mẹ học sinh nâng cao trách nhiệm, dành nhiều thời gian quan tâm, hỗ trợ học sinh tham gia học tập an toàn, hiệu quả; xây dựng và thực hiện quy chế quản lý, tổ chức dạy học trực tuyến…

T.Chí